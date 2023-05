A ViaBTC comemora seu 7° aniversário: traçando o desenvolvimento da mineração de criptomoedas

HONG KONG, 24 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Nos dias iniciais da Bitcoin, a mineração poderia ser realizada usando as CPUs instaladas em computadores pessoais. No entanto, à medida que a rede cresceu, suas demandas de processamento também cresceram, levando à necessidade de hardwares mais potentes de mineração. Em 2010, a Laszlo Hanyecz introduziu o código de mineração GPU e, posteriormente, em 2011, o código para máquinas de mineraçãoFPGA foi compartilhado no GitHub. Até 2012, a máquina tradicional de mineração BTC havia evoluído para os modelos ASIC, que substituíram as CPUs, as GPUs e os dispositivos FPGA, levando a um aumento significativo na hashrate do Bitcoin, que cresceu 360 milhões de vezes, de 2010 a 2012.

À medida que a hashrate do Bitcoin continuou a aumentar, a mineração solo tornou-se cada vez mais desafiadora, levando à criação do primeiro pool de mineração em 2010. Hoje, a ViaBTC é uma das principais empresas atuantes no setor de mineração de criptomoedas e marca seu 7° aniversário comemorando seu sucesso e evolução contínua.

Os pools de mineração exigem forte capacidade técnica, e muitos pools têm dificuldade para atender aos requisitos técnicos do setor, levando a ataques e possíveis fechamentos. Após reconhecer a imaturidade das tecnologias e produtos do setor, Haipo Yang, um dos primeiros desenvolvedores de Bitcoin, se propôs a criar um pool mais estável e eficiente. Ele desenvolveu de forma independente a codificação para o pool ViaBTC, que entrou oficialmente em operação em 5 de junho de 2016.

"Ao criar um pool de mineração estável e eficiente, nosso objetivo é oferecer aos nossos usuários, as ferramentas e funções que eles precisam para minerar criptomoedas com facilidade e confiança", disse Haipo Yang, fundador da ViaBTC.

Pouco depois, a ViaBTC lançou o método de pagamento PPS +, que garante receita estável de mineração e, ao mesmo tempo, compartilha taxas de minerador, permitindo que os mineradores da ViaBTC ganhem mais moedas do que seus parceiros em outros pools. Logo, os pools tradicionais adotaram o método de pagamento PPS +.

Na ViaBTC, a tecnologia continua sendo uma prioridade máxima. O pool otimizou o processo de difusão e transmissão da rede BTC por meio de seus clientes de BTC desenvolvidos de forma independente, resultando em uma taxa órfã mais baixa e garantindo a estabilidade na receita de mineração. Até o momento, o pool ViaBTC continua sendo o pool de mineração com a menor taxa órfã.

Ao longo dos anos, a ViaBTC introduziu continuamente novas funções e ferramentas para aprimorar seus serviços de mineração e oferecer aos usuários um poder de computação mais rápido e estável. Entre eles estão o acelerador de transações, conversão automática, mineração inteligente, serviço de cobertura de riscos, empréstimos de Crypto e notificação de flutuação da hashrate.

Atualmente, a ViaBTC oferece serviços de mineração a mais de um milhão de usuários, em mais de 130 países e regiões, abrangendo mais de 10 criptomoedas, incluindo a BTC e a LTC. Com hashrates líderes do setor e um valor de produção de mineração multibilionário, a ViaBTC é uma das principais empresas atuantes do setor de criptomoedas e uma das poucas empresas a comemorar seu sétimo aniversário.

FONTE ViaBTC

SOURCE ViaBTC