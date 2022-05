Wella Company verstärkt ihr Wachstum mit der Übernahme von Briogeo, einem schnell wachsenden unabhängigen Haarpflegeunternehmen, das sich auf ökologisch-ethische und natürliche Haarpflegeprodukte konzentriert

„Die Übernahme von Briogeo ist die erste Erweiterung des Portfolios von Wella Company als unabhängiges Unternehmen. Die wachstumsstarken, ökologisch-ethischen und natürlichen Haarpflegeprodukte von Briogeo ergänzen unser bestehendes Haarportfolio und unser nachhaltiges Angebot und werden unsere Wachstumsdynamik in der Haarkategorie verstärken, die derzeit das am schnellsten wachsende Segment in der Schönheitsbranche ist", sagte Annie Young-Scrivner, Chief Executive Officer der Wella Company. „Ich bin stolz auf das bisherige Wachstum unseres Unternehmens in nur 17 Monaten – und mit Briogeo haben wir ein ganz besonderes und komplementäres Partnerunternehmen gefunden. Briogeo steht an der Spitze der Revolution für ökologische und natürliche Haarpflege, seit das Unternehmen 2013 gegründet wurde, und sein Aufstieg ist nichts weniger als bemerkenswert. Gemeinsam werden wir unser Angebot an nachhaltigen Produkten noch weiter ausbauen, unsere Präsenz im Premium-Einzelhandel vergrößern und sowohl die kommerzielle als auch die soziale Wirkung auf ein neues Niveau heben", ergänzte Young-Scrivner.

Unter der Leitung der Gründerin und CEO Nancy Twine hat Briogeo die ökologische und natürliche Haarpflege revolutioniert und bietet wirksame Produkte und Lösungen für jeden Haartyp, jede Haarstruktur, jedes Haarbedürfnis, jede ethnische Zugehörigkeit, jeden Hintergrund und jede Person. Briogeo ist seit seiner Gründung schnell gewachsen und ist ein preisgekröntes Unternehmen, das seit 2018 jedes Jahr mit dem Allure Best of Beauty Award ausgezeichnet wurde. Twine gilt als eine der führenden Unternehmerinnen eines Beauty-Start-ups in den letzten zehn Jahren und wurde 2021 mit dem Entrepreneur's 100 Women of Impact, 2020 mit dem Goldman Sachs Builders + Innovators Award und 2019 mit dem Cosmetic Executive Women (CEW) Female Founder Award ausgezeichnet.

Wella Company beabsichtigt, Briogeo und dessen Strategie zu unterstützen, an der Spitze der nachhaltigen Schönheit zu stehen. Briogeo steht im Einklang mit dem Engagement der Wella Company, ein Unternehmen aufzubauen, das Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration sowie Umwelt, Soziales und Governance in den Mittelpunkt stellt. Die Aufnahme des Briogeo-Portfolios an Prestige-Haarpflegeprodukten ergänzt das Bestreben der Wella Company, vielfältigere Produkte für alle Haartypen anzubieten und gleichzeitig das Angebot an ökologischen und umweltfreundlichen Produkten zu erweitern.

„Die Stärke der Wella Company in den Bereichen Forschung und Entwicklung, digitales Marketing und globales Geschäft sowie ihre Fähigkeit, 91 Millionen Haar- und Nagelprofis sowie die von ihnen betreuten und unterstützten Follower zu erreichen, wird unsere Marke Briogeo auf die nächste Stufe heben", sagte Nancy Twine, CEO von Briogeo. „Dies ist eine bedeutende strategische Partnerschaft für beide Seiten, die in Bezug auf Ambitionen, Philosophie und Kultur kompatibel ist. Mit der Wella Company haben wir eine engagierte Partnerin, die unserem Unternehmen und unseren Angestellten hilft, die nächste Stufe des Wachstums zu erreichen. Wir freuen uns, unsere Expansion und Innovation zu beschleunigen und weltweit mehr Menschen in mehr Regionen und über breitere Lieferkanäle zu begeistern."

