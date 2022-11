AACSB International annonce le départ à la retraite de son vice-président exécutif et directeur général pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique

TAMPA, Floride, 28 novembre 2022 /PRNewswire/ -- AACSB International (AACSB) annonce aujourd'hui que Tim Mescon, vice-président exécutif et directeur général Europe, Moyen-Orient et Afrique, prendra sa retraite le 31 décembre 2022. Mescon fait partie de l'AACSB depuis janvier 2015, date à laquelle il a aidé à établir et à ouvrir le bureau AACSB EMEA à Amsterdam, aux Pays-Bas.

Tim Mescon

« Ce fut un honneur de soutenir la mission et la vision de l'AACSB dans la région EMEA, et dans le monde, et de servir les membres de notre communauté d'enseignement commercial », a déclaré Mescon. « Je crois vraiment que l'éducation commerciale créera un impact positif dans la société. J'attends avec impatience la croissance et l'impact continus de l'AACSB dans le monde entier. »

Au cours des huit dernières années, Mescon a élargi la visibilité et l'impact de l'AACSB dans la région EMEA en faisant la promotion passionnée de la valeur de la formation commerciale et de l'accréditation AACSB par le biais d'un leadership éclairé, d'entretiens avec des porte-parole et de rôles consultatifs. Sous sa direction dans la région, le nombre d'écoles accréditées par l'AACSB a doublé pour atteindre 189 ; le nombre de membres a augmenté de près de 60 pour cent, pour atteindre 542 ; et les offres d'apprentissage et de développement sont passées de six à près de 40 événements par an.

En 2016, Mescon a lancé le Global Improvement Network pour soutenir et guider les écoles de commerce en Afrique alors qu'elles travaillaient à former des leaders locaux pour les pays émergents. Mescon, avec ses collègues de l'EMEA, a servi de liaison avec les gouvernements pour établir des accords de coopération avec l'Organisation d'accréditation des Pays-Bas et de la Flandre, la Commission des Émirats arabes unis pour l'accréditation académique, le Conseil de l'enseignement supérieur en Turquie et l'Association des universités arabes. Au cours de son mandat, Mescon a publié son cinquième livre, un ouvrage co-édité intitulé Technologies, intelligence artificielle et l'avenir de l'apprentissage post-COVID-19 : Le rôle crucial de l'accréditation internationale. Mescon a été nommé membre de la Chartered Association of Business Schools au Royaume-Uni.

« J'ai eu le plaisir de connaître et de travailler avec Tim pendant de nombreuses années, avant que l'un de nous ne travaille ensemble à l'AACSB », a déclaré Caryn Beck-Dudley, président et chef de la direction de l'AACSB. « Tout au long de cette période, je l'ai vu consacrer sa vie à faire de l'éducation commerciale une force pour le bien, non seulement à travers ses rôles universitaires et consultatifs, mais à travers son leadership et son engagement envers l'AACSB. Ses efforts de sensibilisation auprès des écoles, des entreprises et des gouvernements ont contribué à façonner l'avenir de l'enseignement commercial dans la région EMEA. »

Ron Tuninga a récemment été nommé vice-président et directeur général de l'AACSB pour la région EMEA et a pris ses fonctions le 15 novembre. Leader innovant avec une expérience mondiale dans les secteurs de l'enseignement supérieur public et privé, Tuninga s'appuiera sur le travail fondamental que Mescon a réalisé dans la région.

À propos de l'AACSB International

Fondée en 1916, AACSB International (AACSB) est la plus grande alliance mondiale d'éducation commerciale, reliant les éducateurs, les apprenants et les entreprises pour créer la prochaine génération de grands leaders. Avec une présence dans plus de 100 pays et territoires, l'AACSB favorise l'engagement, accélère l'innovation et amplifie l'impact dans la formation commerciale. Découvrez comment l'AACSB transforme l'enseignement commercial pour une société meilleure sur aacsb.edu.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1951576/AACSB_International_Tim_Mescon.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/492010/AACSB_Logo.jpg

SOURCE AACSB International