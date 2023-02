A ZTE apresenta novos dispositivos de consumo e seu Ecossistema Inteligente de Cenário Completo 2.0 no MWC 2023

A ZTE Mobile Devices está construindo o recém-atualizado "1+2+N" Ecossistema Inteligente de Cenário Completo 2.0 para trazer um novo estilo de vida digital para os consumidores

A ZTE Mobile Devices lançará o primeiro tablet 3D sem óculos com IA (AI-powered) do mundo, o nubia Pad 3D e o nubia Neovision AR Glass, proporcionando uma superexperiência audiovisual

Aderindo ao conceito de "Green, Intelligence & Security" (Verde, Inteligência e Segurança), a ZTE Mobile Devices trará a 5ª geração de produtos de versão 5G FWA e GIS no MWC 2023

BARCELONA, Espanha, 28 de Fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornecedora líder global de soluções de tecnologia da informação e comunicação, apareceu no Mobile World Congress 2023 (MWC 2023) em Barcelona com seu estande de demonstração apresentando produtos de consumo de todas as categorias, incluindo ZTE Axon, ZTE Blade, nubia e MBB, produtos da família FWA e IoT, e soluções industriais. Em resposta à expansão acelerada dos cenários de consumo e à demanda dos usuários, a estratégia da ZTE Mobile Devices foi oficialmente atualizada para o "1+2+N" Ecossistema Inteligente de Cenário Completo 2.0.

A rede 5G com as vantagens de alta taxa, baixa latência e grande largura de banda trouxe novos consumos de conteúdo em formas mais diversificadas. A ZTE Mobile Devices lançou o nubia Pad 3D, o primeiro tablet 3D sem óculos do mundo alimentado por IA, e o nubia Neovision Glass, um óculos de RA que oferece experiência super audiovisual e anunciou seu conceito de produto MBB e FWA de "Green, Intelligence & Security (GIS)", bem como outros produtos chave, incluindo a 5ª Geração do FWA.

Ecossistema Inteligente de Cenário Completo recém-atualizado 2.0

O 5G melhora o trabalho e a vida das pessoas e atrai as pessoas a possuírem mais de um dispositivo móvel. Com base na poderosa capacidade de "nuvem, rede, borda e dispositivos", o ZTE MyOS romperá os limites de diferentes dispositivos e realizará a interconexão perfeita de ecossistemas de dispositivos "1+2+N", incluindo telefones celulares, terminais de dados pessoais e domésticos, e produtos ecológicos periféricos, trazendo uma nova atualização do estilo de vida digital e um Ecossistema Inteligente de Cenário Completo 2.0.

O ZTE MyOS permitirá percepção inteligente e interação entre diferentes dispositivos terminais, abrangendo quatro cenários principais, ou seja, esportes e saúde, entretenimento audiovisual e visual, negócios e viagens, e família e educação, para fornecer aos usuários uma experiência de integração de vários dispositivos e uma conexão de várias telas, conectividade entre dispositivos e estilo de vida digital de convergência de cenários inteligentes.

nubia Pad 3D, oferecendo nova experiência em tecnologia

O nubia Pad 3D, desenvolvido em conjunto pela ZTE e a líder mundial em desenvolvimento 3D sem óculos, Leia Inc., está equipado com a exclusiva tecnologia 3D Lightfield da Leia e um tremendo poder de computação de IA para combinar abundantes cenários de aplicativos 3D. Especificamente, ele suporta Face Tracking (Rastreamento Facial) de IA, que pode corresponder à melhor visualização (8 visualizações no máximo) em tempo real, obter conversão 2D para 3D baseada em IA em tempo real, conteúdo 3D alimentado por IA capturado por câmeras frontais ou traseiras, bem como é compatível com os populares aplicativos IA 3D para criação artística. Ele está equipado com uma tela de 12.4" 2.5K e quatro alto-falantes simétricos que suportam Dolby Surround Sound, oferecendo uma experiência áudio e visual imersiva. Com o maior ecossistema de conteúdo 3D do mundo, ele permite que os usuários desfrutem perfeitamente do primeiro bate-papo com vídeo 3D do mundo, cinema privado 3D, jogos 3D imersivos e outros cenários. Alimentado pelo chip da série Snapdragon 8, o nubia Pad 3D se destaca em desempenho e oferece uma experiência de usuário atualizada em todas as dimensões com a bateria de 9070mAh e o carregador rápido de 33W.

