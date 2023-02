A ZTE revelará produtos e soluções mais eficientes, ecologicamente corretos e de ponta no MWC 2023, moldando a inovação digital

A ZTE apresentará uma extensa linha de produtos e soluções mais eficientes, ecologicamente corretos e de ponta no MWC 2023

A ZTE apresentará os recentes avanços alcançados nas áreas de Rede Ultra-Eficiente, Expansão Digital, Futuro Sem Limites e Vida Inteligente

SHENZHEN, China, 27 de Fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornecedora líder global de soluções de tecnologia da informação e comunicação, participará do Mobile World Congress (MWC) em Barcelona de 27 de Fevereiro a 2 de Março de 2023. No MWC 2023, a empresa, com o tema "Shaping Digital Innovation" (Moldando a Inovação Digital), apresentará uma extensa linha de produtos e soluções mais eficientes, ecologicamente corretos e de ponta.

Mais notavelmente, a ZTE exibirá tecnologias de informação e comunicação (ICTs), mostrando os recentes avanços alcançados nas áreas de Rede Ultra-Eficiente, Expansão Digital, Futuro Sem Limites e Vida Inteligente no 3F30, Hall 3, Fira Gran Via.

Em termos de construção de rede de infraestrutura, a ZTE lançará uma solução de implantação de rede eficiente de ponta a ponta para redes ultra eficientes, ajudando as operadoras a obter conectividade verde ultraeficiente em todos os cenários. A mais recente solução UniSite de cenário completo para acesso sem fio ajudará as operadoras a implantar com eficiência redes de banda completa e multi-RAT com TCO ideal e prontas para a evolução avançada de 5G; Solução Turbo Core para integrar flexibilidade de software e eficiência de hardware com placas de aceleração de funções profissionais para maximizar o valor de cada bit; as soluções de transporte 400G de alto desempenho para todos os cenários com capacidade dobrada e a maior distância de transmissão de backbone do setor; o 10G PON de 16 portas integrado mais alto do setor, bem como o primeiro cartão Combo 50G PON do setor que suporta a coexistência e a evolução suave de três gerações de tecnologia.

Em termos de assistência à expansão dos negócios digitais das operadoras, a ZTE exibirá serviços digitais completos por meio da integração de serviço de rede em nuvem, ajudando as operadoras a explorar novos mercados do oceano azul. No setor ToB, a ZTE apresentará o menor Mini5GC do setor, a estação base sem fio exclusiva do setor com solução NodeEngine de poder de computação integrada, gateways industriais de várias formas, como gateway de vídeo; Gateway Time Sensitive Networking (TSN) e produto de acesso ótico para campi; a ZTE apresentará uma solução de "rede privada como serviço" com implantação sob demanda, integração de serviço de rede em nuvem, desempenho preciso e fácil O&M. A ZTE usará amplamente PLCs baseados em nuvem, gêmeos digitais, visão de máquina, robôs e AGVs para realizar fábricas de conexão total 5G, que é a melhor prática em fabricação inteligente. No setor ToH, a empresa também oferecerá as melhores experiências de gigabit-plus para toda a casa com base no Wi-Fi 7 e na solução de rede doméstica de fibra para sala (FTTR), apoiando as operadoras no fornecimento de serviços inovadores e de valor agregado, expandindo seus ecossistemas digitais.

Em termos de economia de energia, a ZTE apresentará a solução PowerPilot Pro que reduz de forma inteligente o consumo de energia das redes em até 35% e economiza energia durante todo o processo, incluindo soluções para um cenário solar completo local, um data center de última geração e um novo armazenamento de energia inteligente, criando a melhor rede de telecomunicações, ecológica e energeticamente eficiente.

Diante de um futuro sem fronteiras, a ZTE planeja se concentrar em práticas inovadoras na evolução 5G-Avançada e nas futuras redes ópticas, exibindo uma série de inovações de ponta no MWC 2023 A ZTE apresentará o RIS dinâmico, o primeiro protótipo full-duplex de sub-banda da indústria, uma solução que integra comunicação, sensoriamento e computação. Enquanto isso, a ZTE apresentará a futura rede óptica; a empresa adotará tecnologias como fibra de núcleo oco e backplane óptico OXC de 32 dimensões para obter menor latência, maior desempenho de transmissão e menor consumo de energia.

Diante da vida inteligente e digital, a ZTE exibirá uma linha de produtos que podem ser aplicados em vários cenários, incluindo esportes e saúde, entretenimento de áudio e vídeo, negócios e viagens e casa e educação. Nela estão inclusos o ZTE Axon, o ZTE Blade, a série Nubia completa de produtos eletrônicos de consumo, bem como um conjunto completo de soluções de banda larga móvel (MBB), acesso sem fio fixo (FWA) e Internet das Coisas (IoT). Também estarão em exibição várias inovações impressionantes, entre elas o primeiro tablet 3D sem óculos com IA do mundo, e óculos AR que fornecem super experiências audiovisuais. Como um dos principais fornecedores mundiais de terminais de banda larga móvel 5G, a ZTE também lançará a 5ª geração de produtos 5G FWA e versão GIS no MWC 2023.

Como programa de parceiros do MWC, será realizado pela ZTE no MWC 2023 um fórum global de inovação da indústria com o tema "Shaping Digital Innovation" (Moldando a Inovação Digital). Líderes da indústria global de TIC, pioneiros de setores verticais relacionados, especialistas de empresas de consultoria e assessoria, e outros eco-parceiros serão convidados para discutir vários tópicos importantes no fórum, incluindo tendências de desenvolvimento de futuras redes e como aumentar ainda mais a produtividade da inteligência digital. O MWC 2023 também incluirá eventos organizados pela ZTE Mobile Devices para mostrar produtos 5G FWA e uma nova linha de terminais inovadores.

Durante o MWC 2023, a ZTE também sediará uma série de eventos de lançamento ao lado da China Telecom, China Unicom e várias operadoras globais de telecomunicações. A ZTE também participará de cinco fóruns temáticos organizados pela GSMA, nos quais a ZTE compartilhará insights e casos práticos com operadoras globais, parceiros da indústria e formadores de opinião sobre vários tópicos importantes para a indústria, incluindo manufatura inteligente, sustentabilidade e o metaverso, com o objetivo de ajudar os clientes a criar novos valores para a indústria.

Ao mesmo tempo, a ZTE transmitirá os acontecimentos do MWC 2023 ao vivo, em um site criado com esse fim, para fornecer aos clientes em todo o mundo um vislumbre dos destaques da exposição sem sair de casa. O site também será onde o CEO da ZTE, Xu Ziyang, e vários membros da equipe executiva compartilharão os insights mais recentes sobre a era da inteligência digital, incluindo o plano da empresa de entregar conjuntamente novos valores e impulsionar um novo crescimento em inteligência digital em meio à transformação digital acelerada, aprofundando suas parcerias com clientes e parceiros globais, bem como através do avanço da inteligência digital e baixa carbonização.

Para obter mais informações, visite o estande da ZTE (3F30, Hall 3, Fira Gran Via) no Mobile World Congress 2023 ou explore:www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc23.html

FONTE ZTE Corporation

