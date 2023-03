AbbVie e Capsida Biotherapeutics Ampliam Parceria Estratégia para Desenvolvimento de Medicamentos-Alvo por Engenharia Genética para Doenças Oculares com Necessidades Não Atendidas

- A parceria combina a ampla experiência da AbbVie e a nova plataforma de engenharia em vírus adenoassociado (em inglês, adeno-associated virus ou AAV) da Capsida

SÃO PAULO, 9 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A AbbVie (NYSE: ABBV) e a Capsida Biotherapeutics Inc. ("Capsida") anunciaram (23/03/23) a ampliação de uma colaboração estratégica para desenvolvimento de medicamentos genéticos para doenças oculares com grandes necessidades não atendidas. A extensa experiência da AbbVie será combinada à nova plataforma de engenharia de vírus adenoassociado (AAV) e a capacidade de fabricação da Capsida para identificar e avançar três programas. A colaboração baseia-se na parceria entre as empresas para doenças neurodegenerativas anunciada em 2021.

Parceria tem como foco pesquisa em doenças oculares com necessidades médicas não atendidas

"A ampliação desta colaboração com a Capsida pode levar ao desenvolvimento de terapias transformadoras em doenças oculares graves", disse Jonathan Sedgwick, Ph.D., vice-presidente e chefe global de pesquisa de descobertas científicas da AbbVie. "Ao buscar as terapias promissoras, que têm como base a medicina genética, a AbbVie continua a expandir nossos recursos e estamos honrados em ter a Capsida como parceira".

"A AbbVie tem sido uma excelente parceira e estamos entusiasmados em expandir nossa colaboração em Oftalmologia com a líder mundial nesta área terapêutica", disse Peter Anastasiou, CEO da Capsida. "Combinar a experiência da AbbVie no desenvolvimento e comercialização de medicamentos para doenças oculares com a plataforma de engenharia AAV de geração futura e os recursos de fabricação da Capsida pode levar ao desenvolvimento de novas terapias, com benefícios sem precedentes para pacientes com doenças oculares graves".

Pelos termos desta ampliação do acordo, a Capsida receberá US$ 70 milhões, que consiste em pagamentos antecipados e em investimento de capital. Para os três programas, a Capsida pode receber até US$ 595 milhões em remuneração opcional e por determinados resultados comerciais, de pesquisa e de desenvolvimento. A Capsida também é elegível para receber royalties de um dígito por vendas futuras de produtos. A Capsida liderará os esforços de descoberta de capsídeos para todos os programas que usam sua plataforma de engenharia AAV de alto rendimento e será responsável pelo desenvolvimento do processo e pela fabricação clínica inicial. A AbbVie liderará abordagens inovadoras de carga terapêutica e será responsável pelo desenvolvimento e comercialização.

Oftalmologia na AbbVie

Na AbbVie, estabelecemos nossa visão para um futuro em que a capacidade de enxergar perdure por toda a vida. Com um legado de 75 anos em saúde ocular, temos orgulho de oferecer 125 produtos oftálmicos que ajudam a preservar e proteger a visão de pacientes ao redor do mundo. Nós tratamos condições que interferem desde a parte frontal ao fundo do olho, incluindo glaucoma, doença da superfície ocular e doenças da retina. Para mais informações sobre saúde ocular, acesse www.visaoemdia.com.br

Sobre a AbbVie

A missão da AbbVie é descobrir e fornecer medicamentos inovadores que solucionem as questões sérias de saúde de hoje e enfrentem os desafios médicos de amanhã. A companhia se empenha em causar um impacto notável na vida das pessoas em áreas terapêuticas chave: Imunologia, Oncologia, Neurociência, Oftalmologia, Virologia e Gastrenterologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics.

No Brasil, a AbbVie começou a operar no início de 2014. Suas unidades de negócios locais incluem Imunologia, Oncologia, Oftalmologia e Neurociência, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. A AbbVie conta com 34 projetos ativos de Pesquisa e Desenvolvimento, envolvendo mais de 200 centros médicos de todas as regiões do país e cerca de 1.000 cientistas brasileiros. Para mais informações, acesse www.abbvie.com.br e siga @AbbVieBrasil no Instagram.

Sobre a Capsida Biotherapeutics

A Capsida Biotherapeutics é uma empresa de plataforma de terapia genética completa de geração futura. A estratégia da Capsida é desvendar potenciais tratamentos, tanto de doenças raras quanto comuns, que podem afetar pessoas de todas as idades. Criamos terapias personalizadas, que visam seletivamente sistemas de órgãos específicos e, simultaneamente, limitam a exposição a órgãos não-alvos. A empresa tem programas totalmente proprietários em Sistema Nervoso Central (SNC) e colaborações estratégicas com a AbbVie (SNC e oftalmologia), Lilly (SNC) e CRISPR Therapeutics (SNC), fornecendo validação independente dos recursos da Capsida. A Capsida é financiada pela Versant Ventures e Westlake Village BioPartners. Sua plataforma originou-se de uma pesquisa inovadora no laboratório de Viviana Gradinaru, Ph.D. e Professora de Neurociência do California Institute of Technology. Acesse www.capsida.com, para mais informações.

