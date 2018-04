Croissance importante des bénéfices pour Van Leeuwen Pipe and Tube Group

En 2017, Van Leeuwen Pipe and Tube Group a bénéficié d'une demande accrue du marché en Europe, de prix plus élevés à travers le monde et de mesures de réduction des coûts prises au cours des années passées. Le chiffre d'affaires et les résultats d'exploitation ont enregistré une hausse importante par rapport à l'année 2016. Le tonnage total vendu dans le monde et le volume vendu à partir du stock dans les entreprises de distribution européennes ont tous deux augmenté.

Les ventes de la société commerciale internationale spécialisée dans les tuyaux en acier et les applications requérant des tuyaux et des tubes se sont élevées à 613 millions d'euros, une hausse de 12 % par rapport à 2016 (549 millions d'euros). Les résultats d'exploitation et le bénéfice net ont augmenté pour atteindre 12,4 millions d'euros (2016 : 1,6 million d'euros) et 6,3 millions d'euros (2016 : 0,7 million d'euros), respectivement. La solvabilité reste solide, à plus de 48 %.

Grâce à ses stocks et ses concepts de distribution, Van Leeuwen a pu répondre à la demande croissante du marché industriel européen. Le volume des ventes a augmenté et l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires plus élevé sur le marché de la construction en acier, grâce à de grands fabricants dans le secteur des machines agricoles et des clients dans le secteur des machines spécialisées et de la construction de grues. Une partie du chiffre d'affaires a été réalisée sur la base d'un service à long terme et d'accords de livraison avec certains clients. Van Leeuwen a ouvert un nouveau bureau de vente en Allemagne.

La demande sur le marché de l'énergie se redresse, mais elle n'est pas encore revenue au même niveau qu'il y a quelques années. Cependant, Van Leeuwen a réalisé des améliorations importantes de ses ventes dans le secteur de l'énergie. L'activité commerciale des entreprises Van Leeuwen au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Nord s'est améliorée au cours du deuxième semestre. Les activités dans le segment en aval augmentent, tandis que les investissements ne sont plus différés. En 2017, Van Leeuwen, du fait de son réseau international de sites de stockage, a remporté plus de succès dans l'exécution de contrats internationaux avec de grandes entreprises pétrochimiques, pour des projets de construction et de maintenance.

Peter Rietberg, président du conseil d'administration, a déclaré : « Nous avons considérablement amélioré nos résultats au cours de l'année écoulée. Notre répartition stratégique sur différents continents et segments de marché s'est également avérée importante en 2017. La perspective pour 2018 est positive. La confiance dans le marché est revenue et les investissements sont en augmentation. Le marché se montre vivement intéressé par les packages complets que nous offrons, dans lesquels la logistique, l'entreposage, la distribution et la gestion de projet viennent s'ajouter à notre approvisionnement en tubes et tuyaux. »

Van Leeuwen Pipe and Tube Group est une société commerciale internationale, spécialisée dans les tuyaux en acier et les applications requérant des tuyaux et des tubes. La société est active dans la quasi-totalité des secteurs industriels. Fondé en 1924, le groupe possède quelque 40 branches réparties en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, en Australie et en Amérique du Nord.

