A Vocalcom consolida sua estratégia de crescimento com a nomeação de um novo Chief Technology Offer (CTO) e uma Chief Customer Operations (CCO)

A Vocalcom nomeia Chantal Teixeira como CCO. Chantal tem mais de 20 anos de experiência executiva em serviços e operações ao cliente em B2B e B2C. Sua missão será redesenhar a oferta de serviços da Vocalcom e transformar as operações de clientes globalmente.

Chantal passou 9 anos na IER, especializada na gestão de fluxos de bens e pessoas, como Diretora de Projetos de Serviços e depois Diretora de Atendimento e Suporte ao Cliente. Em 2011, ela assumiu a gestão de serviços, a relação ao cliente e o centro de operações da Autolib', o serviço de compartilhamento de carros elétricos do Grupo Bolloré, para o qual ela gerenciou uma equipe de 150 pessoas e construiu a estratégia das operações de cliente para apoiar o crescimento da atividade na França e globalmente.

Chantal recebeu o terceiro prêmio da Palma de Diretor de Clientes 2015 pela Associação Francesa de Relação com o Cliente (AFRC). Ela também recebeu a distinção "Coup de cœur" do prêmio Agora da Relação com o cliente na França em 2013.

Acelerar o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas

Serge Adda tem mais de 25 anos de experiência em R&D em fornecedores de softwares multi-tenant cloud e é especializado em estruturação de processos, criação de arquiteturas SaaS otimizadas e escaláveis, bem como em desenvolvimento de novas tecnologias baseadas em bigdata e inteligência artificial.

Serge trabalhou por quase 15 anos em R&D na Infovista, um dos principais atores no monitoramento do desempenho de redes e aplicações. Em seu último cargo como SVP R&D, ele gerenciou todas as equipes de R&D com mais de 80 pessoas na França, EUA e Índia. Em 2012, ele se juntou à Wallix, líder europeu em PAM (Priviledge Access Management) como CTO, responsável pela R&D e Gestão de Produtos para apoiar o crescimento e a abertura de capital da empresa.

"Temos o prazer de receber Chantal e Serge em nossa equipe executiva", disse Carlo Costanzia, Presidente e CEO da Vocalcom. "Com estas duas chegadas, estamos consolidando tanto as competências como os recursos para implantar nossa estratégia de crescimento desvendada em 2020. Chantal irá acelerar a transformação da Vocalcom através da otimização de nossos serviços ao cliente, a fim de oferecer uma jornada cada vez mais tranquila e geradora de valores. Quanto a Serge, seu perfil e sua experiência estão perfeitamente alinhados com nossa estratégia de nos posicionarmos como um líder inovador da relação com o cliente e tecnologias de nuvem. Ele será responsável por consolidar nossa oferta existente e continuar a transformação de nosso ecossistema tecnológico a fim de desenvolver novos serviços de nuvem baseados em inteligência artificial, atendendo assim às necessidades críticas do contact center e do compromisso com o cliente de amanhã", acrescentou Carlo Costanzia.

Sobre a Vocalcom:

Fundada em 1995, a Vocalcom é um fornecedor global de soluções de contact center omnicanal para atendimento ao cliente, vendas, telemarketing e cobranças. Nossas soluções, disponíveis na nuvem ou on-premise, formam pensadas para criar uma relação única com cada cliente, simplificar a gestão das interações em todos os canais e melhorar a eficiência dos agentes. A Vocalcom tem uma forte presença internacional com escritórios em 15 países e conta com mais de 1400 clientes em 47 países do mundo.

Para mais informações: www.vocalcom.com

