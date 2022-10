A Verkor seleciona V-TRACE, uma solução co-desenvolvida pela OPTEL e a Bureau Veritas, para garantir a rastreabilidade e a sustentabilidade de sua cadeia de suprimentos

GRENOBLE, França, 4 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Verkor, uma pioneira europeia em baterias para veículos elétricos, deu outro passo importante em seu desenvolvimento ao aproveitar a expertise de duas empresas líderes, a OPTEL e a Bureau Veritas. A colaboração, a primeira do setor, garantirá a rastreabilidade total das baterias da Verkor e proporcionará maior transparência e sustentabilidade a toda sua cadeia de suprimentos.

Partindo de sua meta fundamental de sustentabilidade, a Verkor selecionou o V-TRACE, uma solução de rastreabilidade verificada co-desenvolvida pela OPTEL e pela Bureau Veritas, uma líder mundial em testes, inspeção e certificação. Graças às avaliações transparentes realizadas por auditores especializados, imparciais e independentes, a Verkor ganhará maior visibilidade e controle de sua cadeia de suprimentos.

Consolidando a rastreabilidade da cadeia de suprimentos em meio à mudança para a eletrificação

Essa abordagem está alinhada com a aceleração geral da transição do setor e ecossistema automotivo. A rápida expansão da fabricação de veículos elétricos (VE) aumentou a demanda pelos materiais estratégicos necessários para fabricar baterias, incluindo o lítio, o níquel e o cobalto.

Determinadas a tornar o suprimento desses materiais rastreável e sustentável, a Verkor, a OPTEL e a Bureau Veritas uniram forças. Essa inovação possibilitará à Verkor gerenciar, rastrear e inspecionar sua cadeia de suprimentos por meio do V-TRACE.

A plataforma da OPTEL funciona como uma torre de controle. Dados granulares são coletados ao longo da cadeia de suprimentos e conectados, fornecendo visibilidade e transparência. A solução de pegada de carbono da OPTEL ajudará a Verkor a rastrear tanto as emissões diretas como indiretas de sua cadeia de suprimentos.

Os auditores da Bureau Veritas realizarão auditorias no local, verificando os dados coletados ao longo da cadeia. Isso garantirá a sustentabilidade de um projeto de acordo com critérios de saúde e segurança, meio ambiente e biodiversidade, e direitos humanos e sociais. Com o V-TRACE, a Verkor melhorará a sustentabilidade de sua cadeia de suprimentos e reduzirá riscos da origem até o produto final.

Benoit LEMAIGNAN, co-fundador e CEO da Verkor, afirma: "Essa nova iniciativa está perfeitamente alinhada com a nossa missão de liderar a transição para a energia responsável com a produção de baterias sustentáveis. Nossa colaboração com a OPTEL e a Bureau Veritas é um verdadeiro sucesso; ela nos coloca à frente da legislação e proporciona uma carteira de identidade completa para as nossas baterias"

Louis ROY, fundador e presidente da OPTEL, explica: "A promessa da OPTEL sempre foi desenvolver tecnologias de rastreabilidade inovadoras para ajudar empresas de diferentes setores a criar um amanhã melhor. Essa parceria é uma prova do compromisso da OPTEL de ajudar as cadeias de suprimentos de baterias para VE a se tornarem mais resilientes e sustentáveis. O V-TRACE para baterias de VE proporcionará uma garantia de rastreabilidade sem precedentes em um momento no qual as partes envolvidas no setor de VE estão demandando mais responsabilidade e conformidade com as metas de ESG. Estamos entusiasmados por trabalhar com pioneiras como a Verkor e a Bureau Veritas para que isso aconteça."

Renato CATRIB, vice-presidente sênior de Industries & Facilities Global Services Lines da Bureau Veritas, afirma: "Na Bureau Veritas, enquanto empresa do tipo 'business to business to society', acreditamos que a confiança depende da demonstração de um progresso responsável. É um prazer para nós apoiar a Verkor em sua jornada em direção à sustentabilidade com nossa solução de rastreabilidade, o V-TRACE. Ajudando-a a desenvolver uma cadeia de suprimentos mais resiliente e sustentável, estamos contribuindo para dar forma a melhores ecossistemas de fornecedores baseados na transparência e na confiança. Juntamente com a nossa parceira, a OPTEL, desenvolvemos uma solução global que abrange as cadeias de suprimentos dos nossos clientes do ponto de vista da sustentabilidade e da rastreabilidade em uma plataforma unificada. Conseguimos realizar com sucesso esse projeto internacional com a Verkor graças à solidez da nossa expertise, organização e presença global."

Sobre a Verkor

Fundada em julho de 2020, a Verkor é uma empresa industrial francesa com sede em Grenoble. Com o apoio da EIT InnoEnergy, Groupe IDEC, Schneider Electric, Capgemini, Renault Group, EQT Ventures, Arkema, Tokai COBEX, FMET gerenciado pela Demeter, Sibanye-Stillwater e Plastic Omnium, a Verkor aumentará a fabricação de baterias de baixo carbono na França e na Europa para atender à crescente demanda por veículos elétricos – e pela mobilidade elétrica como um todo – e armazenamento estático na Europa.

A Verkor está desenvolvendo um modelo de negócios atraente baseado na agilidade, sustentabilidade e governança que está atraindo os melhores talentos de todo o mundo. Sua equipe robusta e ágil continua crescendo à medida que surgem novos desafios. A Verkor está liderando um projeto de unificação que reúne os melhores parceiros para estabelecer toda a cadeia de valores na Europa e garantir o uso ideal de habilidades e recursos. A Verkor aproveitará esses pontos fortes para abrir sua linha piloto 4.0 completamente digital em 2022. Um modelo de excelência, competitividade e eficiência de recursos, essa inovação será integrada na gigafábrica que será construída em 2024.

Para obter mais informações, acesse www.verkor.com

Sobre a BUREAU VERITAS

A Bureau Veritas é líder mundial em testes de laboratório, inspeção e certificação. Criado em 1828, o grupo tem mais de 80.000 funcionários que trabalham em quase 1.600 escritórios e laboratórios em todo o mundo. A Bureau Veritas ajuda seus clientes a melhorar o desempenho, oferecendo serviços e soluções inovadoras para garantir que seus ativos, produtos, infraestrutura e processos cumpram padrões e normas em termos de qualidade, saúde e segurança, proteção ambiental e responsabilidade social. A Bureau Veritas é cotada na Euronext Paris e pertence aos índices CAC 40 ESG, CAC Next 20 e SBF 120. Compartimento A, código ISIN FR 0006174348, símbolo na bolsa: BVI.

Para obter mais informações, acesse www.bureauveritas.com e siga-nos no Twitter (@bureauveritas) e no LinkedIn.

Sobre a OPTEL

A OPTEL tem um histórico reconhecido de mais de 30 anos fornecendo soluções de rastreabilidade de ponta a ponta e altamente granulares que possibilitam que as empresas liberem o potencial das cadeias de suprimentos inteligentes e digitais. Optchain, a principal solução de rastreabilidade da OPTEL, conecta todas as partes envolvidas em toda a cadeia de valores para garantir uma visibilidade completa em tempo real, aprimorando o desempenho da cadeia de suprimentos, rastreando a pegada de carbono e cumprindo os padrões normativos.

Para obter mais informações, visite optelgroup.com.

