ZTE onthult efficiëntere, milieuvriendelijke en geavanceerde producten en oplossingen op MWC 2023 en geeft vorm aan digitale innovatie

ZTE zal tijdens MWC 2023 een uitgebreide reeks efficiëntere, milieuvriendelijke en geavanceerde producten en oplossingen onthullen

ZTE zal de recente vooruitgang laten zien die het heeft geboekt op het gebied van Ultra-Efficient Network, Digital Expansion, Boundless Future and Smart Life

SHENZHEN, China, 1 maart 2023 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevende leverancier van oplossingen voor informatie- en communicatietechnologie, zal deelnemen aan het Mobile World Congress (MWC) in Barcelona van 27 februari tot 2 maart 2023. Op MWC 2023 zal het bedrijf, met als thema "Shaping Digital Innovation", een uitgebreide line-up onthullen van efficiëntere, milieuvriendelijke en geavanceerde producten en oplossingen.

ZTE zal met name informatie- en communicatietechnologieën (ICT) tonen, en de recente vooruitgang die het bedrijf heeft geboekt op het gebied van Ultra-Efficient Network, Digital Expansion, Boundless Future en Smart Life onder de aandacht brengen op 3F30, Hal 3, Fira Gran Via.

Wat de aanleg van infrastructuurnetwerken betreft, zal ZTE een end-to-end efficiënte netwerkimplementatieoplossing voor ultra-efficiënte netwerken lanceren, waarmee exploitanten in alle scenario's ultra-efficiënte groene connectiviteit kunnen bereiken. De nieuwste full-scenario UniSite-oplossing voor draadloze toegang zal operators helpen efficiënt full-band- en multi-RAT-netwerken te implementeren met optimale TCO en klaar voor de geavanceerde 5G-evolutie, Turbo Core-oplossing om softwareflexibiliteit en hardware-efficiëntie te integreren met professionele function accelerator cards om de waarde van elke bit te maximaliseren, de krachtige 400G-transportoplossingen voor alle scenario's met verdubbelde capaciteit en de langste backbone-transmissieafstand in de sector, de hoogst geïntegreerde 16-poorts 10G PON in de sector en de eerste 50G PON Combo-kaart in de sector die de coëxistentie en vlotte evolutie van drie technologiegeneraties ondersteunt.

Om operators te helpen bij de uitbreiding van hun digitale activiteiten zal ZTE one-stop digitale diensten tonen via cloud-netwerkservice-integratie, waarmee operators nieuwe blue ocean-markten kunnen verkennen. In de ToB-sector zal ZTE de kleinste Mini5GC, het unieke draadloze basisstation met ingebouwde rekenkracht NodeEngine-oplossing, industriële gateways met verschillende vormen zoals video gateway & Time Sensitive Networking (TSN) gateway en optische toegangsproducten voor campussen presenteren. ZTE zal een "private network as a service"-oplossing presenteren met on-demand implementatie, cloud-netwerkservice-integratie, nauwkeurige prestaties en eenvoudige O&M. ZTE zal op grote schaal gebruik maken van cloud-gebaseerde PLC's, digital twin, machine vision, robots en AGV's om 5G-fabrieken met volledige verbinding te realiseren, wat de beste praktijk is in intelligente productie. In de ToH-sector zal het bedrijf ook de ultieme whole-home gigabit-plus- ervaringen leveren op basis van de Wi-Fi 7 en de fiber-to-the-room (FTTR) home networking-oplossing, waarbij het operators ondersteunt bij het leveren van innovatieve en waardetoevoegende diensten door hun digitale ecosysteem uit te breiden.

Wat de energiebesparing betreft, zal ZTE de PowerPilot Pro Solution presenteren, die het stroomverbruik van netwerken op intelligente wijze tot 35% vermindert en gedurende het hele proces energie bespaart door middel van oplossingen voor full-scenario zonne-energie op locatie, een datacenter van de volgende generatie en nieuwe intelligente energieopslag, waardoor het ultieme groene en energie-efficiënte telecommunicatienetwerk ontstaat.

Met het oog op boundless future (of grenzeloze toekomst) is ZTE van plan zich te richten op innovatieve praktijken in 5G-Advanced evolutie, en de toekomstige optische netwerken door het tonen van een aantal geavanceerde innovaties op MWC 2023. ZTE zal dynamic RIS presenteren, het eerste sub-band full-duplex prototype in de industrie, een oplossing die communicatie, sensing en computing integreert. Ondertussen zal ZTE het toekomstige optische netwerk presenteren, en het bedrijf zal technologieën zoals vezels met holle kern en 32-dimensionale OXC optische backplane gebruiken om een lagere latentie, hogere transmissieprestaties en een lager energieverbruik te bereiken.

