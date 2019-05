A Young Living divulga sua nova sede global na cerimônia de inauguração

A sede global da Young Living foi construída para se qualificar para as certificações LEED e Green Globe, e o design exclusivo organiza o espaço de trabalho para quase 1.000 funcionários ao redor de um átrio botânico, com duas imensas claraboias e uma cascata de três andares. Mantendo a dedicação da Young Living à natureza e sua meta de desperdício zero, o edifício tem mais de 20 recursos ecológicos, dentre eles, painéis solares, paredes internas de vidro para maximizar a iluminação natural, materiais de construção de origem regional, estações de carregamento de veículos e amplos sistemas de reciclagem.

"A abertura de uma nova sede corporativa em Lehi não é novidade", disse Jared Turner, presidente e diretor operacional da Young Living. "Foi por isso que quisemos que o nosso ambiente se destacasse. O objetivo era incorporar a visão do nosso fundador, D. Gary Young, que imaginou um mundo onde todos desfrutassem do bem-estar a vida toda. Foi por isso que eliminamos todas as barreiras relativas à construção e adaptamos o local às necessidades dos funcionários. Na nova sede, os funcionários, vizinhos e amigos encontram, no Vitality Cafe, alimentos orgânicos e de origem local, enquanto as comodidades para os funcionários também incluem uma academia, com personal trainers subsidiados pela empresa, um pátio interno coberto e jardins externos para uma dose de natureza durante a jornada de trabalho". Outros recursos são o Anfiteatro Skyrider, uma estufa de pesquisa e o Museu D. Gary Young, com inauguração prevista para o verão de 2019.

O novo edifício fica no endereço 1538 Sandalwood Drive, em Lehi. A Young Living convida a todos para visitar o átrio, assistir à destilação de óleos essenciais no laboratório de ciências e visitar o museu. O Centro de experiências local dará ao público a oportunidade de conhecer mais sobre as fazendas globais da Young Living, a variedade de óleos essenciais e produtos à base de óleo, o compromisso de qualidade Seed to Seal®, as metas 5 × 5 Pledge e muito mais.

O corte da fita cerimonial terá a participação de Mark Johnson, prefeito de Lehi, Thom Carter, diretor executivo da UCAIR, e Mary Young, Jared Turner e Ron Harris, da Young Living Essential Oils. Ben McAdams, deputado dos Estados Unidos, fará o discurso de abertura. O evento será transmitido ao vivo, no site da Young Living, das 10h às 11h, no horário das montanhas: YoungLiving.com/ghqribboncutting.

A Young Living Essential Oils, LC, com sede em Lehi, Utah, é líder mundial em óleos essenciais, oferecendo produtos de alta qualidade com infusão de óleo. A empresa leva a sério sua liderança no setor, definindo padrões com o compromisso de qualidade patenteado Seed to Seal®, que engloba três pilares fundamentais: fonte, ciência e padrões. Esses princípios orientadores ajudam a Young Living a proteger o planeta e fornecer produtos puros e autênticos, para que seus membros possam se sentir confiantes em usá-los e compartilhá-los com amigos e familiares. Os produtos da Young Living (todos provenientes de fazendas corporativas, fazendas parceiras e fornecedores com certificação Seed to Seal) não apenas apoiam o estilo de vida saudável, mas também oferecem oportunidades para mais de 6 milhões de membros globais encontrarem propósito e bem-estar para a vida toda, alinhando o trabalho com os seus valores e paixões. Para obter mais informações, visite o site YoungLiving.com, siga @younglivingeo no Twitter, ou curta a página do Facebook.

Para obter informações sobre mídia, entre em contato pelo e-mail prinquiries@youngliving.com.

