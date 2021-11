ABB solicita o primeiro sistema de células de combustível de hidrogênio alcalino da AFC Energy para uso em carregamento de mobilidade elétrica de alta potência

LONDRES, 18 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A AFC Energy ("AFC Energy" ou a "Empresa"), fornecedora líder de tecnologias de geração de energia de hidrogênio, tem o prazer de anunciar que a ABB B.V. ("ABB"), uma empresa líder global de tecnologia, fez seu primeiro pedido do sistema de células de combustível a hidrogênio da série "S" de alta energia densa. O pedido vale 4 milhões de libras, com o sistema de gerador de energia de emissão zero programado para entrega antes do previsto no início de 2023.

A ABB utilizará o primeiro sistema série 200 kW "S", que pode ser abastecido com hidrogênio ou amônia, para carregamento de veículos elétricos de alta potência. A ABB é líder global no fornecimento de soluções de carregamento EV com presença em 80 mercados em todo o mundo. A colaboração com a AFC Energy foi desenvolvida para permitir que a ABB forneça carregamento EV de alta potência a seus clientes em regiões onde a conectividade da rede está ausente ou restrita.

Durante o verão (no hemisfério norte), as empresas entregaram com sucesso um sistema de carregamento totalmente integrado na instalação da ABB na Estônia quando a tecnologia de células de combustível série "L" da AFC Energy foi operada com sucesso em conjunto com a tecnologia de armazenamento de energia e carregamento EV da ABB.

O gerador da série "S" usará a nova tecnologia Anion Exchange Membrane ("AEM") da AFC Energy para demonstrar densidade de energia de classe mundial a partir de uma célula de combustível. A série "S" será alojada em um recipiente que se aproxima do tamanho de um contêiner de transporte marítimo de 10 pés.

A série "S" de 200kW também é adequada para outros usos em que a ABB e a AFC Energy estão colaborando, como nos mercados de data centers, transporte marítimo e de energia fora da rede.

Frank Muehlon, presidente da divisão de mobilidade eletrônica da ABB, disse:

"Com a transição acelerada para veículos elétricos, há uma necessidade cada vez mais urgente de capacidade adicional de carregamento rápido e particularmente em áreas econômicas que não estejam conectadas à rede elétrica ou onde a rede é restrita. Acreditamos que o sistema de células de combustível a hidrogênio zero emissão da AFC Energy fará parte da solução que nos permitirá tornar os veículos elétricos acessíveis a todos."

Adam Bond, diretor executivo na AFC Energy, disse:

"Estamos muito satisfeitos em receber nosso primeiro pedido de sistema de células a combustível da série "S" da ABB e esperamos entregar um sistema de carregamento de 200kW no início de 2023.

"A AFC Energy está empenhada em apoiar a ABB na oferta de infraestrutura sustentável de mobilidade eletrônica para a crescente frota mundial de veículos elétricos. Acreditamos que nossa nova plataforma de célula a combustível da série "S" se tornará a tecnologia de célula a combustível de alto desempenho que captura várias estratégias de abastecimento, ao mesmo tempo em que proporciona a melhor densidade de potência e eficiência da AEM da classe."

Sobre a AFC Energy

A AFC Energy plc está comercializando sistemas de células de combustível alcalino escaláveis, para fornecer eletricidade limpa para aplicações dentro e fora da rede. A tecnologia, pioneira nos últimos doze anos no Reino Unido, agora pode ser implementada em carregadores de veículos elétricos, sistemas de energia descentralizados e aplicações de data centers fora da rede com oportunidades emergentes em meio marítimo e ferroviário como parte de uma abordagem de portfólio para a descarbonização das necessidades locais de eletricidade. www.afcenergy.com

Sobre a ABB

A ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é uma empresa líder global em tecnologia que energiza a transformação da sociedade e da indústria para alcançar um futuro mais produtivo e sustentável. Ao conectar o software ao seu portfólio de eletrificação, robótica, automação e movimento, a ABB expande os limites da tecnologia para impulsionar o desempenho a novos níveis. Com uma história de excelência que remonta a mais de 130 anos, o sucesso da ABB é impulsionado por cerca de 110.000 funcionários talentosos em mais de 100 países. www.abb.com

