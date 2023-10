Żabka fête ses 25 ans. À l'occasion de cet anniversaire, trois magasins uniques feront leur apparition dans le portefeuille de la chaîne.

POZNAŃ, Pologne, 17 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Il y a 25 ans, sept magasins expérimentaux de la marque Żabka ouvraient leurs portes à Poznań et Swarzędz. Ils étaient conçus comme une alternative pratique aux chaînes de grande taille de plus en plus répandues. Un quart de siècle plus tard, Żabka s'impose comme l'une des chaînes de magasins les plus dynamiques d'Europe. La chaine est axée sur les nouvelles technologies, fait preuve d'engagement social et exerce ses activités dans le respect de l'environnement.

Aujourd'hui, la marque Żabka est reconnue par 93 % des consommateurs, et les quelque 10 000 points de vente de la chaîne sont devenus un élément permanent du paysage. À ce jour, Żabka n'est pas seulement un magasin, mais un mini-centre de commerce et de services, qui comprend la plus grande chaîne de cafés, des distributeurs automatiques de billets, des points postaux ou des points de vente de billets de loterie. Elle étend ses activités à de nouveaux endroits et crée de nouveaux formats de magasins, en accordant une grande attention à l'innovation dans chaque cas. Żabka investit dans la logistique moderne - l'année de son 25e anniversaire, elle a ouvert l'un des centres logistiques les plus modernes d'Europe, entièrement automatisé, à Radzymin, près de Varsovie. Żabka soutient également l'entrepreneuriat polonais - actuellement plus de 8 600 franchisés collaborent avec la chaîne. Avec ces franchisés, la chaine crée près de 60 000 emplois. La chaîne contribue également au développement du secteur des services, soutient les fournisseurs et les startups polonais, est un employeur responsable et un incubateur de solutions modernes et de produits innovants.

1998 - le premier magasin Żabka

Le premier magasin Żabka, dont le logo est une grenouille dessinée sur fond jaune, a ouvert ses portes à Swarzędz, près de Poznań. C'était une époque où de plus en plus de chaînes de supermarchés et d'hypermarchés entraient sur le marché polonais. Le marché manquait de petits magasins locaux. Cette lacune allait être comblée par une nouvelle chaîne polonaise.

Dans le TOP 10 en Pologne

En 2010, Żabka comptait déjà plus de 2 350 points de vente et était devenue la plus grande chaîne de magasins de proximité d'Europe centrale et orientale, entrant par la même occasion dans le TOP 10 des plus grandes chaînes de magasins en Pologne. Deux ans plus tard, la zone alimentaire du Café Żabka fait son apparition dans les magasins, en même temps que le roi et la reine des snacks chauds - le hot-dog et le café à emporter.

2015 – le grand petit magasin

Żabka, qui exploitait déjà quelque 4 500 points de vente, a entamé la transformation de son format : l'agencement des magasins a changé, des équipements innovants sont apparus, suivis d'une nouvelle gamme de produits, de services pratiques et d'un nouveau logo souriant. À l'époque, l'enseigne a également lancé la campagne « grand petit magasin », qui parlait de la vie quotidienne conventionnelle d'une manière non conventionnelle et a conquis le cœur des clients polonais.

Création du groupe Żabka

En 2021, le groupe Żabka a été créé, et avec l'ajout de Maczfit, dietly, Żabka Jush et Delio, la chaîne est entrée avec dynamisme dans divers domaines numériques. La même année, le premier Żabka Nano a été lancé et l'expansion s'est accélérée, le groupe Żabka investissant dans des solutions uniques et ouvrant en moyenne plus de 1 000 magasins par an.

Libérez votre temps

Les études montrent que le manque de temps libre est un obstacle qui empêche les consommateurs de s'adonner à leurs passions, et une source de stress. Pour y remédier, en 2022, Żabka a lancé une nouvelle campagne qui explique comment, grâce à sa proximité, ses produits sur mesure et son processus d'achat pratique, elle aide les clients à relever ce défi ; elle montre comment, en accompagnant les clients à chaque moment de la journée, elle leur simplifie la vie et leur permet de libérer du temps.

2023 – notre 25e anniversaire

Żabka conquiert de nouveaux marchés et crée des formats innovants. À l'occasion de son 25e anniversaire, trois nouveaux magasins uniques feront leur apparition dans son portefeuille : le magasin n° 10 000 dans le centre commercial Stary Browar à Poznań, doté d'une solution innovante - Robbie le robot, qui préparera des hot-dogs pour les clients ; un magasin hybride à Varsovie, combinant un point de vente traditionnel avec un Żabka Nano autonome ; et le Żabka Drive à Piaseczno, où les conducteurs peuvent faire des achats rapides sans quitter leur voiture.

