Abeja y Miel promocionan productos para bebés a través de un evento virtual

CANTÓN, China, 25 de abril de 2022 /PRNewswire/-- "¡Siga a Abeja y Miel para ver los productos más vendidos de varias empresas!" El 18 de abril, con el tema "Productos de calidad para los bebés, grandes cuidados para el crecimiento", se emitió en la cuenta oficial de Facebook de la Feria de Cantón la cuarta actividad de promoción comercial "Descubra la Feria de Cantón con Abeja y Miel", como estaba previsto, para presentar los productos infantiles de alta calidad de China y sus productores. A través de una conexión en línea, Abeja y Miel, las mascotas de la Feria de Cantón, interactuaron activamente con los representantes de Yifa Import and Export Company, Tera Fund Plastic Products Company y Prodigy Daily Production Company. En particular, Abeja visitó personalmente Mesuca Sports como presentadora in situ.

Yifa presentó los pañales y toallitas húmedas Palmbaby, fabricados con fibras de bambú totalmente biodegradables. Los productos son ecológicos, aptos para su uso sobre la piel y no irritantes, lo que garantiza el cuidado de la piel del bebé. Los autos para montar de Tera Fund con licencia Audi, tanto para los niños como para los padres, son sencillos de manejar y capaces de transportar hasta 100 kilogramos, lo que permite pasar tiempo de calidad entre padres e hijos. Prodigy destacó las puertas de seguridad retráctiles, los protectores de enchufes y los topes de puertas. Todos ellos son fáciles de instalar y proporcionan protección a los niños. Mesuca Sports se centró en las necesidades de los recién nacidos y los niños pequeños en casa. Colaboraron con Disney y Marvel para incorporar personajes conocidos en artículos para niños como scooters 3D, zapatos con ruedas y bolsas de viaje. La variedad disponible de artículos para bebés y niños para los visitantes en línea fue abrumadora. La retransmisión en directo obtuvo más de 280.000 visitas en todo el mundo, lo que refleja el gran interés de los entusiastas internacionales.

Maggie Pu, directora general adjunta de la Oficina de Asuntos Exteriores de la Feria de Cantón, les dijo a los periodistas que era necesario que las industrias chinas de productos para bebés y juguetes se transformaran de fabricantes a creadores y desarrolladores de productos, y que los productos con materiales respetuosos con el medioambiente y las licencias de propiedad intelectual eran algunos de los aspectos más destacados de las industrias. Agregó que esperaban involucrar a más empresas chinas en las actividades de promoción virtual y ayudarlas a identificar nuevos mercados utilizando la plataforma de la Feria de Cantón.

Las actividades de esta sesión "Descubra la Feria de Cantón con Abeja y Miel" se centran en ocho temas para atender mejor las circulaciones nacionales e internacionales y contribuir a la estabilidad del comercio, la cadena de suministro y las cadenas industriales.

Visite https://www.youtube.com/playlist?list=PLLzbB921_Z8K-q2l_padNIZur15hIwVow para obtener más detalles.

FUENTE Canton Fair

