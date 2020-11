A Zoomlion conclui o terceiro evento de sucesso do Dia da Família e Dia da Experiência Cultural

O evento foi cuidadosamente preparado com atividades interativas adequadas para todas as idades. Na seção "Pequeno especialista em escavadeira", as crianças são incentivadas a operar a escavadeira sob a devida orientação e podem ganhar um modelo de máquina após concluir uma série de tarefas com seus pais. A Exposição de Experiência Cultural apresenta uma gama de artes e artesanatos de todo o mundo que são coletados pelas subsidiárias da Zoomlion no exterior, incluindo entre outros, Boneca Matryoshka e pinturas à mão em porcelana da Rússia, tradicionais instrumentos musicais Dombra do Cazaquistão, pintura de gênero da Mongólia, esculturas em barro da Índia.

Outras seções incluem questionários interativos no Cinema Annulus, cenários criativos para fotos da família e uma exposição com o tema "NÓS", que mostra como a empresa trabalhou em equipe para combater a COVID-19 no início deste ano.

"Recebemos um retorno extremamente positivo e achamos que isso se traduz em melhores relacionamentos no local de trabalho e em suas famílias", disse o Sr. Li Jiangtao, presidente do Sindicato da Zoomlion. "Estamos felizes em ver as crianças brincando alegremente e aprender mais sobre a empresa na qual seus pais trabalham. E ainda mais importante, todos podem se divertir muito com sua família e amigos fora do expediente de trabalho."

"Minha filha teve um ótimo dia e está muito orgulhosa de que seu pai esteja trabalhando nesta empresa que está fazendo a diferença no mundo", disse o Sr. Yin Tongtong, pai e integrante da equipe Zoomlion. "Quanto a mim, acho que somos mais do que apenas funcionários da Zoomlion, na verdade, somos membros da família Zoomlion."

Sobre a Zoomlion

Fundada em 1992, a Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) é uma empresa fabricante de equipamentos de última geração que integra maquinário de engenharia, maquinário agrícola e serviços financeiros. Atualmente, a empresa vende mais de 600 produtos de ponta de 56 linhas de produtos, cobrindo dez categorias importantes.