Met het oog op het digitale en intelligente leven zal ZTE een reeks producten tentoonstellen die in meerdere scenario's kunnen worden toegepast, waaronder sport en gezondheid, audio- en video-entertainment, zaken en reizen en thuis en onderwijs. Deze reeks omvat ZTE Axon, ZTE Blade, de volledige Nubia-serie consumentenelektronica en een complete reeks mobiele breedband (MBB), vaste draadloze toegang (FWA) en Internet of Things (IoT)-oplossingen. Er zullen ook verschillende nieuwe indrukwekkende innovaties te zien zijn, waaronder 's werelds eerste AI-gestuurde brilloze 3D-tablet en AR-brillen die super audiovisuele ervaringen bieden. Als een van 's werelds toonaangevende leveranciers van 5G mobiele breedbandterminals, zal ZTE ook de 5e generatie 5G FWA- en GIS-versie producten op MWC 2023 vrijgeven.

In het kader van het MWC-partnerprogramma zal ZTE tijdens MWC 2023 een wereldwijd innovatieforum met als thema "Shaping Digital Innovation" organiseren. Leiders uit de wereldwijde ICT-industrie, pioniers uit gerelateerde verticale sectoren, deskundigen van adviesbureaus en andere eco-partners zullen worden uitgenodigd om tijdens het forum verschillende actuele onderwerpen te bespreken, waaronder ontwikkelingstrends van toekomstige netwerken en hoe de productiviteit van digitale intelligentie verder kan worden verhoogd. MWC 2023 zal ook evenementen omvatten die worden georganiseerd door ZTE Mobile Devices om 5G FWA-producten en een nieuwe reeks innovatieve terminals te tonen.

Tijdens MWC 2023 zal ZTE ook een reeks lanceringsevenementen organiseren samen met China Telecom, China Unicom en een aantal wereldwijde telecomoperatoren. ZTE zal ook deelnemen aan vijf door GSMA georganiseerde themafora waar ZTE inzichten en praktijkgevallen zal delen met wereldwijde operators, industriepartners en opinieleiders rond verschillende onderwerpen die van belang zijn voor de industrie, waaronder intelligente productie, duurzaamheid en de metaverse, met als doel klanten te helpen nieuwe waarden te creëren voor de industrie.

Tegelijkertijd zal ZTE het reilen en zeilen op MWC 2023 live streamen op een speciaal daarvoor opgezette website om klanten wereldwijd een blik te gunnen op de hoogtepunten van de beurs, zonder dat ze hiervoor hun huis hoeven te verlaten. Op de website zullen ook ZTE CEO Xu Ziyang en verschillende leden van het executive team de laatste inzichten in het digitale intelligentietijdperk delen, waaronder het plan van het bedrijf om gezamenlijk nieuwe waarden te leveren en nieuwe groei te stimuleren in digitale intelligentie te midden van versnelde digitale transformatie door zijn partnerschappen met wereldwijde klanten en partners te verdiepen en door digitale intelligentie en koolstofarme ontwikkeling te bevorderen.

Bezoek voor meer informatie de ZTE-stand (3F30, hal 3, Fira Gran Via) op Mobile World Congress 2023, of kijk op https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc23.html

OVER ZTE:

ZTE helpt de wereld te verbinden met voortdurende innovatie voor een betere toekomst. Het bedrijf levert innovatieve technologieën en geïntegreerde oplossingen, en zijn portfolio omvat alle reeksen draadloze, wireline, apparaten en professionele telecommunicatiediensten. ZTE bedient meer dan een kwart van de wereldbevolking en streeft ernaar een digitaal en intelligent ecosysteem te creëren en overal connectiviteit en vertrouwen mogelijk te maken. ZTE is genoteerd aan zowel de beurs van Hongkong als die van Shenzhen. www.zte.com.cn/global

Volg ons op:

Facebook www.facebook.com/ZTECorp Twitter www.twitter.com/ZTEPress LinkedIn www.linkedin.com/company/zte

PERSWOORDVOERDER

ZTE Corporation

Communicatie

E-mail: [email protected]

SOURCE ZTE Corporation