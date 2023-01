Abbott recebe autorização da Anvisa para Ultreon™, tecnologia de imagem que usa inteligência artificial para artérias coronárias

O Software Ultreon™ 1.0, primeira tecnologia de imagem do gênero, mescla a tomografia de coerência óptica com o poder da automação usando inteligência artificial

A nova interface intuitiva fornece orientação passo a passo para aumentar a facilidade de uso

Quando combinado com o cateter de imagem Dragonfly OPTIS™ e o PressureWire X™, a plataforma fornece aos médicos um conjunto abrangente de ferramentas para o melhor atendimento ao paciente

O Brasil será o primeiro país da América do Sul a lançar esta tecnologia inovadora

SÃO PAULO, 27 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Abbott (NYSE: ABT) anuncia a recente aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para sua mais recente plataforma de imagem de tomografia de coerência óptica (OCT) com o novo Software Ultreon™. Este sistema de imagem inovador combina OCT com inteligência artificial (IA) para fornecer aos médicos uma visão aprimorada e abrangente do fluxo sanguíneo coronário e bloqueios a fim de auxiliar na tomada de decisão clínica e fornecer os melhores caminhos para tratamento.

A aprovação no Brasil segue a recém conquistada liberação do FDA, agência reguladora americana, e aprovação do CE Mark na Europa, fornecendo acesso mais amplo à mais recente plataforma de imagem OCT para cardiologistas intervencionistas que buscam utilizar o que há de mais moderno em tecnologia de IA. O Software Ultreon™ integra-se ao cateter de imagem Dragonfly OPTIS™ da Abbott e ao fio-guia PressureWire X™ para fornecer aos médicos acesso a um amplo conjunto de ferramentas para avaliar o fluxo sanguíneo coronário e bloqueios, melhorando o planejamento do tratamento para os pacientes.

O novo Software Ultreon™ da Abbott para OCT fornece uma visão automatizada e abrangente das artérias permitindo aos médicos obterem informações que auxiliam nas tomadas de decisão. A visualização lado a lado oferecida pelo Software Ultreon™ permite que stents sejam implantados com precisão. Essas tecnologias inovadoras são essenciais para oferecer o melhor atendimento aos pacientes.

Um estudo anual da Abbott intitulado Beyond Intervention revelou que os médicos veem tecnologias inovadoras como elementos cruciais para fornecer o melhor atendimento ao paciente. De acordo com a pesquisa, 83,2% dos médicos concordaram que os avanços nas tecnologias de diagnóstico e tratamento, como a OCT, se traduziram em melhorias tangíveis no atendimento ao paciente.1

À medida que cardiologistas continuam a adotar a OCT e se distanciam de métodos tradicionais de imagem, como a angiografia, tecnologias emergentes como a de Ultreon™ são essenciais para determinar o melhor rumo de atendimento ao paciente. Além disso, a inteligência artificial permite que o Software Ultreon™ detecte automaticamente o cálcio e os diâmetros das artérias, permitindo que médicos implantem stents exatamente onde são necessários.

"O lançamento do Software Ultreon™ para OCT no Brasil demonstra o compromisso da Abbott com a inovação contínua na comunidade vascular global por meio dos mais recentes dispositivos e tecnologias médicas", diz Ivo Preuss, Gerente Geral da Divisão Vascular da Abbott no Brasil. Dados recentes mostram que quando a OCT é combinada com o algoritmo MLD MAX da Abbott, um fluxo de trabalho padronizado, ajuda a orientar e otimizar as decisões de implante de stent e os médicos alteram sua estratégia de tratamento em 88% dos bloqueios de artérias coronárias.2 "As tecnologias mais recentes da Abbott desempenham um papel vital na melhoria do atendimento cardiovascular do paciente e na obtenção de resultados ideais durante e após a intervenção", conclui Preuss.

Sobre a Abbott

A Abbott é uma empresa líder global de cuidados para a saúde que ajuda as pessoas a viver plenamente em todas as fases da vida. Nosso portfólio de tecnologias que transformam a vida das pessoas abrange todo o universo de cuidados para a saúde, por meio de produtos e negócios líderes em diagnósticos, dispositivos médicos, nutrição e medicamentos de marca. Nossos 115.000 colaboradores trabalham para ajudar as pessoas em mais de 160 países.

Presente no Brasil há 85 anos, sua estratégia local visa proporcionar às pessoas um melhor acesso a soluções médicas e de saúde inovadoras, contribuindo para o desenvolvimento dos cuidados para a saúde no país. No Brasil, a empresa emprega aproximadamente 2.600 colaboradores e suas principais unidades ficam em São Paulo (sede administrativa); Rio de Janeiro e Belo Horizonte, onde estão as duas plantas produtivas da empresa.

