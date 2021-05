Le brassage revient à l'abbaye de Grimbergen pour la première fois depuis plus de 200 ans - marquant un nouveau chapitre pour la bière belge

La brasserie de l'abbaye servira de pôle d'innovation, combinant les traditions brassicoles tirées des livres anciens de la bibliothèque de l'abbaye avec des techniques nouvelles et innovantes pour fabriquer des lots uniques, en édition limitée, de bières de qualité exceptionnelle.

Pour célébrer l'événement, Grimbergen a lancé trois nouveaux brassages formidables : la bière brut Grimbergen Magnum Opus, la bière blonde Grimbergen Ignis Quadruple et Grimbergen Astrum.

Lors du lancement de la brasserie d'abbaye, Cees 't Hart, PDG du groupe Carlsberg, qui détient la licence mondiale de Grimbergen, a déclaré : « C'est un plaisir d'être ici au début de la nouvelle aventure de Grimbergen et de découvrir ce qui, selon nous, enrichira l'avenir de la bière belge.

« Grimbergen est au cœur même de notre portefeuille croissant de bières artisanales et de spécialités, et contribue à la forte croissance à deux chiffres que nous observons dans cette catégorie. La nouvelle brasserie d'abbaye représente une étape importante pour nous, car elle nous permet de continuer à développer nos spécialités brassicoles pour répondre à la demande mondiale croissante. Nous pensons que cette magnifique brasserie d'abbaye nous emmènera, ainsi que les buveurs de bière du monde entier, dans un incroyable voyage de découverte des saveurs. »

La brasserie d'abbaye a été construite dans le cadre d'un partenariat étroit entre l'abbaye de Grimbergen et le groupe Carlsberg. Le Père Karel Stautemas, prieur de l'Abbaye, a joué un rôle déterminant dans la construction de la nouvelle enceinte et a rejoint l'équipe de brassage en tant que brasseur de l'abbaye. Lorsque la Covid le lui permettra, il obtiendra ses qualifications de brasseur, ce qui lui permettra, ainsi qu'à ses collègues, de poursuivre l'héritage des générations de pères qui l'ont précédé.

Le père Karel a déclaré : « La nouvelle microbrasserie est un endroit pour raviver les traditions du passé, tout comme notre symbole, le Phénix, nous avons toujours la force de nous relever, mais aussi d'ajouter une pensée nouvelle. Nous voulons combiner notre expérience, vieille de près de neuf siècles, avec l'innovation dans la recherche des nouveaux brassages les plus délicieux et les plus exceptionnels. Je pense que la microbrasserie nous permet de le faire, d'explorer et d'expérimenter des styles et des ingrédients d'une manière vraiment passionnante. »

Le Père Karel combine sa vie monastique quotidienne avec la gestion de la brasserie de l'Abbaye, en soutenant le maître brasseur Marc-Antoine Sochon, qui s'est également fortement impliqué dans la mise en place de la nouvelle brasserie.

Marc-Antoine, un jeune Français de 28 ans qui a commencé à brasser dans le garage de ses parents et a depuis étudié la viticulture et la brasserie, a ajouté : « Nous brassons maintenant de la bière dans l'abbaye pour la première fois depuis plus de 200 ans, il s'agit d'une grande fête pour les Pères, pour la communauté de Grimbergen et pour tous ceux qui aiment la bière de Grimbergen.

« Nous sommes désormais un repère pour les bières belges dans le monde entier. La nouvelle brasserie nous permet de fabriquer des lots de bières délicieuses en nous inspirant de techniques de brassage nouvelles et anciennes pour créer de toutes nouvelles expériences sensorielles. Ces nouveaux brassages offriront aux amateurs de Grimbergen et aux autres la possibilité de voyager à travers de nouveaux goûts et saveurs étonnants qui ne pouvaient être conçus que dans le cadre unique de l'abbaye de Grimbergen. »

La brasserie de l'abbaye de Grimbergen dispose également d'un bar et d'un restaurant sur place, ce qui permet aux visiteurs de savourer les riches brassages et de les marier aux plats du restaurant Fenikshof. Plus tard dans l'année, Grimbergen ouvrira également un centre d'expérience brassicole qui donnera aux visiteurs l'occasion de se plonger dans le riche héritage de Grimbergen et dans la magie qui se cache derrière son innovation.

Pour obtenir plus d'informations sur la brasserie de l'abbaye de Grimbergen et les bières de Grimbergen, visitez le site grimbergen.com .

