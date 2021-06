AB Power Advisors anuncia papel consultivo em PPAs solares recém-fechados

A AB assessorou a National Grid Renewables na análise de serviços de originação offtake (fornecimento) para um PPA vendido para um provedor de soluções de energia de varejo para o projeto Noble de 275 MW no condado de Denton, Texas. O Projeto Noble deverá iniciar as operações comerciais no início de 2022 e fortalecer a presença existente da rede nacional renovável no ERCOT (Electric Reliability Council of Texas).