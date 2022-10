AbbVie Adquire a Companhia DJS Antibodies, Fortalecendo seu Pipeline em Imunologia

- DJS-002, da DJS Antibodies, é um anticorpo de primeira classe, que tem como alvo o LPAR1 (receptor de ácido lisofosfatidico 1), em estudos pré-clínicos para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática e outras doenças fibróticas.

- A plataforma proprietária HEPTAD da DJS amplia os recursos de pesquisa e desenvolvimento da AbbVie, gerando potenciais novos anticorpos contra alvos proteicos difíceis de tratar.

SÃO PAULO, 25 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A AbbVie (NYSE: ABBV) anunciou a aquisição da DJS Antibodies Ltd ("DJS"), empresa privada de biotecnologia com sede no Reino Unido, dedicada à descoberta e desenvolvimento de anticorpos terapêuticos que têm como alvo proteínas causadoras de doenças difíceis de tratar, como os receptores acoplados à proteína G (GPCRs). O programa principal da DJS é a pesquisa do DJS-002, um anticorpo antagonista do receptor do ácido lisofosfatídico (LPA) de primeira classe (LPAR1), atualmente em estudos pré-clínicos para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática e outras doenças fibróticas. A fibrose pulmonar idiopática é uma doença agressiva e de alta mortalidade, causada por cicatrizes fibróticas nos pulmões, uma área de alta necessidade médica ainda não atendida.

"Estamos entusiasmados em trazer a ciência inovadora do programa DJS-002 e a talentosa equipe da DJS para a AbbVie", disse Jonathon Sedgwick, Ph.D., vice-presidente e líder global de pesquisa e descoberta da AbbVie. "Esta aquisição proporcionará novos recursos para aprimorar nossas atividades atuais de pesquisa de anticorpos, sendo uma oportunidade para fortalecer nosso portfólio de imunologia e uma base sólida para expandir os esforços de pesquisa realizados no dinâmico centro de biociência em Oxford, no Reino Unido".

A plataforma HEPTAD, propriedade da DJS, é uma nova forma de abordagem para a descoberta de anticorpos com recursos específicos que têm como alvos proteínas transmembranas. Um dos principais benefícios desta aquisição é a possibilidade da AbbVie, por meio do DJS, acessar a plataforma HEPTAD, complementando sua capacidade de pesquisa bioterapêutica. A DJS, por sua vez, aproveitará a extensa experiência em descoberta e desenvolvimento de medicamentos da AbbVie para continuar gerando anticorpos terapêuticos e nova compreensão da biologia contra alvos como GPCRs, até então intratáveis por abordagem biológica.

"A DJS foi construída com base nos princípios da curiosidade científica e na aspiração de descobrir medicamentos inovadores clinicamente importantes. Temos tido o privilégio de fazer a empresa crescer dentro da comunidade científica e empresarial de de Oxford, saindo de um conceito inicial para uma bem-sucedida biotech, composta por uma equipe extremamente talentosa", disseram David Llewellyn e Joe Illingworth, cofundadores da DJS. "Toda a equipe está bastante entusiasmada para dar o próximo passo nesta jornada com a AbbVie, enquanto trabalhamos juntos para acelerar o avanço de nosso programa principal para a etapa clínica e desenvolver um centro de pesquisa empolgante aqui no Reino Unido."

Sob os termos do acordo, a AbbVie pagará aos acionistas da DJS aproximadamente US$ 255 milhões à vista no fechamento da aquisição da companhia. Os acionistas da DJS continuam elegíveis para possíveis pagamentos adicionais por determinados marcos relacionados ao sucesso do programa DJS-002. A AbbVie prevê manter todos os funcionários atuais da DJS e suas instalações em Oxford. A DJS é financiada pelos investidores fundadores Oxford Science Enterprises e Johnson & Johnson Innovation Ltd., juntamente com LifeArc, Sedgwick Yard e Amgen Ventures. A DJS e seus acionistas foram assessorados pela Centerview (Consultor Financeiro). A Goodwin Procter LLP (Legal) assessorou a DJS e seus acionistas na transação e Cooley LLP (Legal) assessorou a DJS em outros assuntos corporativos, incluindo o fornecimento de suporte adicional na transação.

Sobre a AbbVie

A missão da AbbVie é descobrir e fornecer medicamentos inovadores que solucionem as questões sérias de saúde de hoje e enfrentem os desafios médicos de amanhã. A companhia se empenha em causar um impacto notável na vida das pessoas em áreas terapêuticas chave: Imunologia, Oncologia, Neurociência, Oftalmologia, Virologia e Gastroenterologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics.

No Brasil, a AbbVie começou a operar no início de 2014. Suas unidades de negócios locais incluem Imunologia, Oncologia, Oftalmologia e Neurociência, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. A AbbVie conta com 34 projetos ativos de Pesquisa e Desenvolvimento, envolvendo mais de 200 centros médicos de todas as regiões do país e cerca de 1.000 cientistas brasileiros. Para mais informações, www.abbvie.com.br e @AbbVieBrasil no Instagram.

Sobre a DJS Antibodies

Com sede em Oxford, Reino Unido, a DJS Antibodies é uma empresa de biotecnologia dedicada a criar a próxima geração de anticorpos terapêuticos. A DJS Antibodies utiliza sua plataforma HEPTAD proprietária para a descoberta de anticorpos para GPCRs e outros alvos intratáveis. Usando a plataforma HEPTAD, a empresa gerou um pipeline exclusivo, incluindo o DJS-002, um novo anticorpo que tem como alvo o LPAR1 para o tratamento de doenças fibróticas crônicas. Para mais informação, www.djsantibodies.com

