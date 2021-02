AACSB anuncia turma de líderes influentes de 2021

Com base nos padrões de credenciamento de negócios de 2020 recentemente aprovados pela AACSB e um foco renovado na criação de mudanças sociais positivas, a organização está homenageando graduados de escolas de negócios que estão usando sua educação de negócios para causar impacto de maneiras únicas. Os homenageados deste ano incluem defensores da diversidade e inclusão, empreendedores sociais, especialistas em desenvolvimento econômico e executivos de saúde - apresentando a variedade de planos de carreira apoiados pela educação de negócios. A iniciativa de Líderes Influentes é um exemplo de como a educação de negócios está Conectada para o melhor .

"Esses homenageados são um exemplo perfeito de educação de negócios em ação", declarou Caryn L. Beck-Dudley, presidente e CEO da AACSB. "As escolas de negócios credenciadas pela AACSB estão comprometidas em criar um impacto social positivo de várias formas, e esses ex-alunos estão demonstrando que a educação de negócios é, de fato, uma força para o bem. Sentimo-nos inspirados por seus esforços e honrados em reconhecê-los."

Agora em seu sexto ano, o programa de Líderes Influentes da AACSB reconheceu cerca de 250 graduados em escolas de negócios que criaram um impacto duradouro nos negócios e na sociedade. Todos os homenageados obtiveram graduação, pós-graduação ou doutorado em uma das mais de 880 escolas de negócios credenciadas pela AACSB no mundo todo. O apoio à iniciativa Líderes Influentes de 2021 é oferecido pela Barco.

Cada Líder Influente foi indicado por sua alma mater. Usando histórias inspiradoras, as escolas de negócios demonstraram como os homenageados lideram e inovam em seus setores, contribuem para suas comunidades e inspiram os futuros líderes empresariais. A turma deste ano representa escolas de negócios credenciadas pela AACSB em 15 países, e os homenageados causaram impacto em muitos setores, incluindo educação, saúde, tecnologia e sustentabilidade. As histórias únicas de cada homenageado e como estão criando um impacto significativo e duradouro no mundo estão disponíveis em aacsb.edu/influente-leaders.

