Ablaze Pharmaceuticals plant die Entwicklung einer innovativen GPC3 Targeted Radiopharmaceutical Therapy zur Behandlung von Leberkrebs im Großraum China

SHANGHAI, 31. März 2023 /PRNewswire/ -- Ablaze Pharmaceuticals, ein Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung einer Targeted Radiotherapy (TRT) zum Nutzen von Krebspatienten in China konzentriert, gab heute die Entwicklungspläne für einen neuartigen Peptid-Wirkstoffkandidaten gegen GPC3 bekannt. Das proprietäre GPC3 Targeting Peptid wird von RayzeBio im Rahmen eines bestehenden Lizenzabkommens lizenziert. Nach der Einlizenzierung von Produktkandidaten durch Ablaze von RayzeBio wird Ablaze für die klinische Entwicklung und Vermarktung des Produkts im Großraum China verantwortlich sein. Die strategische Zusammenarbeit zwischen Ablaze und RayzeBio nutzt die Stärke von RayzeBio in der TRT-Forschung und die Expertise von Ablaze in der klinischen Entwicklung therapeutischer Produkte und der radiopharmazeutischen Infrastruktur in China.

Der GPC3-Wirkstoffkandidat hat in präklinischen Modellen eine starke und selektive GPC3-Bindung, eine schnelle zelluläre Internalisierung sowie eine nachhaltige tumorspezifische Aufnahme und Anti-Tumor-Wirksamkeit gezeigt.

„GPC3 ist ein klinisch relevanter Biomarker für die diagnostische Bildgebung und gezielte Therapeutika, da seine Expression leberkrebsspezifisch ist und in normalem und anderem pathologischen Lebergewebe nicht vorkommt", so Dr. Zhi Yang, Professor für Nuclear Medicine am Beijing Cancer Hospital und Gründungspräsident der Radiopharmaceutical Society of Chinese Nuclear Society. „Unsere Forschungsgruppe arbeitet gemeinsam mit Ablaze an einer von Prüfärzten initiierten Studie mit einem radiopharmazeutischen Wirkstoffkandidaten, der auf PSMA abzielt. Ich freue mich sehr, dass Ablaze diesen neuen Kandidaten, der auf GPC3 abzielt, vorgestellt hat. Im Erfolgsfall kann er ein neues Paradigma für die Diagnose und Behandlung von Leberkrebspatienten in China schaffen."

Leberkrebs ist die dritthäufigste Krebstodesursache und die sechsthäufigste diagnostizierte Krebsart weltweit. Das hepatozelluläre Karzinom ist mit bis zu 85 % die häufigste Form von Leberkrebs und stellt einen erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf dar, da die derzeitigen Behandlungsmöglichkeiten nur begrenzt wirksam sind und einen schmalen therapeutischen Index aufweisen. Schätzungen zufolge wird etwa die Hälfte der Neuerkrankungen und Todesfälle weltweit in China auftreten, was mehr als 410.000 Neuerkrankungen und 390.000 Todesfälle im Jahr 2020 bedeutet.

„Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit mit RayzeBio und die Nominierung dieses erstklassigen Produktkandidaten gegen GPC3", sagte Dr. Alex Qiao, Präsident und Chief Executive Officer von Ablaze Pharmaceuticals. „Die Leberkrebstherapie stellt in China einen erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf dar, und die bestehenden Behandlungsmöglichkeiten sind sehr begrenzt und unwirksam. Ein innovatives Medikament, das speziell zur Behandlung von Leberkrebs entwickelt wurde, kann die Behandlungsergebnisse erheblich verbessern und den Patienten enorme klinische Vorteile bringen."

Informationen zu Ablaze Pharmaceuticals

Ablaze Pharmaceuticals wurde 2021 gegründet und ist ein pharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich zum Ziel gesetzt hat, Krebspatienten in China mit fortschrittlichen zielgerichteten radiopharmazeutischen Therapien (TRT) zu helfen. Seit seiner Gründung hat sich Ablaze eine Partnerschaft mit RayzeBio, Inc. gesichert, einem innovativen radiopharmazeutischen Unternehmen mit Sitz in San Diego, Kalifornien, um das exklusive Entwicklungs- und Handelsrecht für eine Reihe von RayzeBios Produkten im Großraum China zu erhalten. Durch die Nutzung der umfangreichen Geschäftserfahrung und des Netzwerks seines Teams in der grenzüberschreitenden Produktentwicklung und Geschäftsabwicklung strebt Ablaze danach, durch die Zusammenarbeit mit strategischen Geschäftspartnern sowohl in China als auch im Ausland zum Marktführer und Partner der Wahl auf dem aufstrebenden TRT-Markt in China zu werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ablazepharma.com.

Informationen zu RayzeBio

RayzeBio ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Verbesserung der Behandlungsergebnisse von Krebspatienten konzentriert, indem es sich die Kraft gezielter Radioisotope zunutze macht. RayzeBio konzentriert sich auf klinisch bestätigte Ziele für solide Tumore und entwickelt neuartige Arzneimittelkonjugate, die wirksame therapeutische Radioisotope wie Actinium-225, einen Alpha-Emitter, abgeben. Das Unternehmen wird von einem Konsortium erfahrener Investoren aus dem Gesundheitswesen unterstützt und wurde 2020 gegründet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rayzebio.com.

SOURCE Ablaze Pharma