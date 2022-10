Verkor choisit V-TRACE, une solution co-développée par OPTEL et Bureau Veritas, pour assurer la traçabilité et la durabilité de sa chaîne d'approvisionnement

GRENOBLE, France, le 4 oct. 2022 /PRNewswire/ -- Verkor, un pionnier européen des batteries pour véhicules électriques, a franchi une nouvelle étape importante de son développement en s'appuyant sur l'expertise de deux entreprises de premier plan, OPTEL et Bureau Veritas. Cette collaboration, une première dans le secteur, garantira la traçabilité complète des batteries de Verkor et apportera une plus grande transparence et durabilité à l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement.

OPTEL logo Verkor chooses V-TRACE, a solution co-developed by OPTEL and Bureau Veritas, to ensure the traceability and sustainability of its supply chain

S'appuyant sur son objectif fondamental de durabilité, Verkor choisit V-TRACE, une solution de traçabilité co-développée par OPTEL et Bureau Veritas - un leader mondial dans le domaine des tests, de l'inspection et de la certification. Grâce à des évaluations transparentes réalisées par des auditeurs indépendants, impartiaux et experts, Verkor bénéficiera d'une meilleure visibilité et d'un meilleur contrôle de sa chaîne d'approvisionnement.

Consolider la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement dans le cadre de l'électrification

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'accélération de la transition de l'industrie automobile et de son écosystème. L'expansion rapide de la fabrication de véhicules électriques (VE) a généré une augmentation de la demande de matériaux stratégiques nécessaires à la fabrication des batteries, notamment le lithium, le nickel et le cobalt.

Déterminés à rendre l'approvisionnement de ces matériaux traçable et durable, Verkor, OPTEL et Bureau Veritas ont uni leurs forces. Cette innovation permettra à Verkor de gérer, suivre et inspecter sa chaîne d'approvisionnement grâce à V-TRACE.

La plateforme d'OPTEL fait office de tour de contrôle. Les données granulaires sont saisies [ou intégrées] tout au long de la chaîne d'approvisionnement et connectées, offrant ainsi visibilité et transparence. La solution de bilan carbone d'OPTEL aidera Verkor à suivre les émissions directes et indirectes de sa chaîne d'approvisionnement.

Les auditeurs de Bureau Veritas effectueront des audits sur place, vérifiant les données recueillies tout au long de la chaîne. Cela permettra de garantir la durabilité d'un projet selon les critères de santé et de sécurité, d'environnement et de biodiversité, d'impact social et de droits humains. Avec V-TRACE, Verkor améliorera la durabilité de sa chaîne d'approvisionnement et réduira les risques, de la source jusqu'au produit final.

Benoit LEMAIGNAN, Cofondateur et CEO de Verkor, affirme : "Cette nouvelle initiative s'inscrit parfaitement dans notre mission, qui est de montrer la voie de la transition énergétique responsable en produisant des batteries durables. Notre collaboration avec OPTEL et Bureau Veritas est un véritable succès ; elle nous permet de devancer la législation et nous donne une carte d'identité complète pour nos batteries."

Louis ROY, Fondateur et Président d'OPTEL explique "La promesse d'OPTEL a toujours été de développer des technologies de traçabilité en avance sur leur temps pour aider les entreprises de différents secteurs à créer un meilleur futur. Ce partenariat témoigne de l'engagement d'OPTEL à aider les chaînes d'approvisionnement des batteries pour véhicules électriques à devenir plus résilientes et durables. V-TRACE fournira une assurance de traçabilité sans précédent à un moment où les parties prenantes du secteur des véhicules électriques exigent une plus grande responsabilité et une conformité avec les objectifs ESG. Nous sommes ravis de travailler avec des pionniers comme Verkor et Bureau Veritas pour que cela devienne une réalité."

Renato CATRIB, senior vice-président Industries & Facilities Global Services Lines chez Bureau Veritas, déclare : "Chez Bureau Veritas, en tant que société de services Business to Business to Society, nous pensons que la confiance repose sur la preuve d'un progrès responsable. Nous sommes ravis de soutenir Verkor dans sa démarche de durabilité avec notre solution de traçabilité, V-TRACE. En les aidant à développer une chaîne d'approvisionnement plus résiliente et durable, nous contribuons à bâtir de meilleurs écosystèmes de fournisseurs basés sur la transparence et la confiance. Aux côtés de notre partenaire OPTEL, nous avons développé une solution globale qui couvre les chaînes d'approvisionnement de nos clients, du point de vue de la durabilité et de la traçabilité, dans une plateforme unifiée. Nous sommes en mesure de mener avec succès ce projet international avec Verkor grâce à notre solide expertise, notre organisation et notre empreinte mondiale."

À propos de Verkor

Fondée en juillet 2020, Verkor est une entreprise industrielle française basée à Grenoble. Bénéficiant du soutien de l'EIT InnoEnergy, du Groupe IDEC, de Schneider Electric, Capgemini, Renault Group, EQT Ventures, Arkema, Tokai COBEX, du FMET géré par Demeter, Sibanye-Stillwater et Plastic Omnium, la société accélère la production de batteries bas carbone en France et en Europe pour répondre à la demande croissante de véhicules électriques, de la mobilité électrique en général et du stockage stationnaire en Europe.

Verkor développe un modèle d'affaires attractif en termes d'agilité, de durabilité et de gouvernance, et attire de ce fait les meilleurs talents. Une équipe solide et agile continue de grandir pour faire face aux nouveaux enjeux. Le projet mené par Verkor est unificateur, il rassemble les meilleurs partenaires pour localiser l'ensemble de la chaîne de valeur en Europe, assurant ainsi une utilisation optimale des compétences et des ressources. Grâce à ces atouts, Verkor ouvrira sa ligne pilote entièrement digitale en 2022. Modèle d'excellence, de compétitivité et d'utilisation des ressources, cette innovation sera intégrée à la Gigafactory prévue pour 2024.

Plus d'informations sur www.verkor.com

À propos de BUREAU VERITAS

Bureau Veritas est un leader mondial des tests, de l'inspection et de la certification en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe compte plus de 80 000 collaborateurs répartis dans près de 1 600 bureaux et laboratoires à travers le monde. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances en leur proposant des services et des solutions innovantes afin de s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations en matière de qualité, de santé et de sécurité, de protection de l'environnement et de responsabilité sociale. Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20 et SBF 120. Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, symbole boursier: BVI.

Pour plus d'informations, visitez www.bureauveritas.com et suivez-nous sur Twitter (@bureauveritas) et LinkedIn

À propos d'OPTEL

OPTEL a fait ses preuves depuis plus de 30 ans dans la fourniture de solutions de traçabilité de bout en bout et hautement granulaires qui permettent aux entreprises de libérer le potentiel des chaînes d'approvisionnement intelligentes et numériques. Optchain, la solution de traçabilité phare d'OPTEL, Optchain, connecte toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur pour assurer une visibilité complète et en temps réel pour une meilleure performance de la chaîne d'approvisionnement, un suivi de l'empreinte carbone et la conformité aux normes réglementaires.

Pour plus d'informations, visitez Optelgroup.com

