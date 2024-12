Abdullah Abdin Ready Mix Concrete wird das erste CSC-zertifizierte Transportbetonunternehmen in der MENA-Region

Festigung der Position als Branchenführer in Sachen Nachhaltigkeit und Innovation

TABUK, Saudi-Arabien, 15. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Abdullah Abdin Ready-Mix Concrete ist stolz darauf, die Zertifizierung des Concrete Sustainability Council (CSC) bekannt zu geben. Dieser Meilenstein macht das Unternehmen zu einem führenden Anbieter für nachhaltiges Bauen in der MENA-Region. Mit dieser Anerkennung ist Abdullah Abdin Ready-Mix Concrete das erste Transportbetonunternehmen in der MENA-Region – und das erste außerhalb Europas, Südamerikas und der Türkei – das diese angesehene Zertifizierung erhält.

Abdullah Abdin CSC Award Ceremony

Die CSC-Zertifizierung unterstreicht das Engagement von Abdullah Abdin, fortschrittliche Nachhaltigkeitspraktiken einzuführen und einen höheren Standard für ökologische und soziale Verantwortung zu setzen. Sie spiegelt das Engagement des Unternehmens für die saudi-arabische Vision 2030 wider und stärkt seine Position als zukunftsorientierter Marktführer im Bausektor.

Der Concrete Sustainability Council (CSC) wurde 2017 als globale Initiative zur Unterstützung der Sustainable Development Goals (SDGs) in der Betonbranche ins Leben gerufen und ist das einzige global anwendbare Zertifizierungssystem für Transport- und Fertigbeton. Mit 1.288 aktiven zertifizierten Anlagen in 25 Ländern wird die CSC-Zertifizierung von führenden Labels für grünes Bauen wie LEED und BREEAM anerkannt.

Um diesen Erfolg zu feiern, fand heute in den Räumlichkeiten des Unternehmens in Sharma, NEOM, eine Preisverleihung statt, bei der namhafte Vertreter der Branche und die Partner des Unternehmens zusammenkamen, um diese bedeutende Leistung zu würdigen, die ähnliche Bemühungen in der gesamten Region inspirieren soll.

„Dieser Meilenstein zeigt unser Engagement, die Führungsrolle Saudi-Arabiens im Bereich der nachhaltigen Entwicklung voranzutreiben", sagte Tariq Abdullah Abdin, CEO von Abdullah Abdin Ready-Mix Concrete. „Als erstes Unternehmen in der Region, das diese Zertifizierung erhalten hat, möchten wir den Standard für umweltbewusstes Bauen setzen und gleichzeitig zu den ehrgeizigen Zielen der Vision 2030 des Königreichs beitragen und die Erwartungen unserer Partner erfüllen, insbesondere bei Giga-Projekten, bei denen NEOM eine Vorreiterrolle einnimmt."

Cynthia Imesch, Coordinator und Sustainability Manager beim Concrete Sustainability Council, bemerkte: „Die Leistung von Abdullah Abdin stellt einen bedeutenden Fortschritt für die Bauindustrie der Region dar. Durch die Integration von Nachhaltigkeit in ihre Geschäftstätigkeit sind sie ein Beispiel für die transformative Rolle, die Unternehmen bei der Erreichung globaler Klimaziele spielen können. Ihre Führungsrolle ebnet den Weg für eine breitere Übernahme dieser wichtigen Normen durch die Industrie."

Rabih Fakih, Managing Director bei Grey Matters, dem regionalen Systembetreiber für CSC, fügte hinzu: „Wir sind stolz darauf, Abdullah Abdin bei der Erlangung dieser Zertifizierung zu unterstützen, da dies die wachsende Dynamik für nachhaltiges Bauen im Nahen Osten widerspiegelt. Dieser Meilenstein unterstreicht nicht nur ihre Vorreiterrolle, sondern dient auch als Anregung für andere Unternehmen, Praktiken einzuführen, die mit den Umweltbestrebungen der Vision 2030 und der NEOM übereinstimmen."

Zusätzlich zur CSC-Zertifizierung unterzeichnete Abdullah Abdin kürzlich eine Absichtserklärung mit MENA region Cryo und CarbonCure Technologies. Diese Zusammenarbeit konzentriert sich auf den Einsatz von Technologien zur Kohlenstoffabscheidung und -nutzung in den Werken des Unternehmens, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und die Nachhaltigkeit der Betonproduktion zu verbessern. Durch den Einsatz innovativer Lösungen wie die Einspritzung von abgeschiedenem CO₂ in Betonmischungen steht die Partnerschaft im Einklang mit Abdullah Abdins umfassender Mission, bei umweltfreundlichen Baupraktiken führend zu sein und aktiv zu den Dekarbonisierungszielen des Königreichs beizutragen.

Weitere Informationen über Abdullah Abdin und seine Nachhaltigkeitsinitiativen finden Sie unter https://aabdin-sa.com/.

Informationen zu Abdullah Abdin Ready Mix Concrete

Das 1981 in der Region Tabuk gegründete Unternehmen Abdullah Abdin Ready-Mix Concrete hat sich zu einem vertrauenswürdigen Namen für Baumaterialien entwickelt, der für seine Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit bekannt ist. Die Beiträge des Unternehmens zu Großprojekten in ganz Saudi-Arabien unterstreichen seinen Ruf als führendes Unternehmen beim Aufbau der Zukunft des Königreichs.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2581568/Abdullah_Abdin%C2%A0Ready_Mix_Concrete.jpg