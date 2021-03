Abbott lança teste rápido de antígeno portátil, fácil de usar e com swab nasal, que pode fornecer resultados em até 15 minutos para ampliar os testes de COVID-19 no Brasil

"Testes rápidos de antígeno permitem testagens de COVID-19 frequentes, em grande escala, para que aqueles que estão infectados possam ser identificados e isolados rapidamente, ajudando a retardar a disseminação do vírus", diz Vlademir Bastos de Carvalho, Gerente Geral do Negócio de Diagnósticos Rápidos da Abbott no Brasil.

"A Abbott alavancou sua liderança em doenças infecciosas para criar uma ferramenta poderosa que torna os testes em grande escala rápidos, baratos e acessíveis e tem trabalhado com as autoridades locais para trazer esses testes para o Brasil", complementa.

Possibilitando o acesso aos testes de COVID-19 por meio do teste rápido de antígeno

Os testes de antígeno detectam uma proteína do vírus para determinar se alguém está infectado. Como eles fornecem informações críticas em um ponto do ciclo de infecção quando as pessoas estão sob maior risco de espalhar a doença, os testes de antígeno podem ser uma ferramenta poderosa para retardar a disseminação da infecção. Com os testes rápidos de antígeno, esses resultados podem ser compartilhados na hora do atendimento. "Os testes rápidos facilitam a tomada de decisões e ajudam nas atividades diárias para seguirmos no 'novo normal', com a flexibilidade de nos adaptarmos quando necessário. São uma ótima solução para uso em locais de trabalho e aeroportos, pois oferecem resultados precisos em até 15 minutos", diz Carvalho.

No Brasil, ter a capacidade de realizar testes de COVID-19 em grande escala é importante para conter a propagação do vírus. Por isso, o teste rápido de antígeno pode ajudar a:

Ampliar a acessibilidade aos testes devido ao seu design simples e coleta de amostra nasal menos invasiva, que é mais confortável para as pessoas que estão sendo testadas. Os testes são altamente portáteis, fáceis de usar e fornecem resultados rápidos, tornando-os úteis em locais onde a estrutura laboratorial não está disponível ou não é apropriada.

Possibilitar testes mais frequentes devido à sua acessibilidade e resultados rápidos. Panbio Ag utiliza tecnologia comprovada de fluxo lateral para que um profissional de saúde possa verificar resultados em até 15 minutos.

Melhorar a escala do teste para além dos testes do tipo PCR, ajudando comunidades e organizações a testar milhões de pessoas para ajudar a reduzir o risco de propagação da doença.

Apoiar estratégias de saúde pública e privada, especialmente quando combinadas com soluções tecnológicas. No Brasil, a Abbott lançou sua solução de conectividade Sympheos™3,4, sistema que combina um aplicativo móvel, portal da web e ferramenta de relatório de painel para que os provedores de saúde e autoridades locais possam observar mudanças em tempo real e identificar tendências, como pontos emergentes ou áreas que precisam de testes adicionais.

O teste rápido Panbio COVID-19 Ag com swab nasal é o nono teste da Abbott em sua oferta de soluções diagnósticas para ajudar no combate à pandemia de coronavírus no Brasil, que inclui os sistemas de laboratório molecular m2000™ e Alinity™ m e seus instrumentos de laboratório ARCHITECT™ i1000SR e i2000SR e Alinity i de alto rendimento, seu dispositivo de teste rápido Panbio™ IgG/IgM para teste de anticorpos e o teste molecular rápido ID NOW COVID-19. Também está disponível o teste rápido Panbio COVID-19 Ag com swab nasofaríngeo.

Sobre o dispositivo de teste rápido Panbio™ COVID-19 Ag

Panbio COVID-19 Ag é um ensaio de fluxo lateral para detecção rápida e qualitativa do vírus SARS-CoV-2, que usa um swab de nasal ou de nasofaringe para a coleta de amostras de indivíduos. Nenhum teste de confirmação é necessário.

Os resultados negativos devem ser combinados com observações clínicas, histórico do paciente e informações epidemiológicas. Como não impedem a infecção por COVID-19, não podem ser usados como única base para o tratamento ou outras decisões de gestão.

Os resultados de um estudo clínico5 da Abbott com 508 amostras coletadas por swab nasal demonstraram que o teste Panbio COVID-19 Ag tem sensibilidade de 98,1% e especificidade de 99,8% em pessoas com suspeita de exposição a COVID-19 ou que tiveram sintomas nos últimos sete dias.

Panbio COVID-19 Ag foi projetado com recursos de segurança de risco biológico para reduzir o risco de contaminação viral enquanto os profissionais de saúde realizam o teste.

Sobre a Abbott

A Abbott é uma empresa líder global de cuidados para a saúde que ajuda as pessoas a viver plenamente em todas as fases da vida. Nosso portfólio de tecnologias que transformam a vida das pessoas abrange todo o universo de cuidados para a saúde, por meio de produtos e negócios líderes em diagnósticos, dispositivos médicos, nutrição e medicamentos de marca. Nossos 109.000 colaboradores trabalham para ajudar as pessoas em mais de 160 países.

Presente no Brasil há mais de 80 anos, sua estratégia local visa proporcionar às pessoas um melhor acesso a soluções médicas e de saúde inovadoras, contribuindo para o desenvolvimento dos cuidados para a saúde no país. No Brasil, a empresa emprega aproximadamente 2.600 colaboradores e suas principais unidades ficam em São Paulo (sede administrativa); Rio de Janeiro e Belo Horizonte, onde estão as duas plantas produtivas da empresa.

Acesse www.abbottbrasil.com.br e fique em contato conosco pelo Facebook/Abbott Brasil, LinkedIn e Twitter @AbbottNews.

