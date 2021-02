Abbott anuncia aprovação no Brasil para uso de dois dispositivos para o coração que podem salvar vidas de bebês e crianças

Os menores tratamentos pediátricos do mundo, desenvolvidos pela Abbott, atendem às necessidades de pacientes mais vulneráveis: bebês e crianças nascidas com defeitos cardíacos congênitos

A aprovação inclui uso de válvula cardíaca mecânica pediátrica e o primeiro dispositivo minimamente invasivo para tratar bebês prematuros e recém-nascidos com uma abertura no coração

SÃO PAULO, 23 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Abbott (NYSE: ABT) anuncia que recebeu a aprovação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para uso de dois de seus dispositivos pediátricos que salvam vidas. A válvula cardíaca mecânica rotativa Masters HP™ de 15 mm e o Amplatzer Piccolo™ Occluder já estão disponíveis em todo o Brasil. Os novos tratamentos, já disponíveis nos EUA, Canadá e na Europa, oferecem esperança a pacientes pediátricos e suas famílias quando não houver outra opção adequada de tratamento.

As cardiopatias congênitas afetam aproximadamente 28.900 nascidos vivos por ano no Brasil (1 em cada 100 nascidos vivos sofrem com algum tipo de anomalia)1. A válvula Masters HP é a menor válvula cardíaca mecânica do mundo e permite que médicos tratem bebês e crianças que precisam de uma substituição da válvula cardíaca mitral. O Amplatzer Piccolo é menor que uma ervilha e o primeiro dispositivo médico do mundo que pode ser implantado em bebês menores (com peso a partir de 700 gramas) para tratar Persistência do Canal Arterial, ou PCA, uma abertura no coração com potencial risco de vida. Esses dispositivos que salvam vidas para certos defeitos cardíacos congênitos são os primeiros e únicos no mundo.

"Dispositivos como esses são o melhor exemplo de como a Abbott pode cumprir sua promessa de ajudar pessoas, neste caso bebês e crianças, pois esses tratamentos são nada menos que excepcionais", diz Andre Fontes, Country Manager do negócio de Doenças Estruturais do Coração da Abbott no Brasil. "Enquanto as crianças que se beneficiam dessas terapias representam uma parcela muito pequena da população com problemas cardíacos, tecnologias avançadas como estas permitem que médicos possam tratar pacientes pediátricos vulneráveis que, de outra forma, teriam apenas opções muito limitadas de tratamento."

Sobre a Masters HP 15mm, válvula cardíaca mecânica rotativa

Menor que uma moeda de 10 centavos, com apenas 15 mm, a válvula Masters HP é a primeira e única válvula cardíaca mecânica pediátrica desenvolvida para bebês e recém-nascidos do Brasil.

A válvula cardíaca mecânica rotativa de duplo folheto foi projetada para implantação em posição mitral e faz parte da linha Masters Series. Quando os tecidos da válvula cardíaca têm uma malformação significativa ou estão muito danificados não podendo ser reparados para funcionar adequadamente, pode ser necessário substituí-la por uma válvula mecânica. Uma válvula cardíaca mecânica imita uma válvula cardíaca saudável, abrindo e fechando a cada batimento cardíaco, permitindo o fluxo sanguíneo adequado através do coração.

Antes do dispositivo da Abbott, os cirurgiões só podiam usar válvulas cardíacas de tamanho maior para substituir uma válvula pediátrica, o que poderia resultar em encaixe inadequado e complicações para o paciente.

Sobre o Amplatzer Piccolo Occluder

A Persistência do Canal Arterial, também conhecida como PCA, é um dos defeitos cardíacos congênitos mais comuns em bebês prematuros, quando há uma abertura potencialmente fatal entre dois vasos sanguíneos que partem do coração. Este canal, que está presente em fetos em desenvolvimento normal, é importante antes do nascimento para permitir que o sangue rico em oxigênio da mãe circule por todo o corpo do feto. Para a maioria dos bebês, a via (ou duto) se fecha logo após o nascimento. Em alguns casos, no entanto, principalmente em bebês prematuros, o PCA não fecha de maneira espontânea, o que pode dificultar a respiração normal do bebê devido ao aumento do fluxo sanguíneo para os pulmões. A PCA é responsável por até 10% de todas as doenças cardíacas congênitas2.

O Amplatzer Piccolo, aprovado recentemente no Brasil, é um dispositivo de malha de arame autoexpansível que é inserido por meio de uma pequena incisão na perna e guiado através de vasos até o coração, onde é colocado para selar a abertura no coração. Muitos dos bebês prematuros que estão em estado crítico nas UTIs Neonatais podem ser retirados do suporte de um respirador artificial logo após o procedimento minimamente invasivo. Com a aprovação do Amplatzer Piccolo no Brasil, a Abbott oferece esperança para as famílias destes bebês prematuros e recém-nascidos que precisam de tratamento corretivo ou podem não responder ao tratamento médico e apresentar alto risco de serem submetidos à cirurgia corretiva.

O dispositivo Amplatzer Piccolo baseia-se em mais de 20 anos de sucesso clínico para a linha de terapias Amplatzer Occluder da Abbott, incluindo produtos Amplatzer Dispositivo de Oclusão de Canal (ADO II) e Amplatzer™ Duct Occluder II (ADOIIAS) já aprovados para uso no Brasil e demais países ao redor do mundo para tratar PCA em pacientes pediátricos de maior porte.

"Prover soluções que podem oferecer uma opção de tratamento confiável para tirar esses pequenos pacientes das UTIs Neonatais e enviá-los para casa com suas famílias é um grande avanço na nossa área e motivo de orgulho para nós", conclui Fontes.

Sobre a Abbott

A Abbott é uma empresa líder global de cuidados para a saúde que ajuda as pessoas a viver plenamente em todas as fases da vida. Nosso portfólio de tecnologias que transformam a vida das pessoas abrange todo o universo de cuidados para a saúde, por meio de produtos e negócios líderes em diagnósticos, dispositivos médicos, nutrição e medicamentos de marca. Nossos 109.000 colaboradores trabalham para ajudar as pessoas em mais de 160 países.

Presente no Brasil há mais de 80 anos, sua estratégia local visa proporcionar às pessoas um melhor acesso a soluções médicas e de saúde inovadoras, contribuindo para o desenvolvimento dos cuidados para a saúde no país. No Brasil, a empresa emprega aproximadamente 2.600 colaboradores e suas principais unidades ficam em São Paulo (sede administrativa); Rio de Janeiro e Belo Horizonte, onde estão as duas plantas produtivas da empresa.

