Aanzienlijke winstgroei Van Leeuwen Buizen Groep

De Van Leeuwen Buizen Groep profiteerde in 2017 van een aantrekkende marktvraag in Europa, hogere prijsniveaus wereldwijd en kostenmaatregelen genomen in voorgaande jaren. Omzet en resultaat verbeterden aanzienlijk ten opzichte van 2016. Het wereldwijd totale verkochte tonnage nam toe en de afzet uit voorraad bij de Europese distributiebedrijven steeg.

De omzet van de internationale handelsonderneming en specialist in stalen buizen en buistoepassingen bedroeg € 613 miljoen, een stijging van 12% ten opzichte van 2016 (€ 549 miljoen). Bedrijfsresultaat en nettowinst stegen en kwamen respectievelijk uit op € 12,4 miljoen (2016: € 1,6 miljoen) en € 6,3 miljoen (2016: € 0,7 miljoen). De solvabiliteit is onverminderd sterk met meer dan 48%.

Van Leeuwen kon met haar voorraden en serviceconcepten goed inspelen op de groeiende vraag in de Europese industriemarkt. De afzet steeg en het bedrijf boekte meer omzet in onder meer de staalconstructiemarkt, maar ook bij de grotere producenten in de agrarische machinebouw en de gespecialiseerde machine- en kranenbouw. Ook werd meer omzet geboekt bij klanten met vaste service- en levercontracten. In Duitsland opende Van Leeuwen een verkoopkantoor.

De vraag in de energiemarkt is herstellende, maar nog niet op het niveau van enkele jaren terug. Desondanks realiseerde Van Leeuwen in het energiesegment een aanzienlijke verbetering van de afzet. De bedrijfsactiviteit van de Van Leeuwen-bedrijven in het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië en Noord-Amerika nam toe in de tweede helft van het jaar. In het downstream-segment nemen de activiteiten toe, mede door het loskomen van uitgestelde investeringen. Ook in 2017 boekte Van Leeuwen, op basis van haar internationale netwerk van voorraadlocaties, veel succes met wereldwijde contracten met grotere petrochemische bedrijven, voor nieuwbouwprojecten en onderhoud.

Peter Rietberg, Voorzitter van de Raad van Bestuur: "Het afgelopen jaar hebben we ons resultaat aanzienlijk verbeterd. Onze strategische spreiding over diverse marktsegmenten en werelddelen was ook in 2017 van belang. De vooruitzichten voor 2018 zijn positief. Er is vertrouwen in de markt en investeringen nemen toe. De markt waardeert meer en meer de totaalconcepten die we bieden, met naast onze buizen en buismateriaal ook logistieke diensten, opslag, distributie en projectmanagement."

Meer informatie over de resultaten 2017: http://www.vanleeuwen-report.com

Van Leeuwen Buizen Groep

De Van Leeuwen Buizen Groep is een wereldwijd opererende handelsonderneming en specialist in stalen buizen en buistoepassingen. Het bedrijf is in vrijwel alle industriële sectoren actief. De basis van het bedrijf is gelegd in 1924. De Groep telt zo'n veertig vestigingen verspreid over Europa, het Midden-Oosten, Azië, Australië en Noord-Amerika.

http://www.vanleeuwen.com

Foto's via deze link.

Van Leeuwen Buizen Groep, Manager Corporate Communications, Ingrid den Hartog

e-mail cc@vanleeuwen.nl , telefoon +31-78-625-23-32, mobiel +31 6-23-14-71-18

SOURCE Van Leeuwen Pipe and Tube Group