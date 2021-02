L'AACSB annonce les lauréats de l'initiative Influential Leaders 2021

En s'appuyant sur les normes d'accréditation des écoles de commerces de 2020 récemment approuvées et un regain d'intérêt pour la création de changements sociétaux positifs, l'organisation rend hommage aux diplômés d'écoles de commerce qui profitent de leur formation pour changer les choses de façon unique. Des défenseurs de la diversité et de l'inclusion, des entrepreneurs sociaux, des spécialistes du développement économique et des cadres du secteur des soins de santé figurent parmi les lauréats de cette année. Ils mettent en valeur la diversité des parcours professionnels possibles grâce aux études de commerce. L'initiative Influential Leaders est un exemple de la façon dont les études de commerce sont Connected for Better .

« Ces lauréats sont un parfait exemple de la formation commerciale à l'œuvre, a déclaré Caryn L. Beck-Dudley, PDG d'AACSB. Les écoles de commerces accréditées par l'AACSB sont déterminées à avoir des effets positifs sur la société, et ces anciens étudiants démontrent que les études de commerce sont une vraie force positive. Leurs efforts nous inspirent, et nous sommes honorés de pouvoir leur rendre hommage. »

Les lauréats de l'initiative Influential Leaders de l'AACSB, qui est à sa sixième édition, comprennent près de 250 diplômés d'écoles de commerce qui ont créé un impact durable au sein du secteur et dans la société. Tous les lauréats détiennent une licence, une maîtrise ou un doctorat décerné par l'une des plus de 880 écoles de commerce accréditées par l'AACSB à l'échelle mondiale. Barco appuie l'édition 2021 de l'initiative Influential Leaders.

Chaque leader influent a été mis en nomination par son alma mater au moyen de récits inspirants sur la façon dont les lauréats donnent l'exemple et innovent au sein de leur industrie, contribuent à leur collectivité et encouragent les prochains chefs d'entreprise. La classe de cette année représente des écoles de commerce accréditées par l'AACSB provenant de 15 pays. Les lauréats ont eu un impact positif au sein de nombreux secteurs d'activité, notamment l'éducation, les soins de santé, la technologie et le développement durable. Vous trouverez les récits uniques de chaque lauréat, et la façon dont ceux-ci ont un impact important et durable à travers le monde, à l'adresse aacsb.edu/influents-leaders.

À propos de l'AACSB

Fondée en 1916, l'AACSB est la plus importante alliance dans le domaine des études de commerce au monde. Elle met en contact des éducateurs, des apprenants et des entreprises afin de créer la prochaine génération de grands leaders. Présente dans plus de 100 pays et territoires, l'AACSB favorise l'engagement, accélère l'innovation et amplifie les répercussions positives au sein du secteur des études de commerce. Découvrez comment l'AACSB révolutionne les études de commerce dans le but de créer une société meilleure en consultant le site aacsb.edu.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1437476/AACSB_International_Influential_Leaders.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/492009/AACSB_Accredited_Logo.jpg

Related Links

http://www.aacsb.edu



SOURCE AACSB International