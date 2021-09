ABILITY Diabetes Global inscribe a su milésimo paciente: un hito superior logrado

TAMPA, Florida, 10 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- El estudio ABILITY Diabetes Global (Comparación aleatoria de Abluminus DES + stents liberadores de sirolimus versus stents liberadores de everolimus en pacientes con enfermedad coronaria con diabetes mellitus global, en inglés, "Randomized Comparison of Ab lum i nus DES+ Siro li mus-Elu t ing Stents versus Everolimus-Eluting Stents in Coronar y Artery Disease Patients with Diabetes Mellitus Global ") inició la inscripción con el paciente índice el 11 de junio de 2020 en Italia (en el pico de la primera ola de la pandemia de la COVID-19) a cargo del investigador principal, Prof. Antonio Colombo, y el ritmo de inscripción desde entonces ha sido constante y consistente, con mil pacientes registrados en poco más de un año.