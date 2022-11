AACSB International anuncia aposentadoria do vice-presidente executivo e diretor executivo da Europa, Oriente Médio e África

TAMPA, Flórida, 28 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A AACSB International (AACSB) anunciou hoje que Tim Mescon, vice-presidente executivo e diretor executivo da Europa, Oriente Médio e África (EMEA), se aposentará em 31 de dezembro de 2022. Tim Mescon integra a AACSB desde janeiro de 2015, quando ajudou a estabelecer e abrir o escritório da AACSB EMEA em Amsterdã, na Holanda.

"Foi uma honra apoiar a missão e a visão da AACSB na região EMEA e globalmente, e também atender os membros da nossa comunidade de educação de negócios", disse Tim Mescon. "Acredito verdadeiramente que a educação de negócios criará um impacto positivo na sociedade. Estou animado pelo crescimento e impacto contínuos da AACSB em todo o mundo."

Nos últimos oito anos, Tim Mescon expandiu a visibilidade e o impacto da AACSB na EMEA, ao promover com paixão o valor da educação de negócios e o credenciamento da AACSB por meio de liderança de pensamento, entrevistas com porta-vozes e funções de consultoria. Sob sua liderança na região, o número de escolas credenciadas pela AACSB dobrou para 189; o número de membros cresceu quase 60%, para 542; e as ofertas de aprendizado e desenvolvimento aumentaram de seis para quase 40 eventos anualmente.

Em 2016, Tim lançou a Global Improvement Network para apoiar e orientar as escolas de negócios na África que trabalhavam para formar líderes locais para países emergentes. Com seus colegas da EMEA, ele atuou como uma ligação com os governos para estabelecer acordos de cooperação com a Organização de Credenciamento da Holanda e Flandres, a Comissão de Credenciamento Acadêmico dos Emirados Árabes Unidos, o Conselho de Ensino Superior da Turquia e a Associação de Universidades dos Países Árabes, entre outros. Durante sua gestão, Tim publicou seu quinto livro, um trabalho coeditado intitulado Technologies, Artificial Intelligence and the Future of Learning Post-COVID-19: The Crucial Role of International Accreditation. Ele foi nomeado membro da Chartered Association of Business Schools no Reino Unido.

"Tive o prazer de conhecer e trabalhar com Tim por muitos anos, antes de qualquer um de nós trabalhar na AACSB", disse Caryn Beck-Dudley, presidente e CEO da AACSB. "Ao longo desse tempo, eu o vi dedicar sua vida a tornar a educação de negócios uma força para o bem, não apenas por meio de suas funções acadêmicas e de consultoria, mas também por meio de sua liderança e compromisso com a AACSB. Seus esforços de alcançar escolas, empresas e governos ajudaram a moldar o futuro da educação de negócios na EMEA."

Ron Tuninga foi recentemente nomeado vice-presidente da AACSB e diretor administrativo da EMEA e iniciou seu trabalho em 15 de novembro. Um líder inovador com experiência global nos setores de ensino superior público e privado, Ron Tuninga continuará o trabalho fundamental que Tim Mescon realizou na região.

Fundada em 1916, a AACSB International (AACSB) é a maior aliança de educação em negócios do mundo, que conecta educadores, alunos e empresas para criar a nova geração de grandes líderes. Com presença em mais de 100 países e territórios, a AACSB promove a participação, acelera a inovação e amplia o impacto na educação de negócios. Saiba como a AACSB está transformando a educação em negócios para melhorar a sociedade em aacsb.edu.

