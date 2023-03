Ablaze Pharmaceuticals compte développer une radiothérapie ciblée innovante ciblant le GPC3 et destinée à traiter le cancer du foie en Grande Chine

SHANGHAI, 31 mars 2023 /PRNewswire/ -- Ablaze Pharmaceuticals, une entreprise de biotechnologie axée sur le développement de radiothérapies ciblées (TRT) destinées aux patients atteints de cancer en Chine, a annoncé aujourd'hui ses plans pour le développement d'un nouveau médicament candidat peptidique de premier ordre ciblant le GPC3. Ce peptide propriétaire ciblant le GPC3 a été acquis sous licence auprès de RayzeBio, en vertu d'un accord de licence existant. Ablaze est responsable du développement clinique et de la commercialisation des produits candidats sous licence de RayzeBio dans la région de la Grande Chine. La collaboration stratégique entre les deux sociétés tire parti de la force de RayzeBio en matière de découverte de radiothérapies ciblées, ainsi que de l'expertise d'Ablaze dans le développement clinique de produits thérapeutiques et d'infrastructure radiopharmaceutique en Chine.

Le médicament candidat ciblant le GPC3 a démontré une liaison puissante et sélective au GPC3, une internalisation cellulaire rapide, une absorption sélective soutenue par les tumeurs ainsi qu'une efficacité antitumorale dans les modèles précliniques.

« GPC3 est un biomarqueur cliniquement pertinent pour l'imagerie diagnostique et les traitements ciblés, car son expression est spécifiquement liée au cancer du foie, tout en étant absente des tissus hépatiques normaux et d'autres tissus pathologiques, a déclaré le Dr Zhi Yang, professeur de médecine nucléaire à l'hôpital de cancérologie de Beijing et président fondateur de la Radiopharmaceutical Society of Chinese Nuclear Society. Notre groupe de recherche collabore avec Ablaze dans le cadre d'un essai initié par des chercheurs portant sur un médicament candidat radiopharmaceutique ciblant la protéine PSMA. Je suis très heureux d'apprendre qu'Ablaze développe ce nouveau candidat ciblant le GPC3. Si le médicament s'avère efficace, il a le potentiel de créer un nouveau paradigme pour le diagnostic et le traitement des patients atteints d'un cancer du foie en Chine. »

Le cancer du foie est la troisième cause de décès par cancer et le sixième cancer le plus diagnostiqué dans le monde. Le carcinome hépatocellulaire est la forme la plus courante de cancer du foie, représentant jusqu'à 85 % des cas. Il reste un domaine où les besoins médicaux non satisfaits sont importants, étant donné que les options de traitement actuelles présentent une efficacité limitée, avec un indice thérapeutique étroit. Selon les estimations, près de la moitié des nouveaux cas et des décès enregistrés dans le monde proviennent de Chine. En 2020, les chiffres s'élevaient à plus de 410 000 nouveaux cas et 390 000 décès.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec RayzeBio et nous nous réjouissons de la désignation de ce premier produit candidat ciblant le GPC3, a affirmé le Dr Alex Qiao, président et PDG d'Ablaze Pharmaceuticals. Le traitement du cancer du foie est un besoin médical important non satisfait en Chine, et les options de traitement existantes sont peu nombreuses et inefficaces. Un médicament novateur spécialement conçu pour traiter le cancer du foie a le potentiel non seulement de grandement améliorer les résultats des traitements, mais aussi d'apporter de grands avantages cliniques aux patients. »

À propos d'Ablaze Pharmaceuticals

Fondée en 2021, Ablaze Pharmaceuticals est une entreprise pharmaceutique au stade clinique dont la mission est d'offrir des traitements radiopharmaceutiques ciblés (TRT) avancés aux patients atteints de cancer en Chine. Depuis sa création, Ablaze a conclu un partenariat avec RayzeBio, Inc., une société radiopharmaceutique innovante basée à San Diego en Californie, afin d'obtenir un développement exclusif et un droit commercial sur une série de produits RayzeBio dans la région de la grande Chine. Grâce à la vaste expérience commerciale de son équipe et à son réseau dans le développement de produits et la conclusion de contrats transfrontaliers, Ablaze s'efforce de devenir le leader et le partenaire de choix sur le marché émergent des TRT en Chine en travaillant avec des partenaires commerciaux stratégiques en Chine et à l'étranger. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.ablazepharma.com.

À propos de RayzeBio

RayzeBio est une société de biotechnologie, qui a pour vocation d'améliorer les résultats des personnes atteintes de cancer en tirant parti de la puissance des radio-isotopes ciblés. En mettant l'accent sur des cibles tumorales solides validées cliniquement, RayzeBio développe de nouveaux conjugués médicamenteux pour créer de puissants radio-isotopes thérapeutiques comme l'Actinium-225, un émetteur alpha. La société, fondée en 2020, est soutenue par un groupe d'investisseurs sophistiqués axés sur le secteur des soins de santé. Pour plus d'informations, consultez le site www.rayzebio.com.

SOURCE Ablaze Pharma