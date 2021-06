AB Power Advisors annonce son rôle de conseiller dans des accords d'achat d'énergie solaire récemment conclus

AB a également été à l'origine d'un contrat d'achat d'énergie signé avec un acheteur de services publics pour le parc solaire Signal Ranch appartenant à Adapture Renewables.

Depuis 2018, AB conseille ses clients en s'appuyant sur la grande expérience et l'expertise de ses fondateurs et de ses employés d'ERCOT, et d'autres marchés électriques américains. AB est actuellement engagé dans le conseil en matière de réglementation, de commerce et de déploiement de capitaux pour plus de 5 GW de projets thermiques et renouvelables.

Ryan Aldridge, associé directeur d'AB Power Advisors, a déclaré : « Le succès démontré par AB dans la commercialisation de près de 1 GW de projets solaires au sein d'ERCOT nous a permis d'étendre nos capacités pour soutenir le développement des énergies renouvelables aux États-Unis. Nos clients apprécient notre capacité à préqualifier les projets renouvelables pour atteindre efficacement leurs objectifs ESG et de décarbonisation. Les investisseurs internationaux apprécient la capacité d'AB à servir d'extension de leur équipe avec une expertise sur le terrain. »

À propos d'AB Power Advisors

AB (www.abpoweradvisors.com) est une des principales sociétés de services consultatifs, spécialisée dans la fourniture de solutions personnalisées pour le secteur de l'énergie aux États-Unis. Nos clients font appel à AB pour les services suivants :

Conseil en réglementation/analyse de marché

Approvisionnement en énergie/ Optimisation des actifs

Origine de l'offre d'énergie renouvelable/thermique

l'offre d'énergie renouvelable/thermique Déploiement de capitaux/ soutien lors des fusions et acquisitions

Contact :

Matthew Berend

Téléphone : +1 (512) 774-6105

Courriel : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1520483/AB_Power_Advisors_Solar.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1520482/AB_Power_Advisors_Logo.jpg

Related Links

https://abpoweradvisors.com/



SOURCE AB Power Advisors