A Wella Company amplia seu crescimento com aquisição da Briogeo, uma empresa independente de produtos para cuidado com os cabelos em rápido crescimento com foco em produtos para cabelos naturais e ecológicos

"A aquisição da Briogeo marca a primeira expansão do portfólio da Wella como uma entidade independente. Os produtos naturais, eco-éticos e de alto crescimento para cuidado com os cabelos da Briogeo complementam nosso portfólio do setor de cabelos existente e ofertas sustentáveis e impulsionarão nosso impulso de crescimento nessa categoria, que agora é o segmento de crescimento mais rápido em beleza", disse Annie Young- Scrivner, CEO da Wella Company. "Estou orgulhosa do crescimento que nossa empresa alcançou até agora em apenas 17 meses – e na Briogeo encontramos uma parceria verdadeiramente especial e complementar. A Briogeo está na vanguarda da revolução de cabelo tratado de modo limpo e natural desde que a empresa começou em 2013, e sua ascensão tem sido notável. Juntos, ampliaremos ainda mais nossa variedade de produtos sustentáveis, expandiremos nossa presença no varejo premium e impulsionaremos o impacto comercial e social a novos níveis", disse Young-Scrivner.

Sob a liderança de Nancy Twine, fundadora e CEO, a Briogeo revolucionou os produtos para cuidado dos cabelos de modo limpo e natural, oferecendo produtos e soluções eficazes para todos(as) os tipos, texturas e necessidades de cabelos, etnias, origens e identidades. A Briogeo cresceu rapidamente desde sua fundação e é uma empresa premiada, tendo conquistado o prêmio Allure Best of Beauty todos os anos desde 2018. Nancy Twine é reconhecida como uma das principais empreendedoras de uma startup de beleza na última década e foi premiada com o Entrepreneur's 100 Women of Impact em 2021, o Goldman Sachs Builders + Innovators Award em 2020, e o Cosmetic Executive Women (CEW) Female Founder Award em 2019.

A Wella Company pretende apoiar a Briogeo e sua estratégia para se destacar na vanguarda da beleza sustentável. A Briogeo está alinhada com o firme compromisso da Wella Company de construir uma empresa com diversidade, equidade e inclusão (DEI) e meio ambiente, social e governança (ESG) integrados em seu núcleo. A adição do portfólio da Briogeo de produtos de prestígio para cuidado com os cabelos complementa as ambições da Wella Company de oferecer produtos mais diversificados para todos os tipos de cabelos, ao mesmo tempo em que agrega os produtos limpos e sustentáveis em todas as ofertas de seu portfólio.

"A capacidade de pesquisa e desenvolvimento da Wella Company, marketing digital e operações globais e seu alcance a 91 milhões de profissionais de cabelos e unhas e seguidores, entre atendidos e apoiadores, levará nossa marca Briogeo a um nível superior", disse Nancy Twine, CEO da Briogeo. "Esta é uma parceria estratégica significativa para ambos os lados, e compatível em ambição, filosofia e cultura. Na Wella Company, temos um parceiro comprometido para ajudar nosso negócio e nossos funcionários a atingirem o próximo nível de crescimento. Estamos entusiasmados em acelerar nossa expansão e inovação, encantando globalmente mais pessoas em mais localidades geográficas e por meio de canais de entrega mais amplos."

A história de liderança feminina como na Wella Company é única, tendo várias fundadoras empreendedoras, como a cofundadora da O·P·I, Suzi Weiss-Fischmann, Eva Graham, da Nioxin, e a cofundadora da Sebastian Professional, Geri Cusenza. Annie Young-Scrivner e Nancy Twine, da Briogeo, formam uma dupla de mulheres, representantes de minorias, liderando uma empresa de beleza em crescimento acentuado -- uma dupla que não só reforça a diversidade e a inclusão, mas abre uma porta para mulheres das minorias no setor.

A Wella Company retornou ao status operacional independente em 1º de dezembro de 2020, após as afiliadas da empresa global de investimentos, a KKR, terem adquirido uma participação majoritária na empresa. A Wella Company continua em uma jornada de crescimento acelerado para se tornar líder na categoria de produtos para cabelos, unhas e beleza em todos os canais de entrega – profissional, varejo, comércio eletrônico. Ao longo do curto mandato da Wella Company, a empresa acelerou o crescimento, crescendo dois dígitos em relação aos níveis de 2019. A empresa está ganhando impulso em todas as localidades geográficas em que atua (mais de 100 países) e em todas as regiões: Américas, APAC, EMEA e Brasil.

Sobre a Wella Company

A Wella Company é uma das principais empresas de produtos de beleza do mundo, composta por uma família de marcas icônicas, incluindo Wella Professionals, ghd, O·P·I, Nioxin, Sebastian Professional e Clairol. Na Wella Company, somos inovadores que buscam inspirar consumidores e profissionais de beleza por meio de nossas marcas a enxergar, sentir e viver seus verdadeiros "eus". Temos o compromisso de construir a melhor empresa de beleza do setor, onde nossos mais de seis mil funcionários em mais de cem países podem dar o seu melhor no trabalho. Guiados pelos valores de nossa empresa e liderados pelo propósito de gerar impacto positivo nas pessoas por meio de nossos produtos e em nosso planeta e sociedade, oferecemos crescimento sustentável a todas as partes interessadas.

Para mais informações sobre a Wella Company, acesse www.wellacompany.com e siga-nos no LinkedIn, Instagram e Facebook.

Sobre a Briogeo

A Briogeo revolucionou os produtos para cuidado dos cabelos de modo limpo e natural, oferecendo produtos e soluções eficazes para todos(as) os tipos, texturas e necessidades de cabelos, etnias, origens e identidades. Todos os produtos da Briogeo são formulados com 6-free™ (SEM sulftatos agressivos, silicones, parabenos, ftalatos, corantes artificiais e DEA) e são naturalmente derivados do NOVA Complex® proprietário da marca, uma mistura de óleos naturais, vitaminas e antioxidantes. Lançada em 2013 pela empreendedora Nancy Twine, a Briogeo se tornou uma das marcas de produtos para cuidado com os cabelos de crescimento mais rápido no mundo e uma das maiores marcas independentes de propriedade de negros dos EUA. A Briogeo continua a experimentar um crescimento importante de vendas anual com a missão da marca de inspirar, educar, celebrar a diversidade e viabilizar a jornada de cabelo saudável de cada pessoa.