AR Smart Glasses, trazendo uma experiência de tela portátil

Como os primeiros óculos inteligentes do mundo com TÜV Rheinland e Hi-Res Audio Certification, o nubia Neovision Glass apresenta uma tela virtual de 120" e uma tela Micro OLED com resolução 1920x1080 de olho duplo e suporta ajuste míope de 0 a 500 °, oferecendo uma visão de qualidade cinematográfica sem usar óculos. A caixa de som ciclônica integrada e os alto-falantes duplos estéreo de alcance total proporcionam uma experiência de áudio imersiva e autêntica. Além disso, também fornece várias lentes coloridas de absorção magnética. Os óculos modernos, confortáveis e portáteis adotam um design aerodinâmico sem armação e pesam apenas 79g.

O conceito GIS, impulsion ando o novo desenvolvimento de dispositivos de internet móvel

A ZTE é a pioneira líder mundial no campo 5G MBB e FWA. De acordo com o novo relatório da TSR, uma agência internacional de consultoria profissional, em 2022, a participação de mercado dos produtos ZTE MBB e FWA ficou em primeiro lugar no mundo. A participação de mercado de produtos 5G MBB e FWA foi classificada em primeiro lugar por dois anos consecutivos no mundo, e suas remessas cumulativas globais ultrapassaram 3 milhões de unidades. Em 2023, a ZTE irá aderir ainda mais ao conceito de produto "Green, Intelligence & Security".

Ao praticar o design verde, a percepção verde e o serviço verde, o consumo total de energia da ZTE reduziu em mais 10%. A ZTE oferece acesso mais inteligente, controle de cenário inteligente com base nos requisitos diversificados do usuário e vários modos inteligentes para regular a taxa de acesso e o status de resposta do dispositivo. Além disso, a ZTE, para tornar a transmissão de dados mais segura e confiável, lançou dois cenários de segurança especialmente para famílias e crianças. Graças a um sistema de segurança abrangente e laboratórios de segurança de rede distribuídos globalmente, a ZTE construiu a capacidade de garantir a segurança da rede mundial.

Durante o MWC 2023, a ZTE lançou oficialmente a versão MC888 Pro GIS, reduzindo o consumo de energia em 10% com 95% de materiais PCR, que é um novo produto chave lançado sob o conceito GIS.

Novo 5G FWA Gen 5, suport ando Wi-Fi 7 primeiro

A ZTE também lançou o 5G FWA Gen 5, compatível com o mais recente padrão 3GPP R17 e adotando a antena inteligente 5.0 da ZTE para aumentar o ganho da antena em 20%. Com tecnologia Wi-Fi 7, sua taxa de pico atinge 21 Gbps. Impulsionada pela tecnologia de amplificação de sinal, ela oferece uma conectividade muito mais rápida, estável e confiável. Contando com a nova tecnologia de retorno de malha (Mesh-return), o dispositivo atinge uma cobertura geral em toda a casa e aplicações de cenário inteligentes. Com suporte para controle remoto e o protocolo Matter, o 5G FWA Gen 5 cria um verdadeiro centro de controle doméstico inteligente.

Além dos produtos recém anunciados, telefones celulares, incluindo ZTE Axon 40 Ultra, ZTE Blade Series, nubia Z50, periféricos ecológicos, incluindo ZTE Watch Live 2, fones de ouvido Bluetooth, dispositivos MBB e FWA, terminais IoT e terminais IoV também apareceram no MWC 2023, trazendo uma experiência 5G abrangente para consumidores e usuários da indústria.

O 5G ainda está trazendo mudanças para o futuro. A nova atualização do Ecossistema Inteligente de Cenário Completo 2.0 é uma medida importante para aZTE Mobile Devices, para acelerar a integração de dispositivos inteligentes e levar a vida digital um passo à frente na era pós-5G, onde tudo está conectado de forma inteligente. No futuro, a ZTE Mobile Devices continuará a impulsionar os negócios com base nas demandas dos clientes, fazendo inovações contínuas em tecnologias e produtos, e permitindo que os usuários globais desfrutem de um estilo de vida digital suportado por uma conexão perfeita em cenários completos.

Sobre a ZTE:

A ZTE ajuda a conectar o mundo com inovação contínua para um futuro melhor. A empresa fornece tecnologias inovadoras e soluções integradas, seu portfólio abrange todas as séries sem fio, com fio, dispositivos e serviços profissionais de telecomunicações. Atendendo a mais de um quarto da população global, a ZTE se dedica criando um ecossistema digital e inteligente e a permitir conectividade e confiança em todos os lugares. A ZTE está listada nas Bolsas de Valores de Hong Kong e Shenzhen. www.zte.com.cn/global

SIGA-NOS:

Facebook www.facebook.com/ZTECorp

Twitter www.twitter.com/ZTEPress

LinkedIn www.linkedin.com/company/zte

PERGUNTAS DA IMPRENSA:

ZTE Corporation

Communications

E-mail: [email protected]

FONTE ZTE Corporation

SOURCE ZTE Corporation