Abbott lanza en México la aplicación FreeStyle LibreLink para la medición de glucosa desde teléfonos inteligentes

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- El día de hoy Abbott, la compañía global del cuidado de la salud, anunció la llegada a México de su app FreeStyle LibreLink. Esta innovación permitirá a los usuarios con diabetes monitorear su nivel de glucosa directamente desde sus teléfonos inteligentes compatibles, al igual que compartir su información digitalmente con médicos, profesionales de la salud y cuidadores.

Utilizando la nueva aplicación FreeStyle LibreLink de Abbott, la persona puede sostener su teléfono inteligente cerca del sensor de FreeStyle Libre para ver en tiempo real y capturar de forma instantánea sus niveles de glucosa, evaluar su historial y ver una flecha direccional indicando los cambios de sus niveles para apoyar las decisiones a tomar. La app FreeStyle LibreLink también incluye una serie de reportes que visualizan tendencias y patrones que ayudan a las personas a entender cómo están controlando su glucosa.

"FreeStyle LibreLink persigue nuestra meta de constantemente innovar en el tratamiento de la diabetes, promoviendo la practicidad, disponibilidad de información y mejora de la calidad de vida, para una vida más plena y saludable. Estamos comprometidos a liberar a las personas de los inconvenientes que puede ocasionar la gestión de la diabetes, a través de nuestras tecnologías y herramientas" indicó Oliver López, Country Manager del negocio del cuidado de la diabetes en Abbott México.

Actualmente, 4 de cada 10 pacientes no se miden la glucosa con la frecuencia recomendada por su doctor debido al dolor que el piquete les genera, por incomodidad, olvidos o falta de tiras para la medición, y el 60 por ciento de las personas con diabetes no alcanza los objetivos de control glucémico recomendados.4,5. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en México, solo 25 por ciento presentó evidencia de un adecuado control metabólico.6 El monitoreo es una de las claves para un mejor control de esta enfermedad, ya que los resultados de este procedimiento se utilizan como una herramienta para determinar el estado metabólico, medir la eficacia del tratamiento y realizar los ajustes necesarios en el plan de alimentación y recomendaciones médicas.

Con el sistema flash de monitoreo de glucosa FreeStyle Libre, que introdujo Abbott al mercado mexicano hace dos años, se elimina la necesidad de piquetes diarios7, el sistema registra un historial de hasta de 8 horas de los niveles de glucosa y los almacena hasta por 90 días, lo que permite a las personas tomar decisiones sobre su alimentación y conducta.

El Dr. Héctor Gallardo, médico especialista en medicina interna y miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores, explicó que "el sistema de monitoreo continuo de glucosa es un avance muy esperado por las personas que viven con diabetes. Permite tener un manejo más sencillo de la condición y mejorar el estilo de vida. Si unes este sistema, al hecho de que ya puedes incluso ver el monitoreo con tu celular, los beneficios son múltiples tanto para el paciente, como para nosotros los médicos, ya que nos permite un adecuado seguimiento de la condición de cada uno de nuestros pacientes que viven con diabetes."

Gisela Ayala, Directora Ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes, comentó durante el evento denominado Diabetes Exchange Program México (organizado por Abbott): "Es necesario tener cada vez más tecnologías que faciliten el manejo diario de la diabetes. El conocimiento de los niveles de azúcar es una de las herramientas más poderosas para este manejo y tenemos grandes innovaciones en este tema que permiten una mayor flexibilidad en la existencia de las personas que vivimos con diabetes."

La aplicación FreeStyle LibreLink viene con nuevas características, incluyendo: un display más grande de alta resolución, capacidad de texto-a-voz para lecturas de glucosa (al estar habilitado) y la capacidad de registrar dosis de insulina.

FreeStyle LibreLink de Abbott está disponible desde hoy en México, para descargar desde Google Play (Android) y Apple Store (iOS)1.

Acerca del sistema FreeStyle Libre

El sistema FreeStyle Libre de Abbott está diseñado para cambiar la forma en que las personas monitorean su nivel de glucosa y, ultimadamente, ayudarlos a lograr mejores condiciones de salud8,9. El sistema lee los niveles de glucosa a través de un sensor que puede ser utilizado en la parte superior del brazo, con una duración de 14 días, eliminando así la necesidad de los piquetes.

Acerca de Abbott

Abbott es una empresa líder en el cuidado de la salud, que ayuda a las personas a vivir al máximo durante todas las etapas de su vida. Nuestro portafolio de tecnologías que cambian la vida abarca todo el espectro del cuidado de la salud, con negocios y productos líderes en diagnósticos, dispositivos médicos, nutricionales y medicamentos genéricos de marca. Nuestros 103,000 colegas apoyan a las personas en más de 160 países.

Abbott ha estado presente en México por 85 años y la estrategia local está dirigida a brindar a las personas un mejor acceso a soluciones médicas innovadoras y asequibles, y a contribuir aún más al desarrollo de la atención médica en el país. En México, la empresa cuenta con aproximadamente 1,100 empleados que trabajan en fabricación, investigación y desarrollo, logística, ventas y marketing. La oficina principal y planta de manufactura se encuentran ubicadas en la Ciudad de México.

FreeStyle, Libre y otras marcas relacionadas son marcas comerciales de Abbott Diabetes Care Inc. en diversas jurisdicciones.

Abbott y las marcas relacionadas cumplen con lo aplicable en las leyes de protección y privacidad. Los datos que se comparten en LibreView son protegidos por altos niveles de encriptación, auditados recurrentemente para asegurar la seguridad de los mismos. El uso que realice del sitio también está sujeto a la política de privacidad para pacientes de Libreview disponible en libreview.com

Para utilizar FreeStyle LiibreLink es necesario registrarse en LibreView, un sistema que presta Abbott y Newyu, Inc.

