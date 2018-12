Abertas as indicações para o Prêmio HITEC 50 2019

CHICAGO, 17 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- O Conselho Espanhol Executivo de Tecnologia da Informação (Hispanic Information Technology Executive Council – HITEC), a principal organização mundial de liderança executiva de executivos de tecnologia e de negócios do nível sênior, anunciou hoje que está aceitando indicações para seu prestigioso prêmio HITEC 50. As indicações serão aceitas até 29 de janeiro de 2019.

Desde 2011, o HITEC compila uma lista anual dos 50 mais influentes executivos hispânicos do mundo na indústria de tecnologia.

O propósito do HITEC 50 é reconhecer executivos de destaque nas regiões da Ibéria e América (América Latina, Espanha e Portugal) que sejam excelentes no setor da tecnologia.

"O HITEC orgulha-se de apresentar seu alcance e rede mundiais, destacando líderes hispânicos de tecnologia da Ibéria e América do mais alto nível", compartilhou Juan Carlos Gutierrez, membro do conselho do HITEC e presidente do Comitê do Prêmio HITEC.

A cerimônia do Prêmio HITEC 50 2019 será realizada em 10 de abril de 2019 na Cúpula de Primavera das Lideranças HITEC 2019, realizada pelo Bank of America em Charlotte, Carolina do Norte.

Objetivos do HITEC 50:

Reconhecer pessoas de talento e destacar suas conquistas.

Promover crescimento profissional e comercial para nossos membros.

Construir e desenvolver relações comerciais estratégicas que vão incentivar o crescimento no âmbito da indústria, globalmente.

Veja aqui os critérios do HITEC 50

Veja vencedores do passado do Prêmio HITEC 50:

Indique seu candidato hoje! O PRAZO para indicações é 29 de janeiro.

Sobre o HITEC:

Fundado para aumentar a representação hispânica na indústria da tecnologia ante o desafio da diversidade, o HITEC (Conselho Espanhol Executivo de Tecnologia da Informação) é uma organização mundial de primeira linha de lideranças executivas de executivos de tecnologia e corporativos de nível sênior que construíram carreiras extraordinárias na área da tecnologia da informação. A principal rede do HITEC abrange as Américas e está focada na formação de fortes líderes executivos e de tecnologia, equipes de liderança e exemplos a seguir, num mundo rapidamente mudando, mais plano e centrado na tecnologia da informação. Estão entre esses líderes mundiais executivos dirigindo corporações Global 1000, enquanto outros dirigem algumas das maiores empresas hispânicas de tecnologia das Américas. O HITEC possibilita a seus membros crescimento profissional e comercial e preenche a linha de executivos com a próxima geração de líderes hispânicos de TI.

