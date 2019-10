A ZTE e a China Unicom ganham o prêmio de Melhor Inteligência de Rede no Broadband Awards 2019

Com base no produto ZENIC ONE, de gerenciamento e controle integrado de transporte da ZTE, a solução usa o algoritmo de inteligência artificial e a tecnologia de automação líderes do setor para fazer a verificação inteligente da configuração dos dispositivos de rede de transporte. A solução alavanca a capacidade de melhorar a eficiência da verificação de configuração em 90% e a taxa de identificação de configuração anormal para 85%, aumentando significativamente a eficiência da operação e manutenção.

A verificação de configuração inteligente baseada em "impressão digital de função", desenvolvida pela ZTE e a filial de Guangdong da China Unicom, usa o algoritmo de inteligência artificial para extrair o recurso de estrutura de configuração do dispositivo dos dados de configuração da rede existente para gerar a impressão digital da função do dispositivo.

A verificação de configuração inteligente desenvolve modelos de protocolo com base no gráfico de conhecimento de inteligência artificial e implementa a autoaprendizagem das funções de rede dos dispositivos, a fim de descobrir antecipadamente os erros de configuração. Essa função envolve reconhecimento semântico, mineração de dados e análise de big data.

Além disso, emprega várias tecnologias de inteligência artificial, como processamento de linguagem natural (PLN) e gráfico de conhecimento, para alterar o método tradicional de verificação de configuração manual. Por conseguinte, a verificação automática da configuração reduz o caminho tradicional de 90 dias para 7 dias, melhorando efetivamente a eficiência da verificação da configuração e a taxa de identificação de riscos da configuração.

O ZENIC ONE foi desenvolvido com base na arquitetura de microsserviços. É o primeiro sistema SDN do setor que integra gerenciamento inteligente de rede, controle, orquestração, garantia e análise, com base no conceito nativo de nuvem. O ZENIC ONE abrange todos os cenários 4G/5G da rede de transporte, incluindo PTN/SPN, IP/IPRAN, OTN e fatiamento. Foi criado para oferecer recursos de controle e gerenciamento de rede mais inteligentes à rede de transporte.

O ZENIC ONE recebeu classificação de "muito sólido" da GlobalData, na publicação "WAN SDN Controller: ACompetitive Landscape Assessment", lançada em outubro de 2019. Até agosto de 2019, o ZENIC ONE havia obtido 94 patentes. Foi incluído nas propostas de quase 70 padrões internacionais e utilizado em mais de 20 projetos de pesquisa de universidades conhecidas.

O Broadband Awards reconhece o melhor em banda larga, destacando as conquistas em comunicações, aplicativos, serviços e estratégias de última geração e muito mais.

A ZTE é fornecedora de sistemas avançados de telecomunicações, dispositivos móveis e soluções de tecnologia empresarial para consumidores, operadoras, empresas e clientes do setor público. Parte da estratégia da ZTE é estar comprometida em fornecer aos clientes inovações integradas de ponta a ponta, para oferecer excelência e valor, à medida que os setores de telecomunicações e tecnologia da informação convergem. Listada nas bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen (código da ação H: 0763.HK/código da ação A: 000063.SZ), a ZTE vende seus produtos e serviços em mais de 160 países.

Até o momento, a ZTE obteve 25 contratos comerciais de 5G nos principais mercados como Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África. A ZTE destina 10% de sua receita anual para pesquisas e desenvolvimento e tem funções de liderança em organizações internacionais de definição de padrões.

Contatos de mídia:

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tel.: +86 755 26775189

E-mail: ma.gaili@zte.com.cn

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1012629/Best_Network_Intelligence_Award.jpg

FONTE ZTE Corporation

SOURCE ZTE Corporation