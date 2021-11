ABB commande à AFC Energy le premier système de piles à combustible à hydrogène alcalines destiné à la recharge de véhicules électriques de grande puissance

LONDRES, 18 novembre 2021 /PRNewswire/ -- AFC Energy (« AFC Energy » ou la « Société »), fournisseur de premier plan de technologies de production d'énergie à l'hydrogène, a le plaisir d'annoncer qu'ABB B.V. (« ABB »), une société technologique mondiale de premier plan, a passé sa première commande pour le système de piles à combustible à hydrogène à haute densité énergétique de la série « S ». La commande s'élève à 4 millions de livres sterling, la livraison du système de générateur d'électricité sans émission étant prévue en avance sur le calendrier, début 2023.

ABB utilisera le premier système de la série « S » de 200 kW, qui peut être alimenté en hydrogène ou en ammoniac, pour la recharge des VE à haute puissance. ABB est le leader mondial de la fourniture de solutions de recharge de VE et est présent sur 80 marchés dans le monde. La collaboration avec AFC Energy vise à permettre à ABB de fournir à ses clients des systèmes de recharge de véhicules électriques de grande puissance dans les régions où la connectivité au réseau est absente ou limitée.

Au cours de l'été, les deux entreprises ont livré avec succès un système de charge entièrement intégré dans les installations d'ABB en Estonie. La technologie des piles à combustible de la série « L » d'AFC Energy a été utilisée avec succès en conjonction avec la technologie de stockage d'énergie et de recharge des véhicules électriques d'ABB.

Le générateur de la série « S » utilisera la nouvelle technologie de membrane échangeuse d'anions (« AEM ») d'AFC Energy pour démontrer la densité énergétique de classe mondiale d'une pile à combustible. La série « S » sera logée dans un conteneur de la taille d'un conteneur d'expédition d'environ 3 mètres de long.

La série « S » de 200 kW convient également à d'autres utilisations pour lesquelles ABB et AFC Energy collaborent, comme les centres de données, le transport maritime et les marchés de l'énergie hors réseau.

Frank Muehlon, président de la division E-mobility d'ABB, a déclaré :

« Avec l'accélération de la transition vers les véhicules électriques, il y a un besoin de plus en plus urgent de capacités de recharge rapide supplémentaires et en particulier dans les zones rentables qui ne sont pas connectées au réseau ou dans lesquelles le réseau est contraint. Nous pensons que le système de pile à combustible à hydrogène sans émission d'AFC Energy fait partie de la solution qui nous permettra de rendre les VE accessibles à tous. »

Adam Bond, directeur général d'AFC Energy, a déclaré :

« Nous sommes ravis de recevoir notre première commande de systèmes de piles à combustible de la série "S" de la part d'ABB et nous avons hâte de livrer un système de recharge de 200 kW début 2023.

« AFC Energy s'engage à soutenir ABB dans la mise en place d'une infrastructure d'e-mobilité durable pour la flotte croissante de véhicules électriques dans le monde. Nous sommes convaincus que notre nouvelle plateforme de piles à combustible de la série "S" deviendra la technologie de piles à combustible haute performance de référence, permettant de mettre en œuvre de multiples stratégies d'alimentation, tout en offrant la meilleure densité de puissance et le meilleur rendement de sa catégorie. »

À propos d'AFC Energy

AFC Energy plc commercialise des systèmes de piles à combustible alcalines évolutives, afin de fournir de l'électricité propre pour des utilisations en réseau et hors réseau. Cette technologie, mise au point au cours des douze dernières années au Royaume-Uni, peut désormais être déployée dans des chargeurs de véhicules électriques, des systèmes d'alimentation décentralisés hors réseau et des applications de centres de données, avec des opportunités émergentes dans les secteurs maritime et ferroviaire dans le cadre d'une approche de portefeuille pour la décarbonisation des besoins locaux en électricité. www.afcenergy.com

À propos d'ABB

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise technologique mondiale de premier plan qui stimule la transformation de la société et de l'industrie afin d'assurer un avenir plus productif et durable. En connectant les logiciels à son portefeuille d'électrification, de robotique, d'automatisation et de mouvement, ABB repousse les limites de la technologie pour atteindre de nouveaux niveaux de performance. Avec une histoire d'excellence remontant à plus de 130 ans, le succès d'ABB est porté par environ 110 000 employés talentueux dans plus de 100 pays. www.abb.com

