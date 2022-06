Abbott lança autoteste de antígeno Panbio™ no Brasil, aumentando o acesso a testes rápidos e confiáveis de COVID-19

A testagem rápida e frequente possibilita que as pessoas estejam cientes do seu estado de infecção quando mais importa. De acordo com um estudo recente publicado no JAMA ( The Journal of the American Medical Association ), estima-se que pelo menos 50% das infecções por COVID-19 tenham se originado da exposição a indivíduos assintomáticos 1 .

"Trazer os autotestes para o Brasil é um passo importante, pois permite que as pessoas se testem sem sair de casa e, assim, evitem ou reduzam a transmissão em casos suspeitos de COVID-19. À medida que o mundo se adapta à convivência com a COVID-19, nós precisamos estar atentos para identificar e retardar a propagação do vírus e suas variantes para ter sucesso na luta, mesmo com a disponibilidade de vacinas", diz Daniela Veiga, Gerente Geral de Diagnósticos Rápidos da Abbott Brasil. "Com o Autoteste Panbio disponível no mercado, é possível disponibilizar prontamente esses testes rápidos para as comunidades que precisam deles para uma detecção rápida e confiável de infecções pela COVID-19".

O Autoteste de Antígeno (Panbio COVID-19 Antigen SELF-TEST) da Abbott fornece às pessoas informações de saúde relevantes para ajudar a reduzir a propagação da infecção. O teste fornece resultados em até 15 minutos, é fácil de usar e apresenta um swab nasal minimamente invasivo para autocoleta de amostras nasais. O teste pode ser usado em adultos sintomáticos ou assintomáticos e crianças, incluindo bebês, com apoio de um adulto.

Autoteste simples em até 15 minutos para conter a propagação da infecção

Testes frequentes tornam possível que as pessoas saibam seu estado de infecção quando mais importa. O teste foi autorizado em todo o mundo e é amplamente utilizado em toda a América do Norte, assim como em muitos países da América Latina, Europa e Ásia.

O uso do Autoteste de Antígeno (Panbio COVID-19 Antigen SELF-TEST) é simples, rápido e confiável. As pessoas precisam utilizar um swab nasal minimamente invasivo e algumas etapas adicionais, seguindo as Instruções de Uso. Menores de 14 anos devem ser supervisionados por um adulto. O teste fornece resultados em até 15 minutos, sem necessidade de equipamentos adicionais.

Disponíveis em farmácias, todos os materiais necessários para a realização do teste, como instruções, swabs, dispositivos de teste e reagentes são fornecidos na caixa.

A notificação de um resultado positivo às autoridades de saúde é fortemente incentivada e as informações de contato estão nas Instruções de Uso.

Panbio oferece desempenho confiável para adultos e crianças

O Autoteste de Antígeno (Panbio COVID-19 Antigen SELF-TEST) é um dos testes rápidos de antígeno mais estudados e usados no mundo.

Em avaliações clínicas com usuários de autoteste, o Panbio identificou corretamente 95,2% de amostras positivas e 100% de amostras negativas. Todas as amostras foram confirmadas positivas ou negativas pelo Dispositivo de Teste Rápido de Antígeno Panbio COVID-19 (Nasofaríngeo).

Sobre os Testes de Antígeno Panbio COVID-19

O Autoteste de Antígeno (Panbio COVID-19 Antigen SELF-TEST) é um ensaio de fluxo lateral para detecção rápida e qualitativa do vírus SARS-CoV-2. Um swab nasal é usado para coleta de amostras de indivíduos. Os resultados dos testes são entregues em até 15 minutos sem a necessidade de equipamentos adicionais.

Os resultados negativos devem ser combinados com observações clínicas, histórico do paciente e informações epidemiológicas. Os resultados negativos não excluem a infecção pela COVID-19 e não podem ser utilizados como base única para tratamento ou outras decisões de gestão.

A Abbott também oferece o Dispositivo de Teste Rápido de Antígeno (Panbio COVID-19 rapid test) para uso profissional, disponível em farmácias de todo o país e registrado pela Anvisa no Brasil desde 1 de outubro de 2020. Este teste também é aprovado pela Comunidade Europeia (CE-Marked) e recebeu a Listagem de Uso Emergencial da Organização Mundial da Saúde (OMS) para uso em indivíduos assintomáticos e para autocoleta de amostras usando um swab nasal sob a supervisão de um profissional de saúde.

Sobre a Abbott

A Abbott é uma empresa líder global de cuidados para a saúde que ajuda as pessoas a viver plenamente em todas as fases da vida. Nosso portfólio de tecnologias que transformam a vida das pessoas abrange todo o universo de cuidados para a saúde, por meio de produtos e negócios líderes em diagnósticos, dispositivos médicos, nutrição e medicamentos de marca. Nossos 113.000 colaboradores trabalham para ajudar as pessoas em mais de 160 países.

Presente no Brasil há mais de 80 anos, sua estratégia local visa proporcionar às pessoas um melhor acesso a soluções médicas e de saúde inovadoras, contribuindo para o desenvolvimento dos cuidados para a saúde no país. No Brasil, a empresa emprega aproximadamente 2.600 colaboradores e suas principais unidades ficam em São Paulo (sede administrativa); Rio de Janeiro e Belo Horizonte, onde estão as duas plantas produtivas da empresa.

Acesse www.abbottbrasil.com.br e fique em contato conosco pelo Facebook/Abbott Brasil, LinkedIn e Twitter @AbbottNews.

Referência:

1. JAMA, SARS-CoV-2 Transmission from People Without COVID-19 Symptoms, https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2774707.

Produtos registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa): Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test – 10071770915; Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device (Nasal) – 10071770918; Panbio™ COVID-19 Antigen SELF-TEST 10071770927.

