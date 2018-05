Venture Global LNG et BP ont conclu un accord de vente et d'achat de deux millions de tonnes par an de GNL

Aux termes de cet accord de vente et d'achat, BP achètera le gaz naturel liquéfié (GNL) sur une base franco à bord (FOB), pour une période de 20 ans à compter de la date d'exploitation commerciale de l'installation d'exportation de GNL de Venture Global Calcasieu Pass, prévue en 2022.

Mike Sabel et Bob Pender, co-PDG de Venture Global LNG, ont conjointement annoncé : « Nous sommes heureux que BP, l'une des sociétés pétrolières et gazières internationales les plus importantes au monde, s'engage à acheter deux millions de tonnes par an à notre plateforme d'exportation de GNL de Calcasieu Pass, ce qui portera à 6 MTPA la quantité totale contractée sur une durée de 20 ans. BP rejoint d'autres partenaires GNL de calibre mondial de Venture Global, parmi lesquels Shell, Edison S.p.A et Galp. Alors que nous achevons de mettre en place toutes les modalités pour Calcasieu Pass et procédons au financement, nous avons commencé à exécuter des engagements obligatoires pour notre projet de Plaquemines, qui fournira également du GNL à faible coût, sur le long terme, à nos clients dans le monde entier. »

Venture Global LNG développe à la fois les installations de Venture Global Calcasieu Pass, prévues pour accueillir 10 MTPA, sur un site d'environ 400 hectares situé à l'intersection du chenal maritime de Calcasieu et du golfe du Mexique, et l'installation de 20 MTPA de Venture Global Plaquemines LNG, située dans la Paroisse de Plaquemines, en Louisiane, sur un site d'environ 250 hectares au bord du fleuve Mississippi, à 50 km au sud de La Nouvelle-Orléans, en Louisiane également. Jusqu'à ce jour, Venture Global a réuni 525 millions de dollars de capitaux pour soutenir l'évolution de ses projets.

À propos de Venture Global LNG

Venture Global LNG sera un producteur de GNL à long terme et à faible coût dont l'approvisionnement se fera à partir des ressources des bassins gaziers nord-américains. Le système de liquéfaction de Venture Global LNG exploitera une gamme de produits très efficaces et très fiables fournis par GE Oil & Gas, LLC, qui fait partie de Baker Hughes, une société GE (BHGE). Venture Global met actuellement en place des terminaux d'exportation de GNL dans la Paroisse de Cameron et la Paroisse de Plaquemines, en Louisiane, avec une capacité totale de 30 MTPA. Pour plus d'informations, consultez le site : www.venturegloballng.com.

