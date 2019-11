A ZTE e a China Mobile ganham o prêmio de Melhor Solução do Setor do ICT na PT Expo China 2019

SHENZHEN, China, 1 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uma das provedoras líderes internacionais de soluções de tecnologia de telecomunicações, empresariais e de consumo para a Internet móvel e a filial de Guangdong da China Mobile ganharam o prêmio de Melhor Solução do Setor do ICT em virtude da solução Common Edge da ZTE na PT Expo China 2019.

Com base na plataforma Common Edge da ZTE, a filial de Guangdong da China Mobile e a ZTE dirigiram conjuntamente serviços de computação de borda móvel (MEC), conduzindo verificação pré-comercial da rede de associação de segurança (SA), modo de construção, cenários de aplicação de serviços de borda e modo de cooperação com terceiros.

A solução Common Edge da ZTE apresenta acesso convergido de rede sem fio e rede fixa, a qual suporta sistemas múltiplos tais como 4G, 5G e Wi-Fi, e assim, construindo uma plataforma unificada de convergência fixa e móvel.

Adicionalmente, essa solução suporta implementação baseada em nuvem e operação e manutenção (O&M) unificadas. MEC integrada, MEC de borda e nuvem central são implementadas na mesma base em um modo de distribuição. A função de direcionamento de núcleo duplo (OpenStack+K8S) proporciona poder de computação eficiente, flexível e corrente, oferecendo uma visão unificada nuvem-borda e melhorando a eficiência do gerenciamento. Baseada em mecanismos de IA, colaboração nuvem-borda e colaboração borda-a-borda, a solução implementa fluxos dinâmicos de serviço de acompanhamento e otimização inteligente da energia. Através do gerenciamento unificado e O&M locais não atendidas, essa solução reduz significativamente os custos com O&M.

Além disso, essa solução apresenta hardware integrado na sala de equipamentos do local, tais como IT BBU V9200 e TITAN C600, para realizar implantação site zero e próxima ao usuário. Com design de fiação frontal é fácil manter os servidores de chassis curtos E5410/E5430 na sala de equipamentos de borda e compatíveis com o hardware convencional de aceleração (GPU / FPGA / SmartNIC), suportando IA, processamento de imagens e de vídeos.

A solução Common Edge da ZTE revoluciona a arquitetura tradicional de rede fechada de telecomunicações e expõe a infraestrutura de rede de borda, capacidade de aceleração de hardware, capacidade de manobra da rede de borda e capacidade de percepção da rede sem fio para aplicações de terceiros, desta forma ajudando vários setores a construírem ecossistemas 5G onde todos ganham.

A solução Common Edge da ZTE tem sido amplamente utilizada nos setores de fabricação industrial, redes inteligentes, Internet dos Veículos, entretenimento e mídia, segurança pública, educação, saúde, finanças e agricultura. Ela se concentra em aplicações industriais de capacidade de exposição de redes sem fio, big vídeo, Internet dos Veículos, fabricação inteligente e energia elétrica. Até a data, através dessa solução, a ZTE realizou cooperação extensiva e se uniu com mais de 100 parceiros estratégicos e mais de 200 usuários industriais para acelerar a penetração da tecnologia 5G em vários setores.

A ZTE é uma provedora de sistemas de telecomunicações avançados, dispositivos móveis e de soluções de tecnologia empresarial para consumidores, operadoras, empresas e clientes do setor público. Como parte da estratégia da ZTE, a empresa está empenhada em oferecer inovações ponto-a-ponto integradas para proporcionar excelência e valor aos clientes, na medida em que os setores das telecomunicações e das informações se convergem. Listados nas bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen (código de ação H na bolsa: 0763.HK / código de ação A na bolsa: 000063.SZ), os produtos e serviços da ZTE são vendidos em mais de 160 países.

Até a data, a ZTE obteve 35 contratos comerciais da tecnologia 5G nos principais mercados, tais como Europa, Região Ásia Pacífico, Oriente Médio e África. A ZTE compromete 10 por cento de sua receita anual com pesquisa e desenvolvimento, e possui cargos de liderança em organizações internacionais, determinadoras de padrões.

Contato com a mídia:

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tel: +86 755 26775189

E-mail: ma.gaili@zte.com.cn

FONTE ZTE Corporation

