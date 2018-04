A Wi-SUN Alliance anuncia crescimento de 60% nas filiações globais em 12 meses

A Wi-SUN Alliance oferece quatro níveis de filiação: Promotores, Colaboradores, Adotantes e Observadores. Juntamente com 19 novos Colaboradores, 47 novos Adotantes e 2 Observadores, a Wi-SUN Alliance também acrescentou 2 novos membros como Promotores: A Itron, a qual adquiriu a Silver Spring Networks no início deste ano, se tornou membro Promotor em janeiro de 2017 e a Landis + Gyr Technology se tornou membro Promotor em setembro de 2017. Ambas as empresas nomearam funcionários para participarem da Diretoria da Wi-SUN.

Representando a Região Ásia Pacífico (Austrália, China, Índia, Cingapura, Japão, Coreia, Taiwan), as Américas (Brasil, Canadá, EUA), a Europa (Dinamarca, Finlândia, França, Espanha, Suécia, Reino Unido) e a África do Sul, os membros da Wi-SUN incluem empresas mundialmente reconhecidas, bem como empresas nacionais e de serviços públicos, oferecendo, entre elas, mais de 80 produtos. Atualmente, existem mais de 89 milhões de aparelhos com Wi-SUN habilitados em todo o mundo (Navigant Research: https://www.navigantresearch.com/) 1.

Trabalhando com organizações que buscam projetar e conectar aparelhos interoperáveis sem fio em cidades inteligentes e serviços públicos inteligentes, a Wi-SUN Alliance expandiu recentemente seu foco para alcançar mais fornecedores e operadores de serviços públicos, juntamente com operadoras de telecomunicações por toda Europa, onde mudanças recentes no espectro sem fio abriram novas oportunidades de mercado.

O Presidente e CEO da Wi-SUN Alliance, Phil Beecher, comentou: "A Wi-SUN é a tecnologia líder na rede externa de grande escala e a tecnologia de Internet das Coisas mais implementada em todo o mundo – e isso se reflete na nossa crescente base de membros. Uma pesquisa independente da Rethink Technology proporciona apoio adicional à dinâmica crescente da Wi-SUN, estimando que as empresas do ecossistema Wi-SUN estão preparadas para desfrutar crescimento contínuo a uma taxa anual composta de crescimento (CAGR) de 20%, já que a tecnologia de rede em malha começa a alcançar novos mercados verticais e que diferentes modelos de negócios são desenvolvidos/implementados. Na medida em que levamos adiante nosso programa de certificação de Rede de Campo (FAN – Field Area Network), esperamos por um crescimento ainda maior de nossas filiações globais".

A filiação na Wi-SUN Alliance está aberta para todos os participantes do setor e inclui fornecedores de silício, vendedores de produtos, prestadores de serviços, serviços de utilidade pública, universidades, empresas, municípios e organizações governamentais locais. Para saber mais sobre os benefícios de participar da Wi-SUN, assista ao vídeo de Colton Ching, Vice-Presidente Sênior de Planejamento e Tecnologia da Hawaiian Electric Company: Colton Ching at Wi-SUN Members Meeting.

* Novos membros:

Itron, Landis + Gyr

Avangrid, ARM Ltd, Das Coisas, Enestone, Exegin Technologies, Friendcom, GMO GlobalSign Inc, Hexing Electrical Co. Ltd, Hitachi Maxell Ltd, Huawei, Instituto Eldorado, Korea Radio Promotion Association, NXP, Nuratech Labs, Sagemcom Energy & Telecoms SAS, Sieco-Tech Inc., TF Payment Service Co. Ltd, Trilliant, Vangochip Technologies

Anacle, Aptilo Networks, Azbil, Building Brains, CityFlow Tecnologia, Control Data Systems SRL, CPFL Energia, Dakshin Haryana Bijli, Desh Tecnologia S.A, Diehl Metering GmbH, EIOSX, Eron Energy PTV, EnerNex, Ensemble Tech Pvt Ltd, Eskom Research Testing & Development, forte.inc, Grid20/20 Inc, HCC Embedded, Hitachi, ICTpower GmbH, Indra, Inesh Smart Energy (P) Ltd., Institutos Lactec, Intrinsic ID Inc., J&D Electronics Co., Ltd., KEPCO, Melange Systems, M2M Telemetria, Minlandr, Mirakonta, Mitsunami Co., Narnix Technolabs, NetKlass Technology Inc., NextDrive, Nippon Signal Co., Ltd., Osaka Gas, Pacific Communications, Ring, Runtime, Shenzhen Kaifa Technology, Shenzhen Star, STMicroelectronics, TechAguru Inc., Urban Control, Vanteon Corporation, Wimera Systems Pvt Ltd, Worldpicom Corp.

Allion Labs Inc., Criterion Network Labs.

Filiação na Wi-SUN Alliance

A Wi-SUN Alliance oferece um programa de filiação de quatro níveis:

Promotores: Membros que contribuem para o desenvolvimento de especificações, os quais têm acesso às sessões do grupo geral de trabalho e participam da Diretoria

Colaboradores: Membros que colaboram com o desenvolvimento das especificações e têm acesso às sessões do grupo geral de trabalho

Observadores: Os membros podem participar durante o desenvolvimento das especificações. (A filiação como Observador é principalmente aplicável para Laboratórios de Testes)

Adotantes: Os membros terão acesso à versão final aprovada das especificações e podem participar dos eventos de marketing.

Para mais informações, visite o endereço: https://www.wi-sun.org/index.php/join-us/membership-overview#

Sobre a Wi-SUN Alliance

A Wi-SUN Alliance é uma associação mundial sem fins lucrativos baseada na filiação de membros, formada por empresas líderes do setor. Sua missão é promover a proliferação global de soluções sem fio interoperáveis para serem utilizadas em cidades inteligentes, redes inteligentes e outras aplicações da Internet das Coisas, usando padrões globais abertos de organizações de internacionais de padronização, como IEEE 802, IETF, TIA, TTC e ETSI. Com mais de 170 membros em todo o mundo, a Wi-SUN Alliance permite a filiação de todos os participantes do setor e inclui fornecedores de silício, vendedores de produtos, prestadores de serviços, serviços de utilidade pública, universidades, empresas, municípios e organizações governamentais locais.

1 Navigant Research: Global AMI Tracker 4Q17 (Rastreador Global da Infraestrutura Avançada de Medição (AMI) do quarto trimestre de 2017)

