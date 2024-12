Abdullah Abdin Ready-Mix Concrete devient la première entreprise de béton prêt à l'emploi certifiée par le CSC dans la région MENA

La société renforce ainsi sa position de chef de file de la durabilité et de l'innovation

TABUK, Arabie saoudite, 15 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Abdullah Abdin Ready-Mix Concrete est fier d'annoncer d'avoir obtenu la certification du Concrete Sustainability Council (CSC), une étape importante qui le positionne en tant que leader de la construction durable dans la région MENA. Cette reconnaissance fait d'Abdullah Abdin Ready-Mix Concrete la première entreprise de béton prêt à l'emploi de la région MENA - et la première en dehors de l'Europe, de l'Amérique du Sud et de la Turquie - à recevoir cette prestigieuse certification.

La certification du CSC souligne l'engagement d'Abdullah Abdin à mettre en œuvre des pratiques de durabilité avancées et à établir une norme plus élevée en matière de responsabilité environnementale et sociale, reflétant son engagement envers la Vision 2030 de l'Arabie saoudite et renforçant sa position de leader avant-gardiste dans le secteur de la construction.

Lancé en 2017 en tant qu'initiative mondiale visant à soutenir les Objectifs de développement durable (ODD) dans le secteur du béton, le CSC est le seul système de certification applicable à l'échelle mondiale pour le béton prêt à l'emploi et le béton préfabriqué. Avec 1 288 usines certifiées dans 25 pays, la certification CSC est reconnue par les principaux labels de construction écologique tels que LEED et BREEAM.

Pour célébrer cette réussite, une cérémonie de remise des prix a eu lieu aujourd'hui dans les locaux de l'entreprise à Sharma, NEOM, où des personnalités du secteur et des partenaires de l'entreprise se sont réunis pour marquer cet accomplissement majeur, qui devrait inspirer des efforts similaires dans toute la région.

« Cette étape démontre notre engagement à promouvoir le leadership de l'Arabie saoudite en matière de développement durable », déclare Tariq Abdullah Abdin, CEO, Abdullah Abdin Ready-Mix Concrete. « En tant que première entreprise de la région à obtenir cette certification, nous visons à établir la norme en matière de construction respectueuse de l'environnement tout en contribuant aux objectifs ambitieux de la Vision 2030 du Royaume et en répondant aux aspirations de nos partenaires, en particulier dans les projets Giga, NEOM montrant la voie à suivre. »

Cynthia Imesch, coordinatrice et responsable de la durabilité au CSC, a fait remarquer que « la réussite d'Abdullah Abdin représente un grand pas en avant pour l'industrie de la construction de la région. En intégrant le développement durable dans leurs activités, ils illustrent le rôle transformateur que les entreprises peuvent jouer dans la réalisation des objectifs climatiques mondiaux. Leur leadership ouvre la voie à une adoption plus large de ces normes essentielles par l'industrie ».

Rabih Fakih, directeur général de Grey Matters, l'opérateur régional du système CSC, ajoute : « Nous sommes fiers de soutenir Abdullah Abdin dans l'obtention de cette certification, qui reflète l'élan croissant en faveur de la construction durable au Moyen-Orient. Cette étape ne met pas seulement en évidence leur leadership, mais sert également d'inspiration à d'autres entreprises pour qu'elles adoptent des pratiques conformes aux aspirations environnementales de Vision 2030 et de NEOM ».

Outre l'obtention de la certification CSC, Abdullah Abdin a récemment signé un protocole d'accord avec Cryo et CarbonCure Technologies dans la région MENA. Cette collaboration se concentre sur le déploiement de technologies de capture et d'utilisation du carbone dans ses installations, dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'améliorer la durabilité de la production de béton. En s'appuyant sur des solutions innovantes telles que l'injection de CO₂ capturé dans les mélanges de béton, le partenariat s'aligne sur la mission plus large d'Abdullah Abdin de mener des pratiques de construction respectueuses de l'environnement et de contribuer activement aux objectifs de décarbonisation du Royaume.

Pour plus d'informations sur Abdullah Abdin et ses initiatives de durabilité, veuillez consulter le site https://aabdin-sa.com/.

À propos d'Abdullah Abdin Ready Mix-Concrete

Fondé en 1981 dans la région de Tabuk, Abdullah Abdin Ready-Mix Concrete est devenu un nom de confiance dans le domaine des matériaux de construction, connu pour sa qualité, son innovation et sa durabilité. Les contributions de l'entreprise à des projets majeurs dans toute l'Arabie saoudite soulignent sa réputation de chef de file dans la construction de l'avenir du Royaume.

