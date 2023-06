AACSB International ernennt Lily Bi zur Präsidentin und CEO

TAMPA, Fla., 1. Juni 2023 /PRNewswire/ -- AACSB International (AACSB), das weltweit größte und älteste Netzwerk für Wirtschaftsausbildung und der führende globale Akkreditierer, hat die Ernennung von Lily Bi zur Präsidentin und CEO mit Wirkung vom 26. Juni 2023 bekannt gegeben.

"Nach einer umfassenden Suche und Gesprächen mit mehreren herausragenden Kandidaten hat der AACSB-CEO-Suchausschuss mit Lily Bi eine innovative Führungspersönlichkeit ausgewählt, eine erfahrene Verbandsmanagerin mit globaler Geschäftserfahrung. Unter ihrer Führung wird AACSB weiterhin die Qualität der Wirtschaftsausbildung auf der ganzen Welt verbessern, um den Bedürfnissen der Wirtschaft, der lebenslang Lernenden und der Gesellschaft gerecht zu werden", erklärt McRae C. Banks, AACSB-Vorstandsvorsitzender und Dekan der Bryan School of Business and Economics, University of North Carolina in Greensboro.

Lily Bi verfügt über 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Strategieentwicklung, globales Wachstum und Entwicklung, interne Revision und technologische Innovation. Bi hatte Führungspositionen in verschiedenen Branchen, Unternehmen und gemeinnützigen Vereinigungen in den Vereinigten Staaten, Japan, Singapur und China inne, darunter das Institute of Internal Auditors (IIA), die Internal Audit Foundation und die Kirin Holding Company. Beim IIA ist sie für die Festlegung globaler Standards zuständig, gibt die strategische Richtung für globale Zertifizierungen vor und beaufsichtigt globale Forschungs- und akademische Programme. In Zusammenarbeit mit den IIA-Mitgliedsorganisationen in über 100 Ländern und Gebieten ist sie für das Wachstum der Einnahmen in Höhe von 26 Millionen Dollar in verschiedenen IIA-Bereichen verantwortlich. Bi erwarb einen Doktortitel in Betriebswirtschaftslehere an der University of South Florida. Sie ist eine zertifizierte Innenrevisorin und spricht fließend Englisch, Japanisch und Chinesisch.

Als Präsidentin und CEO wird Bi die strategische Vision von AACSB in den Bereichen Akkreditierung, Mitgliedschaft, Lernen und Entwicklung, Produktinnovation, Interessenvertretung und Vordenkerrolle sowie Branchenpartnerschaften leiten. Sie wird ein globales Netzwerk von mehr als 1.800 Mitgliedsorganisationen, über 980 akkreditierten Schulen und über 150.000 Fakultäten unterstützen, die mehr als 4 Millionen eingeschriebene Studenten in über 100 Ländern und Gebieten betreuen.

"Was mich am meisten an der AACSB inspiriert hat, ist die Reichweite und Qualität ihres globalen Netzwerks und der wachsende Einfluss der Wirtschaftsausbildung in der Welt", sagt Bi. "Die von Wirtschaft und Gesellschaft benötigten Führungsqualitäten und Fähigkeiten entwickeln sich rasant. Ich freue mich, Unternehmen und Pädagogen zusammenzubringen, um gemeinsam Forschungs- und Bildungslösungen zu entwickeln, die sicherstellen, dass Führungskräfte mit den nötigen Problemlösungskompetenzen ausgestattet sind, um Unternehmen neu zu erfinden, die Wirtschaft zu fördern und das Wohlergehen der Gesellschaft zu gewährleisten."

Bi wird die derzeitige Präsidentin und CEO Caryn Beck-Dudley ablösen, die am 31. Mai 2023 in den Ruhestand trat. Beck-Dudley war in den letzten drei Jahren Präsidentin und CEO von AACSB und davor langjähriges Vorstandsmitglied und ehrenamtliche Mitarbeiterin von AACSB. Beck-Dudley führte die Organisation durch die Pandemie und die Verabschiedung der AACSB-2020-Akkreditierungsstandards für Unternehmen, trieb Initiativen zur Förderung von Vielfalt und gesellschaftlichen Einfluss voran, stärkte die Datenkompetenzen von AACSB und steigerte den Wert von Wirtschaftsschulen und deren Verbindung zur Wirtschaft weltweit.

