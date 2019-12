A Volvo Caminhões apresenta caminhões-conceito elétricos de carga pesada para operações de construção e transporte regional

"Vemos um grande potencial para caminhões elétricos de carga pesada no que se refere à construção e ao transporte regional a longo prazo. Com nossos caminhões-conceito, o objetivo é explorar e apresentar diferentes soluções para o futuro e, ao mesmo tempo, avaliar o nível de interesse no mercado e na sociedade. Para aumentar a demanda por caminhões elétricos, a infraestrutura de recarga precisa ser ampliada rapidamente, enquanto incentivos financeiros reforçados devem ser criados para as transportadoras que atuam como pioneiras, escolhendo novos veículos com menor pegada ambiental e climática", afirma Roger Alm, presidente da Volvo Caminhões.

Caminhões elétricos de carga pesada podem ajudar a melhorar o ambiente de trabalho para motoristas e trabalhadores da construção civil, graças ao baixo nível de ruído e zero emissões de escape durante a operação. Este último terá um efeito significativo e positivo na qualidade do ar em cidades com muitos projetos de construção em andamento. Devido à ausência de ruído, esses caminhões também possibilitam operações de transporte por mais horas por dia, o que abre novas possibilidades para simplificar as operações, por exemplo, em grandes projetos de construção e transportes nas cidades e adjacências.

É possível reduzir o impacto ambiental geral do setor de transporte usando veículos elétricos de transporte pesado na distribuição regional. A maior parte da distribuição de mercadorias por caminhão na UE é regional.



"Na Europa, há uma quantidade enorme de caminhões usados para o transporte regional de mercadorias, com uma quilometragem média anual de 80.000 km. Isso significa que o aumento do uso de veículos elétricos para distribuição regional resultaria em ganhos climáticos significativos, desde que com eletricidade isenta de energia fóssil.", afirma Lars Mårtensson, diretor de meio ambiente e inovação da Volvo Caminhões.

O plano da Volvo Caminhões para caminhões elétricos de carga pesada na construção e distribuição regional é começar com clientes selecionados na Europa dirigindo uma pequena quantidade de futuros veículos elétricos. Uma comercialização mais abrangente se seguirá posteriormente.



"A velocidade da eletrificação dependerá de diversos fatores. Por um lado, é necessária uma expansão abrangente da infraestrutura de recarga e, por outro, é necessário garantir que as redes de energia regionais consigam fornecer capacidade suficiente de transferência a longo prazo. São necessários incentivos financeiros para induzir mais transportadoras a investir em veículos elétricos. Os clientes de fretes também podem contribuir oferecendo contratos mais longos e demonstrando mais interesse em pagar por transportes sustentáveis. Muitas transportadoras têm uma margem de lucro muito pequena, portanto, todo novo investimento deve ser rentável", explica Mårtensson.

Paralelamente ao aumento da eletrificação do setor de transportes, a melhoria contínua da eficiência dos motores de combustão continuará desempenhando um papel fundamental no transporte de caminhões de longa distância nos próximos anos.

"Os motores de hoje são conversores de energia eficientes que podem ser movidos a diesel ou vários combustíveis renováveis, como biogás liquefeito ou HVO, e a tecnologia tem potencial para ainda mais desenvolvimento", afirma Mårtensson.



Caminhões Volvo com trens de força/combustíveis alternativos



Volvo FL Electric e Volvo FE Electric. Ambos os caminhões são totalmente elétricos e destinam-se, por exemplo, à distribuição local e à coleta de lixo em ambientes urbanos.



Volvo FH LNG e Volvo FM LNG. O Volvo FH para operações de carga pesada e de longa distância e o Volvo FM para transporte regional de carga pesada são movidos a gás natural liquefeito ou biogás.



Volvo FE CNG. O Volvo FE a biogás ou gás natural comprimido destina-se à distribuição local e à coleta de lixo.

Leia mais sobre a visão da Volvo Caminhões com relação a transportes sustentáveis:

Início das vendas da Volvo FL Electric e da Volvo FE Electric

Site de eletromobilidade

Cubo do conhecimento

Comunicado à imprensa GNL

Comunicado à imprensa I-Save



Faça o download das imagens aqui

https://images.volvotrucks.com/search?querylabel=Collection&querystring=(ID%20%3D%3D%2041559)%7C%7C(ID%20%3D%3D%2041560)%7C%7C(ID%20%3D%3D%2041561)%7C%7C(ID%20%3D%3D%2041562)%7C%7C(ID%20%3D%3D%2041563)%7C%7C(ID%20%3D%3D%2041564)

Veja o filme aqui

https://www.youtube.com/watch?v=UW9AAy3Tbbk&feature=youtu.be

Há imagens e filmes para imprensa disponíveis na galeria de imagens e filmes da Volvo Trucks, no endereço http://images.volvotrucks.com

A Volvo Trucks oferece soluções de transporte completas para clientes profissionais e exigentes, oferecendo uma grande variedade de caminhões de carga média a pesada. O suporte ao cliente é protegido por uma rede global de 2.100 concessionárias e oficinas em mais de 130 países. Os caminhões da Volvo são montados em 15 países de todo o mundo. Em 2018, mais de 127.000 caminhões da Volvo foram entregues em todo o mundo. A Volvo Trucks faz parte do Grupo Volvo, um dos fabricantes líderes de caminhões, ônibus, equipamentos de construção e sistemas de tração para aplicações nos setores náutico e industrial. O Grupo também fornece soluções para financiamento e manutenção. O trabalho da Volvo

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1041274/Volvo_Trucks.jpg

Para obter mais informações, entre em contato:

Marco Greiffo, Telefone:

+55 41 33178736

E-mail: marco.greiffo@volvo.com

FONTE Volvo Trucks

Related Links

https://www.volvotrucks.com/



SOURCE Volvo Trucks