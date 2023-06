AACSB International nomeia Lily Bi como Presidente e CEO

TAMPA, Flórida, 1º de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A AACSB International (AACSB), maior e mais antiga rede de educação empresarial do mundo e principal acreditadora global, anunciou a nomeação de Lily Bi como sua presidente e CEO, a partir de 26 de junho de 2023.

"Depois de uma extensa pesquisa e reunião com vários candidatos excepcionais, o Comitê de Seleção de CEO da AACSB escolheu um líder inovador em Lily Bi, uma executiva talentosa, com experiência em negócios globais. Sob sua liderança, a AACSB continuará a elevar a qualidade da educação empresarial em todo o mundo para atender às necessidades dos negócios, dos alunos de longa data e da sociedade", afirma McRae C. Banks, presidente do conselho da AACSB e reitor da Bryan School of Business and Economics, Universidade da Carolina do Norte em Greensboro.

Lily Bi traz mais de 30 anos de experiência em definição de estratégia, crescimento e desenvolvimento global, auditoria interna e inovação tecnológica. Bi ocupou cargos executivos em vários setores, corporações e associações sem fins lucrativos nos Estados Unidos, Japão, Cingapura e China, incluindo o Instituto de Auditores Internos (IIA), a Fundação de Auditoria Interna e a Kirin Holding Company. No IIA, ela liderou a definição de padrões globais, forneceu orientação estratégica para certificações globais e supervisionou pesquisas globais e programas acadêmicos. Trabalhando com afiliados em mais de 100 países e territórios, ela é responsável pelo crescimento de US$ 26 milhões em receita em várias áreas do IIA. Bi recebeu um doutorado em administração de empresas pela University of South Florida. Ela é auditora interna certificada e é multilíngue, com fluência em inglês, japonês e chinês.

Como presidente e CEO, Bi irá liderar a visão estratégica da AACSB para credenciamento, associação, aprendizagem e desenvolvimento, inovação de produtos, defesa e liderança de pensamento e parcerias da indústria. Ela apoiará uma rede global de mais de 1.800 organizações participantes, mais de 980 escolas credenciadas e mais de 150.000 professores que apoiam mais de 4 milhões de estudantes matriculados em mais de 100 países e territórios.

"O que mais me inspirou na AACSB é o alcance e a qualidade de sua rede global e o impacto crescente da educação de negócios no mundo", disse Bi. "A liderança e as habilidades necessárias para negócios sociedade estão evoluindo rapidamente. Espero unir negócios e educadores para cocriar soluções de pesquisa e educação que garantam que os líderes estejam equipados com as habilidades de resolução de problemas para reinventar os negócios, ajudar a prosperidade das economias e garantir o bem-estar da sociedade".

Bi substituirá a atual presidente e CEO, Caryn Beck-Dudley, que se aposentou em 31 de maio de 2023. Beck-Dudley atuou como presidente e CEO da AACSB nos últimos três anos e foi anteriormente membro do conselho e voluntária de longa data da AACSB. Beck-Dudley liderou a organização durante a pandemia e a adoção dos padrões de credenciamento de administração AACSB 2020, bem como iniciativas avançadas de diversidade e impacto social, fortaleceu os recursos de dados da AACSB e elevou o valor das escolas de administração e sua conexão com negócios em todo o mundo.

