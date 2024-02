AB Tasty dévoile sa nouvelle identité de marque et se positionne comme le partenaire de référence en matière d'optimisation de l'expérience

Après une année de croissance et de nouvelles acquisitions technologiques, AB Tasty dévoile un nouveau visage et une nouvelle identité de marque.

PARIS, 27 février 2024 /PRNewswire/ -- AB Tasty a présenté aujourd'hui sa nouvelle identité de marque alignée sur sa culture du "test and learn" qui redessine l'optimisation de l'expérience client grâce à ses innovations et à son expertise inégalable. Consolidée par une année de croissance exceptionnelle, avec notamment le développement de son offre de personnalisation grâce à l'acquisition d'une nouvelle technologie d'IA, AB Tasty s'est imposée comme le partenaire de référence en matière d'optimisation de l'expérience client, en associant une plateforme tout-en-un à une connaissance approfondie du client, permettant aux marques d'atteindre leurs audiences à un niveau encore jamais atteint jusqu'ici.

Ce changement stratégique de marque s'inscrit dans le prolongement d'une période de succès pour AB Tasty. Depuis l'acquisition d'Epoq, une société d'Ettlingen en Allemagne et spécialisée dans la recherche et les recommandations basées sur l'IA, ainsi que celle de Dotaki, une entreprise de technologie de personnalisation basée sur les émotions, respectivement en octobre 2022 et en juin 2023, AB Tasty a élaboré une roadmap stratégique afin de s'imposer non seulement comme un leader dans le domaine de l'expérimentation, mais aussi dans le domaine de la personnalisation. Cette direction a été renforcée par la désignation d'AB Tasty comme partenaire de Google, suite à la disparition de Google Optimize.

AB Tasty a connu en 2023 les trois trimestres les plus performants de son histoire, avec une croissance de 35 %. Parmi ses signatures les plus récentes, on retrouve Christian Louboutin, Papa Johns, Puma, Audi et Unique Travel Corp, tout en progressant sur le marché APAC avec David Jones, FWD Insurance et NTT Docomo.

"Notre nouvelle identité de marque vise à nous pousser, nous et nos clients, vers de nouveaux sommets. La culture de notre entreprise se définit depuis longtemps par le fait de ne pas avoir peur de l'échec, mais plutôt de l'accepter comme un élément nécessaire à la croissance. Avec cette nouvelle identité visuelle et cette nouvelle voix, nous montrons qu'AB Tasty est un partenaire qui fait avancer des idées audacieuses et qui encourage ses clients à les transformer en résultats performants", déclare Marylin Montoya, VP marketing chez AB Tasty.

La nouvelle identité de marque, marquée par les couleurs qu'AB Tasty appelle "bleu expérimentation" et "jaune crash-test", apporte un aspect excitant et électrique à la présence sur le marché du partenaire de l'optimisation de l'expérience client. Après des années de croissance, AB Tasty est passée d'une plateforme d'A/B tests à une solution complète pour l'optimisation de l'expérience à travers l'ensemble du parcours client, et se réjouit de présenter une image de marque qui correspond à sa position sur le marché en tant que partenaire qui aide les marques à transformer leurs idées audacieuses en résultats performants.

"2023 a été une grande année pour AB Tasty, avec une croissance formidable, la transition vers une plateforme unifiée et l'extension de notre expertise à la personnalisation par l'IA. À maintes reprises, on nous a dit que ce sont nos collaborateurs, l'équipe d'AB Tasty, qui font véritablement la différence. Cette année déterminante a été rendue possible grâce à leur travail, en plaçant systématiquement les clients au centre de leurs préoccupations et en regardant chaque jour dans la même direction. Nous sommes impatients de poursuivre cette croissance et expansion internationale en 2024", partage Alix de Sagazan, CEO et co fondatrice d'AB Tasty.

Découvrez le nouveau visage d'AB Tasty ici : www.abtasty.com

À propos d'AB Tasty

AB Tasty est votre partenaire de l'optimisation, transformant vos idées audacieuses en résultats performants. Nous permettons aux marques de créer de meilleures expériences grâce à la personnalisation, l'expérimentation, les recommandations, la recherche et la seule solution de segmentation basée sur les émotions existant sur marché. Notre plateforme tout-en-un offre des solutions web et API pour une approche unifiée et sans faille de la création d'expériences. Nous sommes un partenaire de confiance en matière d'optimisation et d'innovation pour plus de 1 100 marques, dont Kering, McDonald's, Ulta Beauty, L'Oréal, Disneyland Paris, LVMH et bien d'autres. Notre équipe internationale d'experts est ce qui nous distingue, avec un état d'esprit unique orienté vers le client et ancré dans notre culture d'entreprise. Pour en savoir plus : https://www.abtasty.com/fr/ .

Contact

Adrien Lion

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2345649/AB_Tasty_Logo.jpg