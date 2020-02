Abertura do Sétimo Campus da SKEMA Business School na África do Sul

A cerimônia oficial foi realizada na presença de representantes da SKEMA e seus colegas da escola parceira local - Universidade Stellenbosch. O cônsul geral da França, Laurent Amar, e representantes da CCI França - África do Sul também estiveram presentes no evento, que marcou o início de uma nova "aventura global" para a escola.

Enquanto se dirigia aos alunos, Alice Guilhon, reitora da SKEMA, disse: "Vocês são pioneiros; espero que aproveitem ao máximo esta nova aventura na África do Sul. Essa experiência provavelmente vai mudá-los profundamente. Vocês aprenderão muito em termos de estilo de vida, abertura e diversidade cultural. Irão se tornar os primeiros embaixadores da SKEMA na África do Sul e mostrarão que a globalização da educação é definitivamente um ativo, uma vantagem competitiva para estudantes, sociedade e empresas em particular."

O professor emérito Michael Osbaldeston, diretor associado de serviços de qualidade na EFMD e consultor estratégico para a África Austral na SKEMA Business School, afirmou: "Acredito que as oportunidades aqui são ilimitadas. Além de um número cada vez maior de estudantes de graduação e pós-graduação da SKEMA com acesso aos programas e instalações da Universidade Stellenbosch, esperamos receber estudantes da Stellenbosch nos campi da SKEMA no mundo, como fizemos com nossos outros parceiros no resto do mundo".

Durante os primeiros dias, várias atividades foram planejadas para ajudar esses alunos "pioneiros" a se estabelecerem e descobrirem seu ambiente. Eles terão a oportunidade de explorar a cidade da Cidade do Cabo, o Cabo da Boa Esperança e os arredores do campus - localizado no coração das montanhas e cercado por vinhedos -, além da rica vida estudantil da cidade de Stellenbosch .