Die Wella Company kann auf eine einzigartige Geschichte weiblicher Führung mit unternehmerisch denkenden Gründerinnen zurückblicken. Dazu gehören die Mitgründerin von O·P·I, Suzi Weiss-Fischmann, Eva Graham von Nioxin und Geri Cusenza, Mitgründerin von Sebastian Professional. Annie Young-Scrivner und Nancy Twine von Briogeo bilden ein Duo von Frauen, die einer Minderheit angehören und ein wachstumsstarkes Schönheitsunternehmen leiten – eine Paarung, die nicht nur die Vielfalt und Inklusivität stärkt, sondern auch eine breite Öffnung für Frauen, die einer Minderheit angehören, in der Branche eröffnet.

Wella Company ist seit dem 1. Dezember 2020 wieder unabhängig, nachdem Tochtergesellschaften der globalen Investmentfirma KKR eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen erworben haben. Die Wella Company befindet sich weiterhin auf einem beschleunigten Wachstumskurs, um in der Kategorie Haar-, Nagel- und Schönheitstechnologie über alle Vertriebskanäle – Fachhandel, Einzelhandel, E-Commerce – führend zu werden. Im Laufe der kurzen Zeit des Bestehens von Wella Company hat das Unternehmen sein Wachstum beschleunigt und ist gegenüber 2019 zweistellig gewachsen. Das Geschäft gewinnt in allen Regionen, in denen es tätig ist (mehr als 100 Länder) und in allen Regionen an Dynamik: Amerika, APAC, EMEA und Brasilien.

Informationen zu Wella Company

Die Wella Company ist eines der weltweit führenden Schönheitsunternehmen und besteht aus einer Familie ikonischer Marken wie Wella Professionals, ghd, O·P·I, Nioxin, Sebastian Professional und Clairol. Wir bei Wella Company sind innovativ und möchten Menschen, die unsere Produkte nutzen, und Beauty-Profis durch unsere Marken dazu inspirieren, ihr wahres Selbst zu sehen, zu fühlen und zu sein. Wir sind bestrebt, das beste Schönheitsunternehmen der Branche aufzubauen, in dem unsere über 6.000 Angestellten in mehr als 100 Ländern ihr Bestes geben können. Wir lassen uns von unseren Unternehmenswerten leiten und verfolgen das Ziel, mit unseren Produkten positive Auswirkungen auf die Menschen, unseren Planeten und die Gesellschaft zu erzielen. Wir bieten allen Beteiligten nachhaltiges Wachstum.

Für weitere Informationen über Wella Company, besuchen Sie www.wellacompany.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram und Facebook.

Informationen zu Briogeo

Briogeo hat die ökologische und natürliche Haarpflege revolutioniert und bietet wirksame Produkte und Lösungen für jeden Haartyp, jede Haarstruktur, jedes Haarbedürfnis, jede ethnische Zugehörigkeit, jeden Hintergrund und jede Person. Die Rezepturen aller Briogeo-Produkte sind 6-free™ (ohne schädliche Sulfate, Silikone, Parabene, Phthalate, künstliche Farbstoffe und DEA) und die Produkte werden mit dem markeneigenen NOVA Complex®, einer Mischung aus natürlichen Ölen, Vitaminen und Antioxidantien, natürlich gewonnen. Briogeo wurde 2013 von der Unternehmerin Nancy Twine ins Leben gerufen und hat sich zu einer der am schnellsten wachsenden Haarpflegemarken der Welt und zu einer der größten, unabhängigen Marken im Besitz von People of Color in den USA entwickelt. Briogeo verzeichnet weiterhin ein bedeutendes jährliches Umsatzwachstum mit einer Markenmission, die darauf abzielt, zu inspirieren, zu erziehen, Vielfalt zu zelebrieren und die Reise eines jeden Menschen zu gesundem Haar zu unterstützen.

Beratende Unterstützung

Briogeo wurde von Financo | Raymond James beraten.

Wella Company Kontakt: Hilary Crnkovich

Chief Communications & Sustainability Officer

Telefonnummer: + 646-217-1700

E-Mail: [email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1807654/The_Wella_Company_Logo.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1807655/Wella_Company_and_Briogeo.jpg

SOURCE The Wella Company