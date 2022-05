AB Power Advisors viabiliza offtake da Concho Valley Solar

AUSTIN, Texas, 25 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A AB Power Advisors, LLC (AB), em Austin, no Texas, tem o prazer de anunciar seu papel consultivo no acordo para a EDF Energy North America (EDFENA) obter energia renovável da Concho Valley Solar LLC (Concho Valley Solar) para fornecer energia à infraestrutura de processamento de gás natural de um usuário final industrial no oeste do Texas.

O relacionamento de longa data da AB com as partes envolvidas permitiu um processo de negociação eficiente e um acordo para comprar dez anos de energia, certificados de energia renovável (RECs) e atributos ambientais da Concho Valley Solar, uma usina solar de 160 MWac, com data de operação comercial esperada para setembro de 2022. A proprietária do Concho Valley Solar é a Komipo America, Inc., uma subsidiária norte-americana da Korea Midland Power Co., LTD.

Em relação ao acordo, Steve Kim da Komipo America disse: "Estamos empenhados em ampliar nosso portfólio de energias renováveis nos EUA, e é um grande prazer para nós trabalhar com a AB e a EDFENA. Esperamos fazer parceria com a AB em oportunidades futuras durante a trajetória de aumento de nossa capacidade nos EUA".

A EDFENA prestará serviços de representação ao usuário final industrial, incluindo a facilitação de crédito.

Matthew Berend, sócio-gerente da AB Power Advisors, disse: "A AB pode fazer parceria com nossos clientes de projeto, servir como uma expansão de sua equipe comercial e identificar os compradores dedicados a atingir seus objetivos de ESG. A AB espera continuar a apoiar o desenvolvimento dos projetos renováveis da Komipo nos mercados de energia dos EUA."

A AB Power Advisors (www.abpoweradvisors.com) oferece assessoria aos clientes com base na ampla experiência e conhecimentos de seus funcionários nos mercados de energia dos EUA. Recentemente, a AB ampliou sua equipe de gestão e continua a crescer significativamente nos mercados dos EUA como uma empresa de serviços de consultoria de primeira linha especializada no fornecimento de soluções personalizadas. Nossos clientes procuram a AB pela seguinte oferta de serviços:

Assessoria regulatória e análise de impacto no mercado

Originação de offtake de energia renovável e térmica

Gestão estratégica de energia

Implementação de capital

Suporte a fusões e aquisições

