ABILITY Diabetes Global inscreve o milésimo paciente, uma grande conquista

Apesar da devastação causada pela COVID-19 no mundo todo, o ritmo de inscrições é notável, considerando o fato de que as instalações de assistência à saúde estão ocupadas prestando atendimento a pacientes hospitalizados com COVID-19. Embora a crise da COVID-19 ainda paire sobre nós, as doenças cardiovasculares (DCV) continuam sendo as que mais matam, e o diabetes continua sendo a principal comorbidade e a doença que mais contribui para a doença arterial coronária (DAC).

O ABILITY Diabetes Global é o maior estudo clínico randomizado (RCT) do mundo para pacientes com DAC com diabetes como comorbidade. Esse RCT mede a segurança e a eficácia do Abluminus DES+, que foi especialmente desenvolvido com a Envisolution Technology patenteada e provou ser eficaz no gerenciamento das lesões proliferativas da DAC vistas no diabetes mellitus.

Com o ritmo promissor de inscrições até o momento, a Concept Medical espera ansiosamente a conclusão e os resultados do ABILITY Diabetes Global, que engloba mais de três mil pacientes diabéticos em 100 centros localizados em mais de 25 países mediante a família XIENCE EES (Abbott Cardiovascular).

A Concept Medical tem o prazer de fazer parte dessa conquista, que é o resultado direto do apoio, orientação e experiência infinitas da Prof. Roxana Mehran (presidente), Prof. Marie-Claude Morice (diretora médica), Prof. Alexandre Abizaid, Prof. Antonio Colombo e Prof. Shigeru Saito (pesquisadores principais) e de todo o comitê diretor. Contribuíram para essa conquista as unidades que demonstraram incentivo na participação, com os melhores inscritos até agora sendo o Instituto Dante Pazzanese, São Paulo, Brasil (Dr. Chamié), National Heart Foundation Hospital and Research Institute, Dhaka, Bangladesh (Prof. Malik), Herzzentrum Segeberger Kliniken, Bad Segberg, Alemanha (Dr. Allali) e muitos outros. É a dedicação e o compromisso de todas as unidades, dos pesquisadores das unidades e dos técnicos que permitiram essa conquista. Os créditos também se estendem ao Cardiovascular European Research Center (CERC), ao Mount Sinai e à ICAHN School of Medicine por sua valiosa contribuição e coordenação constante todos os dias, o que é de suma importância.

Nesse momento, quando o estudo está sendo realizado com o excelente envolvimento de seus pesquisadores e coordenadores. A Prof. Mehran expressou seu entusiasmo: "Estou animada com o progresso que estamos conseguindo nesse grande estudo sobre intervenção coronária percutânea e diabetes e também incrivelmente entusiasmada com o futuro do que podemos oferecer a esses pacientes complexos, com progressos na inovação em ICP."

A Prof. Marie-Claude Morice, CEO da CERC, expressou suas considerações: "A equipe do CERC tem o prazer de trabalhar lado a lado com o Mount Sinai e com a equipe da Concept Medical. Estamos extremamente orgulhosos de alcançar esse importante marco. Esse estudo é significativo para os pacientes diabéticos com doença coronária que continuam a ser tratados de forma inadequada com os dispositivos atuais. Os pacientes 'não-COVID' não devem ser ignorados durante o período da pandemia. Graças aos pesquisadores e coordenadores do estudo altamente motivados, conseguimos obter o consentimento dos respectivos comitês de ética, o que nos permitiu inscrever mil pacientes em um ritmo tão rápido."

Para uma empresa com a visão de promover a inovação, a inscrição dos mil pacientes é um marco significativo rumo a uma possível revolução no setor de dispositivos médicos. A Concept Medical busca progredir rapidamente e adicionar mais um marco a seu crédito.

Sobre a Concept Medical Inc (CMI):

A CMI está sediada em Tampa, na Flórida, e possui escritórios operacionais na Holanda, Singapura e Brasil e fábricas na Índia. A CMI é especializada no desenvolvimento de sistemas de liberação de medicamentos e possui plataformas de tecnologia únicas e patenteadas que podem ser implementadas para liberar qualquer medicamento/agente farmacêutico nas superfícies luminais dos vasos sanguíneos.

