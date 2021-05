Abadia de Grimbergen volta a fabricar cerveja pela primeira vez em mais de 200 anos, marcando um novo capítulo para a cerveja belga

A cervejaria Abbey Brewery servirá como um centro de inovação, combinando tradições de fabricação extraídas dos livros antigos da biblioteca da abadia com técnicas novas e inovadoras para criar lotes exclusivos e de edição limitada de cervejas premium excepcionais.

Para comemorar, a Grimbergen lançou três cervejas novas e interessantes: a Grimbergen Magnum Opus Brut Beer, a Grimbergen Ignis Quadruple e a Grimbergen Astrum Pale Ale.

Ao falar no lançamento da Abbey Brewery, Cees 't Hart, CEO do Carlsberg Group, que detém a licença mundial da Grimbergen, disse: "é um prazer estar aqui no início do próximo capítulo da Grimbergen e vivenciar o que acreditamos que vai enriquecer o futuro da cerveja belga.

"A Grimbergen é o centro de nosso crescente portfólio de cerveja artesanal e especial e está contribuindo para o forte crescimento de dois dígitos que estamos vendo na categoria. A nova Abbey Brewery é um passo importante para continuarmos a desenvolver nossas cervejas especiais a fim de atender à crescente demanda mundial. Acreditamos que esta bela cervejaria, a Abbey Brewery, levará nós e os apreciadores de cerveja em todo o mundo em uma jornada incrível de descoberta de sabores."

A cervejaria Abbey Brewery foi construída por uma estreita parceria entre a Abadia de Grimbergen e o Carlsberg Group. O Padre Karel Stautemas, provedor da abadia, foi fundamental na construção da nova instalação e se juntou à equipe de produção como abade cervejeiro. Quando a pandemia da Covid-19 permitir, ele concluirá suas qualificações de cervejeiro, o que permitirá que ele, assim como os outros padres da abadia, continuem o legado de gerações de padres que os antecederam.

O Padre Karel disse: "a nova microcervejaria é um lugar para reacender tradições passadas. Assim como o nosso símbolo, a Fênix, sempre temos a força necessária para nos levantar novamente, e também para acrescentar uma maneira nova de pensar. Queremos combinar nossa experiência, de quase nove séculos, com inovação na busca das cervejas novas mais deliciosas e singulares. Acredito que a microcervejaria nos permite fazer isso, explorar e experimentar estilos e ingredientes de uma maneira realmente empolgante."

O Padre Karel combina sua vida monástica diária com o funcionamento da cervejaria Abbey Brewery, apoiando o mestre cervejeiro, Marc-Antoine Sochon, que também esteve fortemente envolvido em dar vida à nova cervejaria.

Marc-Antoine, 28 anos, um produtor francês de cerveja que começou a produzir cerveja na garagem de seus pais e, desde então, passou a estudar tanto a produção de vinho quanto a de cerveja, acrescentou: "Estamos produzindo cerveja na abadia pela primeira vez novamente em mais de 200 anos, uma grande celebração para os padres, para a comunidade de Grimbergen e para todos aqueles que adoram a cerveja de Grimbergen.

"Estamos estabelecendo um padrão para as cervejas belgas em todo o mundo. A nova cervejaria nos permite criar lotes de cervejas deliciosas inspirados em novas e antigas técnicas de fermentação para criar experiências sensoriais totalmente novas. Essas novas cervejas oferecerão aos fãs da Grimbergen e outros a oportunidade de experimentar novos gostos e sabores incríveis que só poderiam ser concebidos nos arredores singulares da Abadia de Grimbergen."

A Grimbergen Abbey Brewery também oferece um bar e restaurante no local, dando aos visitantes a oportunidade de saborear as deliciosas cervejas e combiná-las com pratos do restaurante Fenikshof. No final deste ano, a Grimbergen também abrirá um centro de experiência da cervejaria que dará aos visitantes a oportunidade de mergulhar na rica herança de Grimbergen e na magia por trás de sua inovação.

Para mais informações sobre a Grimbergen Abbey Brewery e as cervejas Grimbergen, acesse grimbergen.com.

FONTE Grimbergen

