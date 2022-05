AB Power Advisors zorgt voor een snelle overname van Concho Valley Solar

AUSTIN, Texas, 25 mei 2022 /PRNewswire/ -- AB Power Advisors, LLC (AB), in Austin, Texas, kondigt met trots zijn adviserende rol aan bij de overeenkomst waarin wordt afgesproken dat EDF Energy North America (EDFENA) hernieuwbare energie inkoopt van Concho Valley Solar LLC (Concho Valley Solar) om de infrastructuur voor aardgasverwerking te ondersteunen voor een industriële eindgebruiker in West Texas.

Door de langdurige relatie van AB met de betrokken partijen werd een efficiënt onderhandelingsproces en een overeenkomst mogelijk om 10 jaar As-Gen Energy, REC's en milieu-attributen te kopen van Concho Valley Solar, een 160 MWac-zonnefaciliteit, met een verwachte commerciële bedrijfsdatum van september 2022. De eigenaar van Concho Valley Solar is Komipo America, Inc., een Amerikaanse dochteronderneming van Korea Midland Power Co., LTD.

Met betrekking tot de deal zei Steve Kim van Komipo America: "We zijn vastbesloten om onze portefeuille met hernieuwbare energiebronnen in de VS uit te breiden en het is ons een groot genoegen om samen te werken met AB en EDFENA. We kijken ernaar uit om samen te werken met AB om toekomstige mogelijkheden aan te pakken om onze capaciteit in de VS uit te breiden".

EDFENA zal REP-diensten leveren aan de industriële eindgebruiker, waaronder kredietfacilitering.

Matthew Berend, Managing Partner van AB Power Advisors, zei: "AB is in staat om samen te werken met onze projectklanten, als uitbreiding te fungeren van hun commerciële team en om afnemers te identificeren die zijn gericht op het bereiken van hun ESG-doelen (Environmental, Social and Governance). AB kijkt ernaar uit om de verdere ontwikkeling van de hernieuwbare projecten van Komipo op de Amerikaanse elektriciteitsmarkten te blijven ondersteunen."

AB Power Advisors (www.abpoweradvisors.com) heeft klanten geadviseerd op basis van de uitgebreide ervaring en expertise van hun teams op de Amerikaanse stroommarkten. De laatste tijd heeft AB zijn managementteam uitgebreid en blijft het bedrijf in de hele Amerikaanse markt aanzienlijk groeien als een van de belangrijkste adviesdiensten gespecialiseerd in het leveren van oplossingen op maat. Onze klanten zijn op zoek naar AB voor het volgende dienstenaanbod:

Advies over regelgeving en marktimpactanalyse

Herkomst hernieuwbare en thermische energie

Strategisch energiebeheer

Kapitaalinzet

F&O-ondersteuning

